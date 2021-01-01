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Пользуйтесь DuckDuckGo с VPN

Использование VPN с конфиденциальной поисковой системой DuckDuckGo поможет вам сохранить приватность и повысить анонимность. Благодаря использованию лучшего в своем классе шифрования ExpressVPN — это сверхбезопасный VPN-сервис для повседневного использования.

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Используйте поисковик DuckDuckGo с VPN.

Как приватно искать информацию в DuckDuckGo через VPN в 3 простых шага

Шаг 1

Ноутбук с кнопкой "Купить ExpressVPN" на экране.

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Шаг 2

Земной шар с локациями VPN-серверов.

Подключитесь к любой из 160 локаций в 94 странах.

Шаг 3

Устройства с логотипом DuckDuckGo.

Получите приватный доступ к результатам поиска DuckDuckGo.

ExpressVPN сделает поиск в DuckDuckGo намного безопаснее, чем раньше

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Знак вопроса под светом лампы.

Больше приватности

ExpressVPN заменяет ваш IP-адрес на совместный со многими пользователями адрес, что сводит к минимуму слежку со стороны веб-сайтов и приложений. Если для вас важна конфиденциальность, то VPN-сеть просто незаменима при работе онлайн.

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Кирпичная стена.

Улучшенная безопасность

ExpressVPN защищает вас от различных нарушений безопасности, среди которых сниффинг пакетов данных, опасные Wi-Fi-сети и атаки «человек посередине». Благодаря лучшему в своем классе шифрованию ExpressVPN предотвращает перехват вашего интернет-трафика третьими лицами, обеспечивая надежное соединение без утечек данных.

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Защищенные файлы внутри папки.

Повышенная анонимность

Основная миссия ExpressVPN — предоставить своим клиентам возможность восстановить конфиденциальность в Интернете. Мы не ведем ни журналов подключения, ни журналов онлайн-действий — это заявление проверено независимыми аудиторами.

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ЧаВо: как пользоваться поисковиком DuckDuckGo с VPN

Насколько безопасна поисковая система DuckDuckGo?
Скрывает ли DuckDuckGo мой IP-адрес?
Как использовать VPN с DuckDuckGo?
Легальны ли VPN-сети?
Безопасно ли использование VPN для интернет-банкинга?
Нужно ли постоянно быть подключенным к VPN?
Хранит ли ExpressVPN логи?

Преимущества ExpressVPN

Одновременное подключение 5 устройств

Установите ExpressVPN на все свои устройства и подключите сразу пять из них.

Неограниченная пропускная способность

Работайте в Интернете столько, сколько хотите, не беспокоясь об ограничении определенных видов трафика со стороны провайдера или VPN.

Обход ограничений провайдеров

ExpressVPN позволяет обойти ограничения интернет-провайдера и распрощаться с буферизацией.

Невероятная скорость

Потрясающая скорость с минимальной задержкой. Запустите тест скорости VPN и убедитесь сами.

Надежная служба поддержки

Служба поддержки ExpressVPN доступна круглосуточно в онлайн-чате и по электронной почте.

Гарантия возврата денег

Если вам не понравится использовать DuckDuckGo с ExpressVPN, мы вернем ваш платеж в течение 30 дней.

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30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Попробуйте использовать DuckDuckGo с лучшим VPN-сервисом

Воспользуйтесь нашей 30-дневной гарантией возврата денег без всякого риска:

Если по какой-либо причине вам не понравится использовать DuckDuckGo с ExpressVPN, вы можете отменить подписку в любое время в течение 30 дней и получить полный возврат средств.

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