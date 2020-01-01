Зачем использовать VPN-приложение для сервисов VoIP?

Звонки без ограничений

В некоторых странах Ближнего Востока и Азии VoIP-сервисы (например, Skype и Viber) заблокированы с помощью файрволов. ExpressVPN поможет вам обойти блокировки VoIP-сервисов и позволит общаться с родными и близкими из любой точки мира.

Более высокая скорость

Использование дополнительного уровня защиты в виде мощного шифрования может (в теории) замедлить скорость вашего подключения, однако серверы ExpressVPN не просто предоставляют ослепительно быстрые подключения, но и постоянно оптимизируются, а потому едва ли вы заметите разницу. Вот рекомендации Skype относительно скорости загрузки файлов на и с сервера:

Тип звонка Минимальная скорость передачи данных

(на сервер/с сервера) Рекомендуемая скорость передачи данных

(на сервер/с сервера) Звонок 30kbps / 30kbps 100kbps / 100kbps Видеозвонок / показ экрана 128kbps / 128kbps 300kbps / 300kbps Видео-звонки (в высоком качестве) 400kbps / 400kbps 500kbps / 500kbps Видео-звонки (HD) 1.2Mbps / 1.2Mbps 1.5Mbps / 1.5Mbps Групповой видеозвонок (3 человека) 128kbps / 512kbps 512kbps / 2Mbps Групповой видеозвонок (5 человек) 128kbps / 2Mbps 512kbps / 4Mbps Групповой видеозвонок (7+ человек) 128kbps / 4Mbps 512kbps / 8Mbps

Экономия денег

Skype, Viber и Google Hangouts позволяют совершать международные звонки на мобильные и стационарные телефоны по самым низким ценам. Это значит, что вы сможете сэкономить деньги, используя VoIP-сервис и VPN-туннель вместо услуг вашего оператора телефонной связи.

Выберите локацию VPN-серверов, расположенную максимально близко к человеку, с которым вы собираетесь связаться с помощью VoIP-сервиса, чтобы обеспечить максимальное качество передачи данных!

Лучшая защита VoIP

Использование 256-битного шифрования AES для защиты всего вашего интернет-подключения позволяет оградить ваши VoIP-разговоры от попадания на серверы вашего интернет-провайдера и/или провайдера VoIP-услуг. Шифрование также защищает от сниффинга пакетов данных и любых попыток ограничения пропускной способности интернет-подключения, связанных с пользовательской активностью.

ExpressVPN зашифрует ваше интернет-подключение и скроет ваш IP-адрес, чтобы вы могли воспользоваться сервисами VoIP-телефонии (например, Skype, Viber и Google Hangouts) из любой точки мира, причем даже в тех странах, где эти сервисы заблокированы.

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