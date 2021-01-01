Как использовать VPN для Pokémon Go

Если игра Pokémon Go заблокирована в вашей стране, городе или школе, то с помощью ExpressVPN вы сможете насладиться ей, где бы вы ни были.

Если вы можете играть в Pokémon, но застряли в пустыне, то ExpressVPN вместе со сторонними приложениями для GPS-спуфинга* помогут вам изменить свое виртуальное местоположение. Это позволит вам ловить экзотических покемонов из любой точки мира.

Чтобы поймать их всех, без ExpressVPN вам не обойтись.