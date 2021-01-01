Пользуйтесь DuckDuckGo с VPN
Использование VPN с конфиденциальной поисковой системой DuckDuckGo поможет вам сохранить приватность и повысить анонимность. Благодаря использованию лучшего в своем классе шифрования ExpressVPN — это сверхбезопасный VPN-сервис для повседневного использования.
Как приватно искать информацию в DuckDuckGo через VPN в 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN и оцените его молниеносную скорость.
Шаг 2
Подключитесь к любой из 160 локаций в 94 странах.
Шаг 3
Получите приватный доступ к результатам поиска DuckDuckGo.
Больше приватности
ExpressVPN заменяет ваш IP-адрес на совместный со многими пользователями адрес, что сводит к минимуму слежку со стороны веб-сайтов и приложений. Если для вас важна конфиденциальность, то VPN-сеть просто незаменима при работе онлайн.
Улучшенная безопасность
ExpressVPN защищает вас от различных нарушений безопасности, среди которых сниффинг пакетов данных, опасные Wi-Fi-сети и атаки «человек посередине». Благодаря лучшему в своем классе шифрованию ExpressVPN предотвращает перехват вашего интернет-трафика третьими лицами, обеспечивая надежное соединение без утечек данных.
Повышенная анонимность
Основная миссия ExpressVPN — предоставить своим клиентам возможность восстановить конфиденциальность в Интернете. Мы не ведем ни журналов подключения, ни журналов онлайн-действий — это заявление проверено независимыми аудиторами.
ЧаВо: как пользоваться поисковиком DuckDuckGo с VPN
Насколько безопасна поисковая система DuckDuckGo?
Мы часто рекомендуем DuckDuckGo. Это наша любимая поисковая система, поскольку она не хранит IP-адреса или другую информацию о вас. Если вы не хотите, чтобы ваши данные регистрировались, то это одна из самых безопасных систем. Однако она не защищает вашу конфиденциальность при просмотре других страниц в Интернете, в то время как VPN это делает.
Скрывает ли DuckDuckGo мой IP-адрес?
В политике конфиденциальности сервиса сказано, что ваш веб-браузер будет автоматически отправлять информацию о вашем компьютере в DuckDuckGo. Но в отличие от других поисковых систем DuckDuckGo не регистрирует эту информацию.
Однако это не означает, что сайт, на который вы зайдете, будет делать то же самое. DuckDuckGo защищает ваш IP-адрес и другие идентифицирующие вас данные до определенного момента. Чтобы обеспечить себе более безопасную работу в Интернете, используйте VPN для маскировки своего IP-адреса.
Как использовать VPN с DuckDuckGo?
Выполните следующее:
Загрузите приложение на свое устройство.
Откройте ExpressVPN и выберите одну из 160 локаций.
Откройте DuckDuckGo и приступайте к поиску.
Легальны ли VPN-сети?
Да! VPN-сети не только легальны, но и постоянно используются частными лицами и компаниями по всему миру для защиты приватной информации и онлайн-действий, в том числе в странах с жесткой цензурой. Даже там, где VPN не поощряются, многие правительства молчаливо одобряют их использование чиновниками, учеными или бизнес-лидерами как необходимую меру для сохранения конкурентоспособности в современном мире. Ни в одной стране нецелесообразно запрещать все VPN-сервисы.
Тем не менее, незаконная деятельность в Интернете остается незаконной, независимо от того, используете вы VPN или нет.
Узнайте больше о том, почему VPN безопаснее и надежнее бесплатных прокси-серверов.
Безопасно ли использование VPN для интернет-банкинга?
Использование VPN для интернет-банкинга не только безопасно, но и настоятельно рекомендуется, поскольку добавляет необходимый уровень безопасности и шифрования для ваших транзакций. Некоторые финансовые учреждения блокируют пользователей, которые пытаются получить доступ к счету из незнакомого места, поэтому подключение к серверу в нужной стране перед входом в свой банковский счет или учетную запись PayPal может избавить вас от неудобств, связанных с блокировкой.
Нужно ли постоянно быть подключенным к VPN?
Мы настоятельно рекомендуем держать приложение ExpressVPN включенным всё время, пока ваше устройство подключено к Интернету, даже если оно не используется активно. Если приложение ExpressVPN будет постоянно работать в фоновом режиме, вы будете уверены в том, что ваша конфиденциальность надежно защищена.
Хранит ли ExpressVPN логи?
ExpressVPN в первую очередь заботится о защите вашей конфиденциальности и поэтому не хранит никаких журналов онлайн-действий и подключений. Кроме того, ExpressVPN никогда не собирает данные, которые позволили бы кому-нибудь сопоставить конкретные действия в Сети с отдельным пользователем.
Попробуйте использовать DuckDuckGo с лучшим VPN-сервисом
Воспользуйтесь нашей 30-дневной гарантией возврата денег без всякого риска:
Если по какой-либо причине вам не понравится использовать DuckDuckGo с ExpressVPN, вы можете отменить подписку в любое время в течение 30 дней и получить полный возврат средств.