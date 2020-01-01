Как VPN шифрует ваши партии в покер

Если вы играете в покер онлайн, то вы постоянно передаете свои личные и финансовые данные через Интернет. Защита своей личной информации и денег — это исключительно ответственная и важная задача. VPN-сеть обеспечит вам необходимую защиту с помощью зашифрованного туннеля для интернет-трафика.

Любой человек, регулярно подключающийся к незащищенной сети Wi-Fi (например, отправившийся в поездку на покер-турнир), может стать жертвой хакеров. Воспользовавшись специальными программами, преступники могут украсть ваши данные — и данные других пользователей соответствующей сети.

VPN-сети обеспечивают дополнительный уровень безопасности в виде защищенного туннеля для интернет-трафика, которым обмениваются покер-сайты и ваш компьютер. Это приватное и защищенное соединение.

ExpressVPN также не ведет журналы вашей интернет-активности, что позволит вам анонимно играть в покер из любой точки мира.