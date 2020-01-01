    VPN для VoIP-сервисов

    • Разблокируйте Skype, Viber и Google Hangouts
    • Защитите ваши видеозвонки и голосовые чаты 256-битным шифрованием
    • Экономия на международных звонках

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    Два устройства, с помощью которых общаются люди, находящиеся на разных сторонах земного шара.

    Как разблокировать VoIP-сервис за 3 простых шага

    Шаг 1

    Кнопка «Купить ExpressVPN» в языках пламени.

    Купите подписку на ExpressVPN и оцените преимущества сверхскоростного сервиса.

    Шаг 2

    Серверные локации ExpressVPN, отмеченные на карте мира.

    Подключитесь к локации VPN-серверов в стране, где сервисы VoIP-телефонии не заблокированы.

    Шаг 3

    Друзья общаются по видеочату.

    Звоните и общайтесь.


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    Зачем использовать VPN-приложение для сервисов VoIP?

    Звонки без ограничений

    В некоторых странах Ближнего Востока и Азии VoIP-сервисы (например, Skype и Viber) заблокированы с помощью файрволов. ExpressVPN поможет вам обойти блокировки VoIP-сервисов и позволит общаться с родными и близкими из любой точки мира.

    Более высокая скорость

    Использование дополнительного уровня защиты в виде мощного шифрования может (в теории) замедлить скорость вашего подключения, однако серверы ExpressVPN не просто предоставляют ослепительно быстрые подключения, но и постоянно оптимизируются, а потому едва ли вы заметите разницу. Вот рекомендации Skype относительно скорости загрузки файлов на и с сервера:

    Тип звонка Минимальная скорость передачи данных
    		 Рекомендуемая скорость передачи данных
    Звонок 30kbps / 30kbps 100kbps / 100kbps
    Видеозвонок / показ экрана 128kbps / 128kbps 300kbps / 300kbps
    Видео-звонки (в высоком качестве) 400kbps / 400kbps 500kbps / 500kbps
    Видео-звонки (HD) 1.2Mbps / 1.2Mbps 1.5Mbps / 1.5Mbps
    Групповой видеозвонок (3 человека) 128kbps / 512kbps 512kbps / 2Mbps
    Групповой видеозвонок (5 человек) 128kbps / 2Mbps 512kbps / 4Mbps
    Групповой видеозвонок (7+ человек) 128kbps / 4Mbps 512kbps / 8Mbps

    Экономия денег

    Skype, Viber и Google Hangouts позволяют совершать международные звонки на мобильные и стационарные телефоны по самым низким ценам. Это значит, что вы сможете сэкономить деньги, используя VoIP-сервис и VPN-туннель вместо услуг вашего оператора телефонной связи.

    Выберите локацию VPN-серверов, расположенную максимально близко к человеку, с которым вы собираетесь связаться с помощью VoIP-сервиса, чтобы обеспечить максимальное качество передачи данных!

    Лучшая защита VoIP

    Использование 256-битного шифрования AES для защиты всего вашего интернет-подключения позволяет оградить ваши VoIP-разговоры от попадания на серверы вашего интернет-провайдера и/или провайдера VoIP-услуг. Шифрование также защищает от сниффинга пакетов данных и любых попыток ограничения пропускной способности интернет-подключения, связанных с пользовательской активностью.

    Схема, показывающая движение интернет-трафика через защищенный туннель.

    ExpressVPN зашифрует ваше интернет-подключение и скроет ваш IP-адрес, чтобы вы могли воспользоваться сервисами VoIP-телефонии (например, Skype, Viber и Google Hangouts) из любой точки мира, причем даже в тех странах, где эти сервисы заблокированы.

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    Приложение ExpressVPN на лэптопах, компьютерах и мобильных устройствах

    ExpressVPN предлагает приложения для Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, роутеры и Linux, чтобы вы могли разблокировать VoIP-сервисы на всех своих устройствах дома, в учебных заведениях и на работе.

    Воспользуйтесь VPN для VoIP-сервисов, ничем не рискуя

    Красный значок с желтой лентой и надписью «Гарантия возврата денег 30 дней».

    Воспользуйтесь ExpressVPN, чтобы общаться через голосовые и видеозвонки.

    Установка занимает всего несколько минут, после чего вы будете на 100% защищены 30-дневной гарантией возврата денег.

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