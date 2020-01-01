    VPN для онлайн-покера: руководство для заядлых игроков

    Подключение к VPN при игре в покер онлайн — это простой и доступный способ защитить себя во время партии. Кроме того, использование VPN подарит вам огромное множество преимуществ уровня +EV!

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    Как VPN шифрует ваши партии в покер

    Если вы играете в покер онлайн, то вы постоянно передаете свои личные и финансовые данные через Интернет. Защита своей личной информации и денег — это исключительно ответственная и важная задача. VPN-сеть обеспечит вам необходимую защиту с помощью зашифрованного туннеля для интернет-трафика.

    Схема, показывающая движение интернет-трафика через защищенный туннель.

    Любой человек, регулярно подключающийся к незащищенной сети Wi-Fi (например, отправившийся в поездку на покер-турнир), может стать жертвой хакеров. Воспользовавшись специальными программами, преступники могут украсть ваши данные — и данные других пользователей соответствующей сети.

    VPN-сети обеспечивают дополнительный уровень безопасности в виде защищенного туннеля для интернет-трафика, которым обмениваются покер-сайты и ваш компьютер. Это приватное и защищенное соединение.

    ExpressVPN также не ведет журналы вашей интернет-активности, что позволит вам анонимно играть в покер из любой точки мира.

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    Важность надежной защиты для игроков в онлайн-покер

    В прошлом хакеры нередко атаковали популярные покер-форумы, чтобы украсть пароли самых успешных игроков и не только.

    Если удачливому хакеру повезет получить доступ к вашим логину и паролю, то на вашей репутации в мире покера можно будет ставить крест. Это исключительно важный момент, ведь именно от репутации зависит, кто первым отправляет деньги в раунде, кого примут (или нет!) в клубы игр по большим ставкам, на чей блеф купятся другие игроки или нет.

    Не стоит подвергать себя огромному риску.

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    ЧаВо: играем в покер онлайн через VPN

    кто-то играет в покер онлайн на планшете

    Условия предоставления услуг покер-сайтов запрещают жителям определенных стран доступ к этим ресурсам — в том числе и через VPN. При этом использовать VPN как дополнительную меру защиты и шифрования трафика не возбраняется.

    Помимо дополнительной защиты, VPN-сети позволяют подключаться к различным локациям серверов, благодаря чему вы сможете изменить свое виртуальное местоположение в один клик. Это обеспечивает игрокам дополнительную защиту и анонимность.

    Некоторые игроки используют VPN, чтобы получить доступ к покер-сайтам из стран, внесенных в черные списки. Например, такие известные покер-сайты, как PokerStars, 888 Poker, Party Poker и iPoker недоступны для игроков из США, а Bovada и Ignition Casino — наоборот, недоступны для всех, кроме американцев. Некоторые пытаются обойти эти ограничения и присоединиться к партиям, в которых участвуют игроки из какой-то определенной страны. Все дело в том, что уровень мастерства таких игроков может быть ниже среднего.

    Впрочем, ExpressVPN не предназначается как инструмент получения доступа к покер-сайтам для пользователей из стран, с которыми соответствующие покер-румы не работают, а также для получения игровых преимуществ, так как это противоречит правилам большинства покер-сайтов.

    Если игрок заходит на сайт из новой локации, то покер-сайт может временно заблокировать его учетную запись и потребовать подтвердить личность для восстановления доступа. Надежный VPN-сервис избавит вас от необходимости предупреждать администрацию покер-сайтов о том, что вы собираетесь путешествовать, и не даст потратить время даром без доступа к игровым столам.

    С помощью ExpressVPN можно получить доступ к подвергнутым цензуре в некоторых странах сайтам и сервисам, например, таким как YouTube, Twitter и Google. Вы также можете анонимно и в полной безопасности просматривать любые веб-сайты, в том числе такие сервисы, как Hulu, Amazon Prime Video и HBO Go.

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    Воспользуйтесь нашей 30-дневной гарантией возврата денег без всякого риска:

    Если по той или иной причине вам не понравится играть в покер онлайн с помощью ExpressVPN, отменить подписку вы сможете в любое время. Просто свяжитесь со службой пользовательской поддержки в течение 30 дней, чтобы получить полный возврат средств.

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