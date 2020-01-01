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Разблокируйте WhatsApp везде с помощью VPN

Доступ к WhatsApp часто блокируется правительственными органами, а также школьными и публичными Wi-Fi-сетями для сохранения пропускной способности. Но ExpressVPN поможет вам разблокировать WhatsApp, чтобы вы могли свободно общаться с семьей и друзьями.

  • 160 локаций VPN-серверов в 94 странах
  • Доступ к WhatsApp на iOS, Android, Mac и Windows
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Разблокированный ватсап: логотип WhatsApp.

Доступ к WhatsApp за 3 простых шага

Шаг 1

Пользователь, выбравший ExpressVPN.

Скачайте приложение ExpressVPN на устройство, где вы планируете использовать WhatsApp.

Шаг 2

Земной шар с локациями VPN-серверов.

Подключитесь к VPN-серверу в любой локации, где WhatsApp не заблокирован.

Шаг 3

WhatsApp на ноутбуке, смартфоне и планшете.

Откройте WhatsApp и начните общаться с семьей и друзьями.

Пользователи ватсап по всему миру, находящиеся на связи друг с другом.

Что такое WhatsApp?

WhatsApp — это самый популярный мессенджер в мире, у него насчитывается свыше 1 миллиарда активных пользователей. WhatsApp позволяет отправлять текстовые и голосовые сообщения, делиться изображениями со своими контактами, а также совершать голосовые и видео-звонки через Интернет, что дает возможность избежать расходов на СМС и международные звонки. Также вы можете использовать WhatsApp на компьютере.

Файрвол, разделяющий устройства на фоне земного шара.

Почему WhatsApp заблокирован?

WhatsApp использует сквозное шифрование, благодаря чему правоохранительным органам становится гораздо сложнее шпионить за людьми. Правительства некоторых стран в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке не могут смириться с наличием у своих граждан права на конфиденциальность, а потому там зачастую блокируется доступ к WhatsApp — как частично, так и полностью.

ExpressVPN позволит вам выбрать серверную локацию, находящуюся за пределами вашей страны, и вновь получить доступ ко всем возможностям WhatsApp. Вы даже сможете протестировать ExpressVPN в течение 30 дней, чтобы убедиться, что всё работает!

Улыбающиеся устройства, подключенные к земному шару через дыру в файрволе.

Как разблокировать WhatsApp с помощью VPN?

Виртуальная частная сеть (например, ExpressVPN) принимает весь ваш интернет-трафик и перенаправляет его через зашифрованный туннель в безопасную серверную локацию, выступающую в качестве локального прокси для вашего устройства. Подключившись к серверной локации в стране, где WhatsApp не заблокирован, вы сможете использовать WhatsApp как обычно.

Голова человека, окруженная вопросительными знаками.

WhatsApp: уязвимости и альтернативы

WhatsApp по умолчанию использует сквозное шифрование, так что он безопаснее большинства других мессенджеров. Вот только эксперты по вопросам кибербезопасности испытывают определенную озабоченность в связи с вопросом о том, каким именно объемом данных WhatsApp делится с Facebook — своей управляющей компанией.

Подробнее про проблемы WhatsApp, касающиеся безопасности и конфиденциальности, а также про аналогичные сервисы читайте в составленном ExpressVPN рейтинге самых безопасных мессенджеров.

Разблокируйте WhatsApp Web и звонки WhatsApp на любом устройстве

Логотип ExpressVPN в виде щита на множестве устройств.

ExpressVPN работает с WhatsApp на любой платформе: iOS, Android, Mac, Windows, Windows Phone и других. Запустив ExpressVPN в фоновом режиме, вы сможете звонить по WhatsApp на мобильные телефоны или разблокировать WhatsApp Web на своем компьютере.

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Служба поддержки ExpressVPN доступна круглосуточно в онлайн-чате и по электронной почте.

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С VPN-приложениями для всех ваших устройств вы можете пользоваться Интернетом прямо за столом, на диване или в дороге.

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