Как безопасная VPN

работает со Sling TV

Если вы оформите подписку на Sling TV*, популярный американский сервис беспроводного вещания, то сможете смотреть свои любимые телеканалы в прямом эфире через Интернет, даже если у вас нет доступа к кабельному телевидению.

ExpressVPN станет отличным дополнением к этому сервису, позволив вам смотреть стримы приватно, безопасно и без каких-либо ограничений из любой точки мира, причем даже при подключении к публичной точке доступа Wi-Fi.

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