Как безопасная VPN
работает со Sling TV
Если вы оформите подписку на Sling TV*, популярный американский сервис беспроводного вещания, то сможете смотреть свои любимые телеканалы в прямом эфире через Интернет, даже если у вас нет доступа к кабельному телевидению.
ExpressVPN станет отличным дополнением к этому сервису, позволив вам смотреть стримы приватно, безопасно и без каких-либо ограничений из любой точки мира, причем даже при подключении к публичной точке доступа Wi-Fi.
ВНИМАНИЕ. ExpressVPN не связан, не поддерживается и не спонсируется компанией Sling.
Как смотреть прямые телетрансляции с VPN за 3 простых шага:
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN, самый быстрый VPN-сервис в мире.
Шаг 2
Подключитесь к одному из VPN-серверов ExpressVPN в США.
Шаг 3
Войдите в свой аккаунт стримингового сервиса и начните просмотр!
Смотрите стримы всех ваших любимых каналов дома или за границей.
Беспроводные сервисы заслужили свое название тем, что позволяют людям смотреть прямые телетрансляции через Интернет — без суеты, лишних расходов или заключения долгосрочных контрактов с провайдерами кабельного или спутникового телевидения, а также не привязывания вас к какому-то одному физическому адресу. Разные сервисы открывают доступ к различным каналам, зачастую они разделены на группы и уровни (например, как в нашем случае, Blue и Orange). Лучшие из них даже смогут открыть для вас доступ к региональным спортивным сетям и местным каналам. Загляните на сайт сервиса, чтобы узнать, какие каналы будут доступны вам.
На каких устройствах можно смотреть трансляции с помощью VPN?
Трансляции этого сервиса можно смотреть на компьютерах, смартфонах, планшетах, игровых приставках и телевизорах Smart TV.
Смотрите на компьютере, планшете или смартфоне
У ExpressVPN есть решения для iOS, Android, Windows, Mac и Linux, поэтому вы сможете смотреть потоковые трансляции на любом любимом устройстве.
Смотрите трансляцию на игровой приставке или телевизоре Smart TV
Функция MediaStreamer от ExpressVPN позволит вам смотреть трансляции на различных телеприставках, в том числе PlayStation, Xbox, smart TVs, Apple TV (tvOS) и Amazon Fire TV.
ЧаВо: смотрим ТВ онлайн через VPN
Входит ли в подписку ExpressVPN подписка на Sling?
Нет. ExpressVPN не связан, не продвигается и не спонсируется компанией Sling. Если у вас нет подписки на каждый из этих сервисов, вам придется приобрести их.
Можно ли смотреть трансляции сразу на нескольких устройствах?
Тариф Orange позволяет смотреть трансляции только на одном устройстве, тариф Blue — на тех сразу. Впрочем, вы можете оформить подписку и на тариф Orange, и на тариф Blue, и тогда вы сможете использовать для просмотра стримов сразу четыре устройства. В свою очередь, подписка на ExpressVPN позволит вам подключать к VPN до пяти устройств одновременно, так что вы сможете стримить столько, сколько душе угодно.
А реклама останется?
Да. Это же просто интернет-трансляция в режиме прямого эфира. Соответственно, все рекламные паузы остаются на своих местах, и даже VPN не сможет вам с этим помочь.
Как еще можно использовать VPN?
Отличный вопрос! Вы можете использовать ExpressVPN с Netflix, Hulu, HBO, Showtime и другими популярными сервисами.
Почему именно ExpressVPN?
Поддержка на всех устройствах
С VPN-приложениями для всех устройств вы можете смотреть телетрансляции прямо за столом или в дороге.
Быстрое соединение
Потрясающая скорость с минимальной задержкой. Запустите встроенный тест скорости VPN, чтобы смотреть потоковое видео на максимально возможной скорости.
Неограниченная пропускная способность
Вы можете смотреть свои любимые сериалы хоть целый день. Нет ограничений пропускной способности или ограничений на объем загрузки.
Больше контента
Доступ к таким сайтам, как YouTube, Twitter и Facebook, которые подвергаются цензуре в некоторых странах.
Надежная клиентская поддержка
Если у вас возникнут сложности при работе с ExpressVPN, обратитесь в доступную 24/7 службу поддержки.
Гарантия возврата денег
Не нравится смотреть Sling с ExpressVPN? Мы вернем все ваши деньги в течение 30 дней.