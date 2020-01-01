Что такое Kodi?

Kodi (ранее XBMC) — это программное обеспечение для домашнего медиацентра, которое позволяет смотреть фильмы, слушать музыку, играть в игры и организовывать фотографии. В отличие от других подобных платформ, таких как Apple TV или Chromecast, Kodi распространяется абсолютно бесплатно и является программой c открытым исходным кодом.

Благодаря этому Kodi очень гибок в настройке. Вы можете изменить практически любой элемент интерфейса, в том числе стандартные темы и фон, чтобы создать более персонализированный опыт просмотра.

Kodi имеет активное сообщество пользователей и разработчиков, и опытные пользователи выбирают Kodi в качестве домашнего медиацентра. Вы можете перевести свой опыт использования Kodi на следующий уровень, подключившись к сети VPN для просмотра фильмов с высокой скоростью, безопасностью и конфиденциальностью.

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