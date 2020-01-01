    Как использовать VPN с Kodi

    Если вам нравится смотреть телевизионные программы и фильмы с помощью медиацентра Kodi, то подключившись к ExpressVPN, ваш опыт станет намного ярче.

    Использование Kodi с приложением ExpressVPN позволяет смотреть фильмы и телепередачи в потоковом режиме не только с невероятной скоростью и прекрасным качеством, но и в абсолютной безопасности и конфиденциальности.

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    Как использовать VPN с Kodi

    Как установить VPN-приложение для использования с Kodi за 3 простых шага

    Шаг 1

    Кнопка «Купить ExpressVPN» в языках пламени на экране компьютера.

    Купите подписку на ExpressVPN, самый быстрый VPN-сервис в мире.

    Шаг 2

    Получите доступ к любимому контенту на Kodi

    Подключитесь к одному из VPN-серверов компании ExpressVPN в США.

    Шаг 3

    Смотрите Kodi на своем устройстве

    Начните использовать Kodi с VPN на любом устройстве.


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    Что такое Kodi?

    Kodi (ранее XBMC) — это программное обеспечение для домашнего медиацентра, которое позволяет смотреть фильмы, слушать музыку, играть в игры и организовывать фотографии. В отличие от других подобных платформ, таких как Apple TV или Chromecast, Kodi распространяется абсолютно бесплатно и является программой c открытым исходным кодом.

    Благодаря этому Kodi очень гибок в настройке. Вы можете изменить практически любой элемент интерфейса, в том числе стандартные темы и фон, чтобы создать более персонализированный опыт просмотра.

    Kodi имеет активное сообщество пользователей и разработчиков, и опытные пользователи выбирают Kodi в качестве домашнего медиацентра. Вы можете перевести свой опыт использования Kodi на следующий уровень, подключившись к сети VPN для просмотра фильмов с высокой скоростью, безопасностью и конфиденциальностью.


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    Выбор фильмов в приложении Kodi на экране телевизора.

    Зачем использовать Kodi с VPN?

    Чтобы расширить возможности дополнений

    Доступ ко всем ресурсам

    Многие дополнения недоступны в некоторых странах или их функциональность блокируется в разных сетях. ExpressVPN позволяет вам изменить свое виртуальное местоположение, чтобы ваши дополнения прекрасно работали в любом месте.

    Чтобы избежать регистрации данных

    Предотвращение регистрации ваших данных со стороны интернет-провайдеров

    Некоторые интернет-провайдеры регистрируют ваши действия в Интернете, включая контент, который вы смотрите через Kodi. ExpressVPN шифрует ваш веб-трафик, поэтому ни интернет-провайдеры, ни другие третьи лица не могут просматривать ваш трафик.

    Кроме того, ExpressVPN не хранит журналы онлайн-активности и подключений, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность.

    Чтобы защитить себя от утечки данных

    Превосходная защита от утечки данных

    Функция Network Lock ExpressVPN (или функция экстренного отключения от Интернета) останавливает весь трафик, если VPN-соединение внезапно прерывается. Это предотвращает утечку за пределы защищенного туннеля VPN.

    ExpressVPN имеет собственный DNS-сервер с «нулевым знанием» на каждом VPN-сервере, чтобы предотвратить утечку DNS-запросов.

    Как настроить VPN-приложение для использования с Kodi

    Некоторые пользователи настраивают VPN на своем устройстве с помощью дополнения Kodi VPN manager, но это, как правило, требует больших усилий. Подписчики ExpressVPN могут просто установить приложение ExpressVPN на свое устройство, затем свернуть его, и оно будет работать в фоновом режиме.

    Руководства по установке и использованию VPN с Kodi:

    Windows Mac Android Chromebook

    Вы также можете использовать Kodi с VPN на Amazon Fire TV (или Fire Stick), Nvidia Shield и Kodi Box.

    Amazon Fire TV Nvidia Shield Android TV Box

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    Необходимо ли использовать Kodi с VPN?

    Без использования VPN интернет-провайдеры могут видеть и записывать ваш интернет-трафик, включая не только историю просмотра и поиска, но и весь трафик из любого приложения, использующего Интернет, включая Kodi и любой другой домашний медиацентр.

    Если вы не хотите, чтобы ваш интернет-провайдер отслеживал или регистрировал то, что вы загружаете для просмотра на медиацентре Kodi, воспользуйтесь VPN, чтобы вновь обрести конфиденциальность.

    Преимущества обеспечения безопасности при использовании Kodi с VPN

    VPN-сеть создает защищенный туннель между вашим устройством и Интернетом.

    ExpressVPN устанавливает зашифрованный туннель между вашим устройством Kodi и Интернетом. Это означает, что ваш интернет-провайдер больше не сможет читать ваш трафик и не сможет регистрировать, отслеживать или продавать информацию о том, что вы скачиваете и смотрите. ExpressVPN не хранит журналы онлайн-активности и подключений, поэтому вы можете использовать Kodi с максимальной конфиденциальностью.

    Кроме того, ExpressVPN маршрутизирует весь ваш трафик (включая трафик Kodi) через прокси-сервер. Это означает, что ваш исходный IP-адрес скрывается и заменяется на новый, по которому вас невозможно идентифицировать. Все сайты и приложения, которыми вы пользуетесь, а также все пиры в вашей сети видят только общий IP-адрес прокси-сервера.


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    Часто задаваемые вопросы об использовании Kodi с VPN

    Можно ли использовать сервис ExpressVPN, чтобы смотреть больше контента на Kodi?

    Да! Если вы находитесь в стране, где некоторые веб-сайты и сервисы подвергнуты цензуре, ExpressVPN поможет вам получить доступ к контенту, как если бы вы были в другой стране.*

    Входит ли в подписку ExpressVPN программное обеспечение Kodi?

    Нет. Вам нужно будет загрузить и установить медиацентр Kodi отдельно. Перейдите на официальный веб-сайт Kodi, чтобы загрузить последнюю версию для своего устройства.

    Встроено ли приложение ExpressVPN внутрь ПО Kodi?

    Нет. ExpressVPN работает лучше всего как отдельное приложение. Это позволяет обеспечить оптимальный баланс скорости и стабильности, а также лучшую защиту от утечек данных для максимальной конфиденциальности.

    На каких устройствах можно смотреть Kodi с помощью VPN?

    ExpressVPN предлагает простые в использовании приложения для Windows, Mac, Android, роутеров и Linux, чтобы вы могли использовать Kodi с помощью VPN на всех устройствах. Чтобы использовать Kodi с VPN на любом устройстве с поддержкой Wi-Fi, установите приложение ExpressVPN на домашнем или офисном роутере.

    Как еще можно использовать ExpressVPN?

    ExpressVPN работает со множеством стриминговых сервисов, таких как Netflix, Amazon Prime Video и HBO Go/Now. Кроме того, VPN — это быстрый и простой способ защититься от хакеров при подключении к незащищенным общественным сетям Wi-Fi и обойти интернет-цензуру во время путешествий.

    Узнайте о 5 главных преимуществах VPN.

    Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования Kodi.

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    Пользуйтесь Kodi с VPN без всяких проблем

    Опробуйте сервис ExpressVPN в течение 30 дней. Вы ничем не рискуете.

    Красный значок с желтой лентой и надписью «Гарантия возврата денег 30 дней».

    Если по какой-либо причине вам не понравится пользоваться Kodi с VPN, обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней и получите все свои деньги обратно без лишних вопросов.

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