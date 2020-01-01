VPN для VoIP-сервисов
- Разблокируйте Skype, Viber и Google Hangouts
- Защитите ваши видеозвонки и голосовые чаты 256-битным шифрованием
- Экономия на международных звонках
Как разблокировать VoIP-сервис за 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN и оцените преимущества сверхскоростного сервиса.
Шаг 2
Подключитесь к локации VPN-серверов в стране, где сервисы VoIP-телефонии не заблокированы.
Шаг 3
Звоните и общайтесь.
Зачем использовать VPN-приложение для сервисов VoIP?
Звонки без ограничений
В некоторых странах Ближнего Востока и Азии VoIP-сервисы (например, Skype и Viber) заблокированы с помощью файрволов. ExpressVPN поможет вам обойти блокировки VoIP-сервисов и позволит общаться с родными и близкими из любой точки мира.
Более высокая скорость
Использование дополнительного уровня защиты в виде мощного шифрования может (в теории) замедлить скорость вашего подключения, однако серверы ExpressVPN не просто предоставляют ослепительно быстрые подключения, но и постоянно оптимизируются, а потому едва ли вы заметите разницу. Вот рекомендации Skype относительно скорости загрузки файлов на и с сервера:
|Тип звонка
|Минимальная скорость передачи данных
(на сервер/с сервера)
|Рекомендуемая скорость передачи данных
(на сервер/с сервера)
|Звонок
|30kbps / 30kbps
|100kbps / 100kbps
|Видеозвонок / показ экрана
|128kbps / 128kbps
|300kbps / 300kbps
|Видео-звонки (в высоком качестве)
|400kbps / 400kbps
|500kbps / 500kbps
|Видео-звонки (HD)
|1.2Mbps / 1.2Mbps
|1.5Mbps / 1.5Mbps
|Групповой видеозвонок (3 человека)
|128kbps / 512kbps
|512kbps / 2Mbps
|Групповой видеозвонок (5 человек)
|128kbps / 2Mbps
|512kbps / 4Mbps
|Групповой видеозвонок (7+ человек)
|128kbps / 4Mbps
|512kbps / 8Mbps
Экономия денег
Skype, Viber и Google Hangouts позволяют совершать международные звонки на мобильные и стационарные телефоны по самым низким ценам. Это значит, что вы сможете сэкономить деньги, используя VoIP-сервис и VPN-туннель вместо услуг вашего оператора телефонной связи.
Выберите локацию VPN-серверов, расположенную максимально близко к человеку, с которым вы собираетесь связаться с помощью VoIP-сервиса, чтобы обеспечить максимальное качество передачи данных!
Лучшая защита VoIP
Использование 256-битного шифрования AES для защиты всего вашего интернет-подключения позволяет оградить ваши VoIP-разговоры от попадания на серверы вашего интернет-провайдера и/или провайдера VoIP-услуг. Шифрование также защищает от сниффинга пакетов данных и любых попыток ограничения пропускной способности интернет-подключения, связанных с пользовательской активностью.
ExpressVPN зашифрует ваше интернет-подключение и скроет ваш IP-адрес, чтобы вы могли воспользоваться сервисами VoIP-телефонии (например, Skype, Viber и Google Hangouts) из любой точки мира, причем даже в тех странах, где эти сервисы заблокированы.