Как смотреть Now TV с VPN

Все VPN-сервисы могут слегка замедлять ваше интернет-соединение, но ExpressVPN — одна из самых быстрых сетей, и вы вряд ли заметите разницу. Если при просмотре возникнет ошибка, то вы можете в любой момент связаться со службой поддержки ExpressVPN, и ваше соединение будет восстановлено.

Если вы используете потоковый медиаплеер, например Apple TV, то можете попробовать смотреть Now с помощью сервиса MediaStreamer, который входит в каждую подписку ExpressVPN.

Узнайте больше об использовании ExpressVPN для смарт-телевизоров и ТВ-приставок.