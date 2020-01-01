Как использовать VPN с Kodi
Если вам нравится смотреть телевизионные программы и фильмы с помощью медиацентра Kodi, то подключившись к ExpressVPN, ваш опыт станет намного ярче.
Использование Kodi с приложением ExpressVPN позволяет смотреть фильмы и телепередачи в потоковом режиме не только с невероятной скоростью и прекрасным качеством, но и в абсолютной безопасности и конфиденциальности.
Как установить VPN-приложение для использования с Kodi за 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN, самый быстрый VPN-сервис в мире.
Шаг 2
Подключитесь к одному из VPN-серверов компании ExpressVPN в США.
Шаг 3
Начните использовать Kodi с VPN на любом устройстве.
Что такое Kodi?
Kodi (ранее XBMC) — это программное обеспечение для домашнего медиацентра, которое позволяет смотреть фильмы, слушать музыку, играть в игры и организовывать фотографии. В отличие от других подобных платформ, таких как Apple TV или Chromecast, Kodi распространяется абсолютно бесплатно и является программой c открытым исходным кодом.
Благодаря этому Kodi очень гибок в настройке. Вы можете изменить практически любой элемент интерфейса, в том числе стандартные темы и фон, чтобы создать более персонализированный опыт просмотра.
Kodi имеет активное сообщество пользователей и разработчиков, и опытные пользователи выбирают Kodi в качестве домашнего медиацентра. Вы можете перевести свой опыт использования Kodi на следующий уровень, подключившись к сети VPN для просмотра фильмов с высокой скоростью, безопасностью и конфиденциальностью.
Зачем использовать Kodi с VPN?
Чтобы расширить возможности дополнений
Многие дополнения недоступны в некоторых странах или их функциональность блокируется в разных сетях. ExpressVPN позволяет вам изменить свое виртуальное местоположение, чтобы ваши дополнения прекрасно работали в любом месте.
Чтобы избежать регистрации данных
Некоторые интернет-провайдеры регистрируют ваши действия в Интернете, включая контент, который вы смотрите через Kodi. ExpressVPN шифрует ваш веб-трафик, поэтому ни интернет-провайдеры, ни другие третьи лица не могут просматривать ваш трафик.
Кроме того, ExpressVPN не хранит журналы онлайн-активности и подключений, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность.
Чтобы защитить себя от утечки данных
Функция Network Lock ExpressVPN (или функция экстренного отключения от Интернета) останавливает весь трафик, если VPN-соединение внезапно прерывается. Это предотвращает утечку за пределы защищенного туннеля VPN.
ExpressVPN имеет собственный DNS-сервер с «нулевым знанием» на каждом VPN-сервере, чтобы предотвратить утечку DNS-запросов.
Как настроить VPN-приложение для использования с Kodi
Некоторые пользователи настраивают VPN на своем устройстве с помощью дополнения Kodi VPN manager, но это, как правило, требует больших усилий. Подписчики ExpressVPN могут просто установить приложение ExpressVPN на свое устройство, затем свернуть его, и оно будет работать в фоновом режиме.
Руководства по установке и использованию VPN с Kodi:
Вы также можете использовать Kodi с VPN на Amazon Fire TV (или Fire Stick), Nvidia Shield и Kodi Box.
Необходимо ли использовать Kodi с VPN?
Без использования VPN интернет-провайдеры могут видеть и записывать ваш интернет-трафик, включая не только историю просмотра и поиска, но и весь трафик из любого приложения, использующего Интернет, включая Kodi и любой другой домашний медиацентр.
Если вы не хотите, чтобы ваш интернет-провайдер отслеживал или регистрировал то, что вы загружаете для просмотра на медиацентре Kodi, воспользуйтесь VPN, чтобы вновь обрести конфиденциальность.
Преимущества обеспечения безопасности при использовании Kodi с VPN
ExpressVPN устанавливает зашифрованный туннель между вашим устройством Kodi и Интернетом. Это означает, что ваш интернет-провайдер больше не сможет читать ваш трафик и не сможет регистрировать, отслеживать или продавать информацию о том, что вы скачиваете и смотрите. ExpressVPN не хранит журналы онлайн-активности и подключений, поэтому вы можете использовать Kodi с максимальной конфиденциальностью.
Кроме того, ExpressVPN маршрутизирует весь ваш трафик (включая трафик Kodi) через прокси-сервер. Это означает, что ваш исходный IP-адрес скрывается и заменяется на новый, по которому вас невозможно идентифицировать. Все сайты и приложения, которыми вы пользуетесь, а также все пиры в вашей сети видят только общий IP-адрес прокси-сервера.
Часто задаваемые вопросы об использовании Kodi с VPN
Можно ли использовать сервис ExpressVPN, чтобы смотреть больше контента на Kodi?
Да! Если вы находитесь в стране, где некоторые веб-сайты и сервисы подвергнуты цензуре, ExpressVPN поможет вам получить доступ к контенту, как если бы вы были в другой стране.*
Входит ли в подписку ExpressVPN программное обеспечение Kodi?
Нет. Вам нужно будет загрузить и установить медиацентр Kodi отдельно. Перейдите на официальный веб-сайт Kodi, чтобы загрузить последнюю версию для своего устройства.
Встроено ли приложение ExpressVPN внутрь ПО Kodi?
Нет. ExpressVPN работает лучше всего как отдельное приложение. Это позволяет обеспечить оптимальный баланс скорости и стабильности, а также лучшую защиту от утечек данных для максимальной конфиденциальности.
На каких устройствах можно смотреть Kodi с помощью VPN?
ExpressVPN предлагает простые в использовании приложения для Windows, Mac, Android, роутеров и Linux, чтобы вы могли использовать Kodi с помощью VPN на всех устройствах. Чтобы использовать Kodi с VPN на любом устройстве с поддержкой Wi-Fi, установите приложение ExpressVPN на домашнем или офисном роутере.
Как еще можно использовать ExpressVPN?
ExpressVPN работает со множеством стриминговых сервисов, таких как Netflix, Amazon Prime Video и HBO Go/Now. Кроме того, VPN — это быстрый и простой способ защититься от хакеров при подключении к незащищенным общественным сетям Wi-Fi и обойти интернет-цензуру во время путешествий.
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