Как смотреть Now TV с VPN

К сожалению, нет. Now — это основанная на подписке платформа потокового вещания и видео по запросу для жителей Великобритании. Этот сервис входит в группу компаний Sky. Чтобы получить доступ к Now, вам нужно создать учетную запись и купить подписку, которая соответствует вашим потребностям. ExpressVPN дополнит существующую подписку на сервис Now и поможет вам смотреть контент безопасно и на молниеносной скорости.

Now (ранее известный как Now TV) — это сервис потокового вещания, принадлежащий британскому телевизионному провайдеру Sky . На Now вы можете посмотреть последние сериалы, фильмы и прямые трансляции спортивных событий в Великобритании, а также контент из других стран.

Смотрите последние эпизоды сериалов и прямые трансляции спортивных событий на британском канале Now (ранее Now TV). Наша VPN-сеть, оптимизированная для работы с Now TV, позволит смотреть потоковый контент защищенно.

Need help? Chat with us!