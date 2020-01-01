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Логотип Apple TV+ на мониторе компьютера.

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Использование сервиса Apple TV+ с VPN — это лучший способ смотреть потоковое видео.

ExpressVPN — это самая быстрая и удобная VPN для потоковых трансляций оригинального контента Apple TV+ без ограничений пропускной способности.

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Как смотреть Apple TV+ с VPN за 3 простых шага

Шаг 1

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Шаг 2

Рука, выбирающая на глобусе локации VPN-серверов.

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Шаг 3

Логотип Apple TV+ на мониторе компьютера.

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Apple TV vs. Apple TV Plus

Пользовательский интерфейс Apple TV+ на экране ТВ и приставки Apple TV.

Их названия очень похожи, однако Apple TV и Apple TV+ — это два совершенно разных явления.

Apple TV — это небольшая цифровая медиаприставка, которая подключается к телевизору и позволяет смотреть передачи из iTunes и таких стриминговых платформ, как Netflix, Hulu и YouTube.

Apple TV+ — это собственный стриминговый сервис компании Apple, запущенный 1 ноября 2019. Основное внимание здесь уделяется высококачественным оригинальным фильмам и сериалам. Покупать Apple TV, чтобы иметь возможность посмотреть Apple TV+, совершенно необязательно.

Что можно будет посмотреть на Apple TV+?

Оригинальные сериалы, уже объявленные для Apple TV+, поражают своим разнообразием: тут и научная фантастика, и триллеры, и комедии, и мультфильмы, и передачи для детей.

Команда сервиса планирует выпускать порядка шести фильмов в год, стремясь создавать высококачественный контент за относительно скромный бюджет. Другими словами, этот сервис составит конкуренцию Netflix и его оригинальному контенту, снискавшему любовь самой широкой аудитории.

Сериал Dickinson, доступный в каталоге Apple TV+, на экране смартфона.

Часто задаваемые вопросы о просмотре Apple TV+ с помощью VPN

Можно ли смотреть Apple TV+ бесплатно с помощью VPN?

Нет. Сначала необходимо оформить подписку на сервис Apple TV+.

ExpressVPN дополнит собой подписку на Apple TV+ и позволит смотреть любой интересный вам контент без ограничения пропускной способности.

Где можно будет смотреть Apple TV+?

Этот стриминговый сервис будет доступен во множестве стран мира — планируется запустить его в более чем 100 странах и регионах.

На каких устройствах можно смотреть Apple TV+ с ExpressVPN?

ExpressVPN может предложить вам отмеченные наградами приложения для Windows, Mac, iOS, Android, роутеров и Linux. Вы сможете с легкостью смотреть контент Apple TV+ на вашем настольном компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне на сайте tv.apple.com.

Подписчики Apple TV+ могут смотреть потоковые трансляции сервиса через потоковое приложение Apple TV, которое доступно для iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch и Mac. Приложение Apple TV также доступно для телевизоров Smart TV от Samsung, также в будущем планируется релиз версий для Amazon Fire TV, LG, Roku, Sony и VIZIO.

Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования Apple TV+.

Преимущества ExpressVPN

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К вашим услугам VPN-серверы в США, Канаде, Германии, Австралии и многих других странах.

Быстрое соединение

Потрясающая скорость с минимальной задержкой. Убедитесь сами, запустив в приложении встроенный Тест скорости.

Неограниченная пропускная способность

Вы сможете запоем смотреть любимые фильмы и сериалы Apple TV+. Мы не остановим вас.

Доступ к другим онлайн-ресурсам

Доступ к таким сервисам, как Instagram, Twitter и Facebook, которые подвергаются цензуре в некоторых странах.

Надежная техподдержка

Служба поддержки ExpressVPN — это команда мирового класса. Обратиться за помощью можно через чат и по электронной почте 24/7.

30-дневная гарантия возврата денег

Если вам не понравится смотреть Apple TV+ с ExpressVPN, мы вернем ваши деньги в течение 30 дней.

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