Лучшая VPN для игр на Amazon Luna

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Логотип Амазон Луна.

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Земной шар с локациями VPN-серверов.

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Контроллер и логотип Amazon Luna на экране.

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Экран с логотипом Amazon Luna и контроллером.

Что такое Amazon Luna?

Luna — это облачный игровой сервис компании Amazon. Пользователям предлагается обширный каталог игр, в которые можно играть на различных устройствах и в веб-приложениях — везде, где есть высокоскоростной Интернет. Для игры на Luna можно использовать контроллер Xbox One, контроллер DualShock 4, универсальный игровой контроллер Razer Kishi или специальный контроллер Amazon Luna.

Где доступен сервис Amazon Luna?

В настоящее время сервис Amazon Luna находится на стадии бета-тестирования и ранний доступ предоставляется только для подписчиков из США. Ожидается, что Amazon объявит даты международного релиза позднее в 2021 году.


Игровые каналы Amazon Luna+ и Ubisoft+.

Игровые каналы Amazon Luna

На сервисе Amazon Luna можно подписаться на два игровых канала: Luna+ и Ubisoft+, а со временем будут добавлены новые. Пользователи могут купить подписку на один из каналов или на оба сразу.

Подписка на Luna+ стоит 5,99 долларов США в месяц и включает около 100 игр. Канал Luna+ предлагает неограниченное количество игровых часов, потоковую передачу контента в формате Full HD 1080p на частоте 60 кадров (скоро появится 4K) и возможность стриминга на двух устройствах одновременно.

Amazon заключил партнерство с компанией Ubisoft, чтобы добавить эксклюзивный канал Ubisoft+ к сервису Luna. На канале Ubisoft+ будут предлагаться избранные премиум-игры и доступ к новым играм будет открываться в тот же день, когда они выпускаются. Этот канал предлагает неограниченное количество игровых часов, потоковую передачу в формате Full HD 1080p на частоте 60 кадров в секунду (скоро появится 4K) и стриминг на одном устройстве.

Логотип Twitch, игра и стример на экране.

Twitch для Amazon Luna

Соединив учетные записи Twitch и Luna, вы сможете смотреть стримы Twitch прямо на сервисе Luna, а в Twitch вы сможете мгновенно начать играть, нажав на кнопку «Играть на Luna» . Luna и Twitch — это продукты Amazon, поэтому их интеграция взаимовыгодна.

ЧаВо: как играть на Amazon Luna с VPN

Позволяет ли VPN использовать Amazon Luna бесплатно?
На каких устройствах можно играть в игры на Amazon Luna с ExpressVPN?
Замедлит ли совместное использование Amazon Luna и VPN скорость интернет-соединения?
За счет чего VPN снижает пинг?
Как VPN защищает от DDoS-атак?
Как еще можно использовать ExpressVPN?

Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования Amazon Luna.

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