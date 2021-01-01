Пользуйтесь DuckDuckGo с VPN

В политике конфиденциальности сервиса сказано, что ваш веб-браузер будет автоматически отправлять информацию о вашем компьютере в DuckDuckGo. Но в отличие от других поисковых систем DuckDuckGo не регистрирует эту информацию.

Однако это не означает, что сайт, на который вы зайдете, будет делать то же самое. DuckDuckGo защищает ваш IP-адрес и другие идентифицирующие вас данные до определенного момента. Чтобы обеспечить себе более безопасную работу в Интернете, используйте VPN для маскировки своего IP-адреса.

