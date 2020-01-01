WhatsApp — это самый популярный мессенджер в мире, у него насчитывается свыше 1 миллиарда активных пользователей. WhatsApp позволяет отправлять текстовые и голосовые сообщения, делиться изображениями со своими контактами, а также совершать голосовые и видео-звонки через Интернет, что дает возможность избежать расходов на СМС и международные звонки. Также вы можете использовать WhatsApp на компьютере.
Разблокируйте WhatsApp везде с помощью VPN
Доступ к WhatsApp часто блокируется правительственными органами, а также школьными и публичными Wi-Fi-сетями для сохранения пропускной способности. Но ExpressVPN поможет вам разблокировать WhatsApp, чтобы вы могли свободно общаться с семьей и друзьями.
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Доступ к WhatsApp за 3 простых шага
Шаг 1
Скачайте приложение ExpressVPN на устройство, где вы планируете использовать WhatsApp.
Шаг 2
Подключитесь к VPN-серверу в любой локации, где WhatsApp не заблокирован.
Шаг 3
Откройте WhatsApp и начните общаться с семьей и друзьями.
Что такое WhatsApp?
Почему WhatsApp заблокирован?
WhatsApp использует сквозное шифрование, благодаря чему правоохранительным органам становится гораздо сложнее шпионить за людьми. Правительства некоторых стран в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке не могут смириться с наличием у своих граждан права на конфиденциальность, а потому там зачастую блокируется доступ к WhatsApp — как частично, так и полностью.
ExpressVPN позволит вам выбрать серверную локацию, находящуюся за пределами вашей страны, и вновь получить доступ ко всем возможностям WhatsApp. Вы даже сможете протестировать ExpressVPN в течение 30 дней, чтобы убедиться, что всё работает!
Как разблокировать WhatsApp с помощью VPN?
Виртуальная частная сеть (например, ExpressVPN) принимает весь ваш интернет-трафик и перенаправляет его через зашифрованный туннель в безопасную серверную локацию, выступающую в качестве локального прокси для вашего устройства. Подключившись к серверной локации в стране, где WhatsApp не заблокирован, вы сможете использовать WhatsApp как обычно.
WhatsApp: уязвимости и альтернативы
WhatsApp по умолчанию использует сквозное шифрование, так что он безопаснее большинства других мессенджеров. Вот только эксперты по вопросам кибербезопасности испытывают определенную озабоченность в связи с вопросом о том, каким именно объемом данных WhatsApp делится с Facebook — своей управляющей компанией.
Подробнее про проблемы WhatsApp, касающиеся безопасности и конфиденциальности, а также про аналогичные сервисы читайте в составленном ExpressVPN рейтинге самых безопасных мессенджеров.