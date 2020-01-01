Разблокируйте WhatsApp везде с помощью VPN

Почему WhatsApp заблокирован?

WhatsApp использует сквозное шифрование, благодаря чему правоохранительным органам становится гораздо сложнее шпионить за людьми. Правительства некоторых стран в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке не могут смириться с наличием у своих граждан права на конфиденциальность, а потому там зачастую блокируется доступ к WhatsApp — как частично, так и полностью.

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