Подключайтесь к лучшей сети VPN, чтобы смотреть Apple TV+
Использование сервиса Apple TV+ с VPN — это лучший способ смотреть потоковое видео.
ExpressVPN — это самая быстрая и удобная VPN для потоковых трансляций оригинального контента Apple TV+ без ограничений пропускной способности.Купить ExpressVPN
Как смотреть Apple TV+ с VPN за 3 простых шага
Шаг 1
Купите ExpressVPN, самый лучший VPN-сервис для просмотра фильмов и сериалов онлайн.
Шаг 2
Подключитесь к VPN-серверу в любой локации, где Apple TV+ не заблокирован.
Шаг 3
Смотрите Apple TV+ конфиденциально, безопасно и без ограничений скорости.
С ExpressVPN вы сможете смотреть трансляции Apple TV+ в формате HD на ослепительно высокой скорости
Apple TV vs. Apple TV Plus
Их названия очень похожи, однако Apple TV и Apple TV+ — это два совершенно разных явления.
Apple TV — это небольшая цифровая медиаприставка, которая подключается к телевизору и позволяет смотреть передачи из iTunes и таких стриминговых платформ, как Netflix, Hulu и YouTube.
Apple TV+ — это собственный стриминговый сервис компании Apple, запущенный 1 ноября 2019. Основное внимание здесь уделяется высококачественным оригинальным фильмам и сериалам. Покупать Apple TV, чтобы иметь возможность посмотреть Apple TV+, совершенно необязательно.
Что можно будет посмотреть на Apple TV+?
Оригинальные сериалы, уже объявленные для Apple TV+, поражают своим разнообразием: тут и научная фантастика, и триллеры, и комедии, и мультфильмы, и передачи для детей.
Команда сервиса планирует выпускать порядка шести фильмов в год, стремясь создавать высококачественный контент за относительно скромный бюджет. Другими словами, этот сервис составит конкуренцию Netflix и его оригинальному контенту, снискавшему любовь самой широкой аудитории.
Часто задаваемые вопросы о просмотре Apple TV+ с помощью VPN
Можно ли смотреть Apple TV+ бесплатно с помощью VPN?
Нет. Сначала необходимо оформить подписку на сервис Apple TV+.
ExpressVPN дополнит собой подписку на Apple TV+ и позволит смотреть любой интересный вам контент без ограничения пропускной способности.
Где можно будет смотреть Apple TV+?
Этот стриминговый сервис будет доступен во множестве стран мира — планируется запустить его в более чем 100 странах и регионах.
На каких устройствах можно смотреть Apple TV+ с ExpressVPN?
ExpressVPN может предложить вам отмеченные наградами приложения для Windows, Mac, iOS, Android, роутеров и Linux. Вы сможете с легкостью смотреть контент Apple TV+ на вашем настольном компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне на сайте tv.apple.com.
Подписчики Apple TV+ могут смотреть потоковые трансляции сервиса через потоковое приложение Apple TV, которое доступно для iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch и Mac. Приложение Apple TV также доступно для телевизоров Smart TV от Samsung, также в будущем планируется релиз версий для Amazon Fire TV, LG, Roku, Sony и VIZIO.
Преимущества ExpressVPN
Серверы в 94 странах
К вашим услугам VPN-серверы в США, Канаде, Германии, Австралии и многих других странах.
Быстрое соединение
Потрясающая скорость с минимальной задержкой. Убедитесь сами, запустив в приложении встроенный Тест скорости.
Неограниченная пропускная способность
Вы сможете запоем смотреть любимые фильмы и сериалы Apple TV+. Мы не остановим вас.
Доступ к другим онлайн-ресурсам
Доступ к таким сервисам, как Instagram, Twitter и Facebook, которые подвергаются цензуре в некоторых странах.
Надежная техподдержка
Служба поддержки ExpressVPN — это команда мирового класса. Обратиться за помощью можно через чат и по электронной почте 24/7.
30-дневная гарантия возврата денег
Если вам не понравится смотреть Apple TV+ с ExpressVPN, мы вернем ваши деньги в течение 30 дней.