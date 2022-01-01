Купите любую подписку прямо сейчас и получите в подарок 30 дополнительных дней.

Не пропустите! Получите 4 месяца в подарок при покупке годовой подписки.

Как смотреть Now TV с VPN

Смотрите последние эпизоды сериалов и прямые трансляции спортивных событий на британском канале Now (ранее Now TV). Наша VPN-сеть, оптимизированная для работы с Now TV, позволит смотреть потоковый контент защищенно.

  • Смотрите Now на всех своих устройствах
  • Наслаждайтесь потоковым контентом без ограничений скорости
  • Смотрите Now на своем компьютере, телефоне, планшете и других устройствах
  • Не позволяйте интернет-провайдерам ограничивать вам скорость на основе контента
Выбрать тариф

ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ 30 ДНЕЙ

Логотип Now TV UK на прозрачном фоне
Логотип Now TV

Смотрите Now онлайн в 3 простых шага

Шаг 1

Оформите подписку на услуги ExpressVPN.

Купите подписку на ExpressVPN и оцените его молниеносную скорость.

Шаг 2

Глобус с изображением Европы, Африки и Ближнего Востока.

Выберите защищенную локацию VPN-серверов в Великобритании.

Шаг 3

Now TV: шаг 3

Войдите в свою учетную запись Now TV и смотрите всё, что хотите.

С ExpressVPN вы можете безопасно смотреть британский и международный контент на компьютере, телефоне и телевизоре со Smart TV.

Выбрать тариф

Что такое Now TV?

Now (ранее известный как Now TV) — это сервис потокового вещания, принадлежащий британскому телевизионному провайдеру Sky. На Now вы можете посмотреть последние сериалы, фильмы и прямые трансляции спортивных событий в Великобритании, а также контент из других стран.

Снимок экрана с Now TV

Будь то футбол в прямом эфире или последние серии ваших любимых сериалов, с ExpressVPN вы можете безопасно смотреть потоковый контент из любого места, включая публичные Wi-Fi-сети, а также офисные и школьные сети. При этом вы будете свободны от ограничений скорости со стороны интернет-провайдера.

ЧаВо: как смотреть Now TV с VPN

Работает ли ExpressVPN с Now TV?
Можно ли смотреть Now TV бесплатно с VPN?
Замедлит ли VPN скорость воспроизведения Now TV?
На каких устройствах можно смотреть Now TV?
Как еще можно использовать ExpressVPN?
Now не работает? Что я могу сделать?
Выбрать тариф

Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Sky.

ExpressVPN для ПК, Mac, iOS, Android и не только

Надежная защита на любой платформе.

VPN для Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android и роутеров.

Оформив подписку на ExpressVPN, вы получите удобные в использовании программные решения для всех возможных устройств, в том числе для игровых приставок PlayStation, Xbox и систем Smart TV, таких как Apple TV, Android TV и Amazon TV Fire Stick.

VPN для iOS
VPN для Mac
VPN для Android
VPN для Linux
VPN для Windows
VPN для роутеров
Для игровых приставок
Для систем Smart TV

А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров

Расширение для Chrome
Расширение для Firefox
Расширение для Edge

Не нашли свое устройство? Вот список всех поддерживаемых устройств, а также руководства по их установке и ручной настройке.

Выбрать тариф

Зачем использовать ExpressVPN?

Защита 5 устройств одновременно

Установите приложения ExpressVPN на все свои устройства и подключите до пяти из них одновременно.

Неограниченная пропускная способность

Вы можете скачивать столько, сколько хотите. С ExpressVPN у вас не будет никаких ограничений на объем загрузки.

Никаких ограничений со стороны провайдеров

С ExpressVPN вы сможете защититься от регулирования скорости интернет-провайдерами и навсегда забыть о буферизации.

Молниеносная скорость

Потрясающая скорость для лучшего качества видео. Убедитесь сами, запустив встроенный в приложение тест скорости.

Безопасный доступ в любой сети

Безопасный доступ ко всем приложениям и сервисам для работы, просмотра потоковых трансляций и гейминга.

Круглосуточная поддержка в чате

Специалисты службы поддержки ExpressVPN доступны 24/7, чтобы помочь вам с установкой и устранением неполадок.

Выбрать тариф
30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Подключитесь к VPN, чтобы смотреть Now TV сегодня

Воспользуйтесь нашей 30-дневной гарантией возврата денег:

Если по какой-либо причине вам не понравится смотреть Now с ExpressVPN, вы можете отменить подписку в любое время в течение 30 дней и получить полный возврат средств.

Выбрать тариф