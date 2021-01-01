Самый лучший VPN-сервис для Google Stadia

Цены и игры Google Stadia

Компания Google объявила, что будет использовать двухуровневую модель подписки. Базовая подписка на Stadia, которая станет доступной в 2020 году, будет бесплатной, хотя пользователям придется платить за каждую отдельную игру, в которую они захотят сыграть. Тариф Stadia Pro, доступный уже сейчас по цене в 9,99$ в месяц, избавляет от необходимости приобретать игры по отдельности. Пользователи тарифа Stadia Pro смогут насладиться более высоким качеством графики и звука, используя медиаплеер Chromecast Ultra.

Тем не менее любой, кто захочет начать играть во время периода ограниченной доступности сервиса, должен приобрести за 129,99$ комплект Premiere Edition, включающий в себя Chromecast Ultra, контроллер и 3-месячную подписку на тариф Stadia Pro. Пока что неизвестно, когда игроки смогут получить доступ к Google Stadia без необходимости покупать Premiere Edition.

Каталог игр Google Stadia активно увеличивается, и уже сейчас в нем можно найти Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider, Metro Exodus и Assassin’s Creed Odyssey.