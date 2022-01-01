Как смотреть Now TV с VPN
Смотрите последние эпизоды сериалов и прямые трансляции спортивных событий на британском канале Now (ранее Now TV). Наша VPN-сеть, оптимизированная для работы с Now TV, позволит смотреть потоковый контент защищенно.
- Смотрите Now на всех своих устройствах
- Наслаждайтесь потоковым контентом без ограничений скорости
- Смотрите Now на своем компьютере, телефоне, планшете и других устройствах
- Не позволяйте интернет-провайдерам ограничивать вам скорость на основе контента
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Смотрите Now онлайн в 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN и оцените его молниеносную скорость.
Шаг 2
Выберите защищенную локацию VPN-серверов в Великобритании.
Шаг 3
Войдите в свою учетную запись Now TV и смотрите всё, что хотите.
Что такое Now TV?
Now (ранее известный как Now TV) — это сервис потокового вещания, принадлежащий британскому телевизионному провайдеру Sky. На Now вы можете посмотреть последние сериалы, фильмы и прямые трансляции спортивных событий в Великобритании, а также контент из других стран.
Будь то футбол в прямом эфире или последние серии ваших любимых сериалов, с ExpressVPN вы можете безопасно смотреть потоковый контент из любого места, включая публичные Wi-Fi-сети, а также офисные и школьные сети. При этом вы будете свободны от ограничений скорости со стороны интернет-провайдера.
ЧаВо: как смотреть Now TV с VPN
Работает ли ExpressVPN с Now TV?
Да. Защищенные британские серверы ExpressVPN обеспечивают безопасный стриминг без ограничений скорости даже при использовании публичных сетей Wi-Fi, а также школьных или офисных сетей.
Можно ли смотреть Now TV бесплатно с VPN?
К сожалению, нет. Now — это основанная на подписке платформа потокового вещания и видео по запросу для жителей Великобритании. Этот сервис входит в группу компаний Sky. Чтобы получить доступ к Now, вам нужно создать учетную запись и купить подписку, которая соответствует вашим потребностям. ExpressVPN дополнит существующую подписку на сервис Now и поможет вам смотреть контент безопасно и на молниеносной скорости.
Замедлит ли VPN скорость воспроизведения Now TV?
Все VPN-сервисы могут слегка замедлять ваше интернет-соединение, но ExpressVPN — одна из самых быстрых сетей, и вы вряд ли заметите разницу. Если при просмотре возникнет ошибка, то вы можете в любой момент связаться со службой поддержки ExpressVPN, и ваше соединение будет восстановлено.
Если вы используете потоковый медиаплеер, например Apple TV, то можете попробовать смотреть Now с помощью сервиса MediaStreamer, который входит в каждую подписку ExpressVPN.
Узнайте больше об использовании ExpressVPN для смарт-телевизоров и ТВ-приставок.
На каких устройствах можно смотреть Now TV?
Сервис Now TV доступен на различных устройствах, включая:
Смартфоны и планшеты под управлением iOS и Android
Настольные компьютеры (Mac и Windows)
Телевизоры Smart TV и телеприставки, в том числе Apple TV, Android TV и Fire TV Stick
Игровые приставки, в том числе PlayStation и Xbox
ExpressVPN предлагает удобные приложения для большинства этих устройств и позволяет подключить до пяти из них одновременно. Даже если на ваше устройство нельзя установить приложение ExpressVPN напрямую, вы сможете обеспечить его полной VPN-защитой, подключив к роутеру, на котором установлено приложение ExpressVPN.
Хотите смотреть Now TV на большом экране? Узнайте о разных способах подключения вашего телевизора к ExpressVPN.
Как еще можно использовать ExpressVPN?
С ExpressVPN вы можете обойти цензуру в странах, где блокируется доступ к таким сайтам, как YouTube, Twitter и Google. Вы также можете работать онлайн конфиденциально и безопасно, включая использование таких сервисов, как Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney+ и HBO Max.
Кроме того, вы можете использовать ExpressVPN на потоковых медиаприставках, таких как Apple TV, Android TV и Amazon Fire TV. Для подключения других устройств с поддержкой Wi-Fi, например, игровых приставок или смарт-телевизоров, попробуйте установить приложение ExpressVPN на своем беспроводном роутере.
Now не работает? Что я могу сделать?
Если у вас возникли проблемы с безопасным доступом к определенному сайту, обратитесь в нашу круглосуточную службу поддержки.
Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Sky.
ExpressVPN для ПК, Mac, iOS, Android и не только
Надежная защита на любой платформе.
Оформив подписку на ExpressVPN, вы получите удобные в использовании программные решения для всех возможных устройств, в том числе для игровых приставок PlayStation, Xbox и систем Smart TV, таких как Apple TV, Android TV и Amazon TV Fire Stick.
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Не нашли свое устройство? Вот список всех поддерживаемых устройств, а также руководства по их установке и ручной настройке.
Зачем использовать ExpressVPN?
Защита 5 устройств одновременно
Установите приложения ExpressVPN на все свои устройства и подключите до пяти из них одновременно.
Неограниченная пропускная способность
Вы можете скачивать столько, сколько хотите. С ExpressVPN у вас не будет никаких ограничений на объем загрузки.
Никаких ограничений со стороны провайдеров
С ExpressVPN вы сможете защититься от регулирования скорости интернет-провайдерами и навсегда забыть о буферизации.
Молниеносная скорость
Потрясающая скорость для лучшего качества видео. Убедитесь сами, запустив встроенный в приложение тест скорости.
Безопасный доступ в любой сети
Безопасный доступ ко всем приложениям и сервисам для работы, просмотра потоковых трансляций и гейминга.
Подключитесь к VPN, чтобы смотреть Now TV сегодня
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Если по какой-либо причине вам не понравится смотреть Now с ExpressVPN, вы можете отменить подписку в любое время в течение 30 дней и получить полный возврат средств.