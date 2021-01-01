Самый лучший VPN-сервис для Google Stadia

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Логотип Google Stadia.

Как играть в игры на Google Stadia с VPN в 3 простых шага

Шаг 1

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Шаг 2

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Интерфейс Google Stadia на мониторе настольного компьютера.

Что такое Google Stadia?

Google Stadia — это облачная игровая платформа, ограниченный доступ к которой открылся 19 ноября 2019 года. Учетные записи и игровые данные пользователей Google Stadia хранятся онлайн. Как заявляется, Google Stadia избавит пользователей от необходимости покупать игровые приставки и диски. Вам нужен будет лишь компьютер или совместимое мобильное устройство, которое можно подключить к ТВ через Chromecast Ultra. Если вы планируете использовать Chromecast Ultra, то вам потребуется специальный модуль Stadia Controller.

Игра Red Dead Redemption 2 на экране ТВ.

Цены и игры Google Stadia

Компания Google объявила, что будет использовать двухуровневую модель подписки. Базовая подписка на Stadia, которая станет доступной в 2020 году, будет бесплатной, хотя пользователям придется платить за каждую отдельную игру, в которую они захотят сыграть. Тариф Stadia Pro, доступный уже сейчас по цене в 9,99$ в месяц, избавляет от необходимости приобретать игры по отдельности. Пользователи тарифа Stadia Pro смогут насладиться более высоким качеством графики и звука, используя медиаплеер Chromecast Ultra.

Тем не менее любой, кто захочет начать играть во время периода ограниченной доступности сервиса, должен приобрести за 129,99$ комплект Premiere Edition, включающий в себя Chromecast Ultra, контроллер и 3-месячную подписку на тариф Stadia Pro. Пока что неизвестно, когда игроки смогут получить доступ к Google Stadia без необходимости покупать Premiere Edition.

Каталог игр Google Stadia активно увеличивается, и уже сейчас в нем можно найти Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider, Metro Exodus и Assassin’s Creed Odyssey.

Экран с частью земного шара.

Страны с Google Stadia

Платформа Google Stadia доступна для жителей Бельгии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Британии и США. Ожидается, что с течением времени сервис станет доступен и для жителей других стран.

Подписчикам необходимо указать платежный адрес, относящийся к одной из стран, где доступен сервис. Как утверждается, в определенных странах будут доступны лишь некоторые игры из каталога Google Stadia. Это значит, что поездка в другую страну может оставить вас без доступа к играм, приобретенным у себя дома.

С помощью VPN-сервиса вы сможете притвориться жителем другой страны, что позволит вам получить доступ к своей учетной записи и играть в любимые игры без помех из любой точки мира.

ЧаВо: как играть в игры с Google Stadia и VPN

Можно ли играть в Google Stadia бесплатно с помощью VPN?
На каких устройствах можно играть в Google Stadia с ExpressVPN?
Замедлит ли подключение к Google Stadia и VPN мое соединение?
Как подключение к VPN помогает уменьшить пинг?
Как VPN защитит от DDoS-атак?
Как еще можно использовать ExpressVPN?

Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования Google Stadia.

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