VPN для онлайн-покера: руководство для заядлых игроков
Подключение к VPN при игре в покер онлайн — это простой и доступный способ защитить себя во время партии. Кроме того, использование VPN подарит вам огромное множество преимуществ уровня +EV!Купить ExpressVPN
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Как VPN шифрует ваши партии в покер
Если вы играете в покер онлайн, то вы постоянно передаете свои личные и финансовые данные через Интернет. Защита своей личной информации и денег — это исключительно ответственная и важная задача. VPN-сеть обеспечит вам необходимую защиту с помощью зашифрованного туннеля для интернет-трафика.
Любой человек, регулярно подключающийся к незащищенной сети Wi-Fi (например, отправившийся в поездку на покер-турнир), может стать жертвой хакеров. Воспользовавшись специальными программами, преступники могут украсть ваши данные — и данные других пользователей соответствующей сети.
VPN-сети обеспечивают дополнительный уровень безопасности в виде защищенного туннеля для интернет-трафика, которым обмениваются покер-сайты и ваш компьютер. Это приватное и защищенное соединение.
ExpressVPN также не ведет журналы вашей интернет-активности, что позволит вам анонимно играть в покер из любой точки мира.
Важность надежной защиты для игроков в онлайн-покер
В прошлом хакеры нередко атаковали популярные покер-форумы, чтобы украсть пароли самых успешных игроков и не только.
Если удачливому хакеру повезет получить доступ к вашим логину и паролю, то на вашей репутации в мире покера можно будет ставить крест. Это исключительно важный момент, ведь именно от репутации зависит, кто первым отправляет деньги в раунде, кого примут (или нет!) в клубы игр по большим ставкам, на чей блеф купятся другие игроки или нет.
Не стоит подвергать себя огромному риску.
ЧаВо: играем в покер онлайн через VPN
Условия предоставления услуг покер-сайтов запрещают жителям определенных стран доступ к этим ресурсам — в том числе и через VPN. При этом использовать VPN как дополнительную меру защиты и шифрования трафика не возбраняется.
Помимо дополнительной защиты, VPN-сети позволяют подключаться к различным локациям серверов, благодаря чему вы сможете изменить свое виртуальное местоположение в один клик. Это обеспечивает игрокам дополнительную защиту и анонимность.
Некоторые игроки используют VPN, чтобы получить доступ к покер-сайтам из стран, внесенных в черные списки. Например, такие известные покер-сайты, как PokerStars, 888 Poker, Party Poker и iPoker недоступны для игроков из США, а Bovada и Ignition Casino — наоборот, недоступны для всех, кроме американцев. Некоторые пытаются обойти эти ограничения и присоединиться к партиям, в которых участвуют игроки из какой-то определенной страны. Все дело в том, что уровень мастерства таких игроков может быть ниже среднего.
Впрочем, ExpressVPN не предназначается как инструмент получения доступа к покер-сайтам для пользователей из стран, с которыми соответствующие покер-румы не работают, а также для получения игровых преимуществ, так как это противоречит правилам большинства покер-сайтов.
Если игрок заходит на сайт из новой локации, то покер-сайт может временно заблокировать его учетную запись и потребовать подтвердить личность для восстановления доступа. Надежный VPN-сервис избавит вас от необходимости предупреждать администрацию покер-сайтов о том, что вы собираетесь путешествовать, и не даст потратить время даром без доступа к игровым столам.