Их названия очень похожи, однако Apple TV и Apple TV+ — это два совершенно разных явления.

Apple TV — это небольшая цифровая медиаприставка, которая подключается к телевизору и позволяет смотреть передачи из iTunes и таких стриминговых платформ, как Netflix, Hulu и YouTube.

Apple TV+ — это собственный стриминговый сервис компании Apple, запущенный 1 ноября 2019. Основное внимание здесь уделяется высококачественным оригинальным фильмам и сериалам. Покупать Apple TV, чтобы иметь возможность посмотреть Apple TV+, совершенно необязательно.