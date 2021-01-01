Самый лучший VPN-сервис для Google Stadia
Играть в онлайн-игры в Google Stadia с VPN — это лучший способ получить максимально комфортный игровой опыт.
ExpressVPN — это самый быстрый и удобный VPN-сервис для онлайн-игр. Играйте свободно, безопасно и под надежной защитой от DDoS-атак.
Как играть в игры на Google Stadia с VPN в 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN, самый лучший VPN-сервис для онлайн-игр.
Шаг 2
Подключитесь к VPN-серверу в любой локации, где сервис Google Stadia не заблокирован.
Шаг 3
Играйте конфиденциально, безопасно и без ограничений скорости.
Что такое Google Stadia?
Google Stadia — это облачная игровая платформа, ограниченный доступ к которой открылся 19 ноября 2019 года. Учетные записи и игровые данные пользователей Google Stadia хранятся онлайн. Как заявляется, Google Stadia избавит пользователей от необходимости покупать игровые приставки и диски. Вам нужен будет лишь компьютер или совместимое мобильное устройство, которое можно подключить к ТВ через Chromecast Ultra. Если вы планируете использовать Chromecast Ultra, то вам потребуется специальный модуль Stadia Controller.
Цены и игры Google Stadia
Компания Google объявила, что будет использовать двухуровневую модель подписки. Базовая подписка на Stadia, которая станет доступной в 2020 году, будет бесплатной, хотя пользователям придется платить за каждую отдельную игру, в которую они захотят сыграть. Тариф Stadia Pro, доступный уже сейчас по цене в 9,99$ в месяц, избавляет от необходимости приобретать игры по отдельности. Пользователи тарифа Stadia Pro смогут насладиться более высоким качеством графики и звука, используя медиаплеер Chromecast Ultra.
Тем не менее любой, кто захочет начать играть во время периода ограниченной доступности сервиса, должен приобрести за 129,99$ комплект Premiere Edition, включающий в себя Chromecast Ultra, контроллер и 3-месячную подписку на тариф Stadia Pro. Пока что неизвестно, когда игроки смогут получить доступ к Google Stadia без необходимости покупать Premiere Edition.
Каталог игр Google Stadia активно увеличивается, и уже сейчас в нем можно найти Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider, Metro Exodus и Assassin’s Creed Odyssey.
Страны с Google Stadia
Платформа Google Stadia доступна для жителей Бельгии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Британии и США. Ожидается, что с течением времени сервис станет доступен и для жителей других стран.
Подписчикам необходимо указать платежный адрес, относящийся к одной из стран, где доступен сервис. Как утверждается, в определенных странах будут доступны лишь некоторые игры из каталога Google Stadia. Это значит, что поездка в другую страну может оставить вас без доступа к играм, приобретенным у себя дома.
С помощью VPN-сервиса вы сможете притвориться жителем другой страны, что позволит вам получить доступ к своей учетной записи и играть в любимые игры без помех из любой точки мира.
ЧаВо: как играть в игры с Google Stadia и VPN
Можно ли играть в Google Stadia бесплатно с помощью VPN?
Нет. Вам потребуется оформить подписку на Google Stadia, если у вас ее нет. Ожидается, что бесплатная версия сервиса будет доступна в 2020 году. Впрочем, даже в рамках бесплатного тарифа вам придется покупать все игры, в которые вы захотите играть. Во время периода ограниченной доступности игрокам потребуется приобрести за 129,99$ комплект Premiere Edition, включающий в себя Chromecast Ultra, контроллер и 3-месячную подписку на платный тариф. Пока что неизвестно, когда игроки смогут получить доступ к Google Stadia без необходимости покупать Premiere Edition.
ExpressVPN дополнит собой подписку на Google Stadia и позволит играть в любые интересные вам игры без ограничения пропускной способности.
На каких устройствах можно играть в Google Stadia с ExpressVPN?
На данный момент вы можете играть в игры Google Stadia, равно как и использовать ExpressVPN, на компьютерах Windows или Mac через браузер Google Chrome. Планшеты под управлением ОС Chrome также совместимы с Google Stadia и приложением ExpressVPN для Android. Что же касается смартфонов, то в настоящий момент играть в Google Stadia можно только на смартфонах из линейки Google Pixel. Ожидается, что команда Stadia расширит список поддерживаемых мобильных устройств, включив в него в том числе устройства iOS (iPhone и iPad).
С помощью Chromecast Ultra вы можете создать потоковую трансляцию игр, в которые играете на своем компьютере или мобильном устройстве, и воспроизвести ее на экране ТВ.
Замедлит ли подключение к Google Stadia и VPN мое соединение?
Все VPN-сервисы используют дополнительный слой шифрования, а потому могут слегка замедлять ваше интернет-соединение, но ExpressVPN — одна из самых быстрых сетей, которая, к тому же, еще и постоянно оптимизируется. Как следствие, вы вряд ли заметите разницу.
Если ваш интернет-провайдер известен тем, что ограничивает пропускную способность подключения для онлайн-игр, то использование VPN для игр в Google Stadia может даже увеличить скорость соединения.
Как подключение к VPN помогает уменьшить пинг?
Чем меньше расстояние между вами и серверами игры, тем ниже пинг. Иными словами, ваш компьютер и серверы игры начинают быстрее обмениваться пакетами данных, что позволяет существенно снизить задержку между вашими действиями и тем, что происходит в игре. Это будет вашим преимуществом! Как правило, самых лучших результатов можно добиться, подключившись к серверу игры, расположенному ближе всего к вам.
Как VPN защитит от DDoS-атак?
DDoS-атака приводит к появлению задержек в передаче данных, что портит удовольствие от онлайн-игр и создает незаслуженные преимущества. ExpressVPN защитит ваше подключение во время игры от DDoS-атак с помощью скрыв свой настоящий IP-адрес.
Как еще можно использовать ExpressVPN?
Какую бы платформу вы ни использовали, чтобы играть в онлайн-игры, ExpressVPN надежно вас защитит. Приложение ExpressVPN приложение для роутеров обеспечит вам защиту и позволит сменить локацию даже в том случае, если вы используете консоли — например, PlayStation и Xbox, на которых нельзя установить VPN-подключение напрямую. ExpressVPN также открывает доступ к таким стриминговым сервисам, Netflix, Amazon Prime Video и BBC iPlayer. Это самый быстрый и простой способ безопасно и защищенно работать в Интернете.
Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования Google Stadia.
Подключайтесь к VPN сегодня, чтобы сыграть в Google Stadia!
Не уверены, стоит ли использовать VPN для Google Stadia?
Попробуйте наш сервис. Вы ничем не рискуете.
Мы настолько уверены в качестве нашего сервиса, что предоставляем
30-дневную гарантию возврата денег.