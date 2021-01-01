Лучшая VPN для игр на Amazon Luna
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Что такое Amazon Luna?
Luna — это облачный игровой сервис компании Amazon. Пользователям предлагается обширный каталог игр, в которые можно играть на различных устройствах и в веб-приложениях — везде, где есть высокоскоростной Интернет. Для игры на Luna можно использовать контроллер Xbox One, контроллер DualShock 4, универсальный игровой контроллер Razer Kishi или специальный контроллер Amazon Luna.
Где доступен сервис Amazon Luna?
В настоящее время сервис Amazon Luna находится на стадии бета-тестирования и ранний доступ предоставляется только для подписчиков из США. Ожидается, что Amazon объявит даты международного релиза позднее в 2021 году.
Игровые каналы Amazon Luna
На сервисе Amazon Luna можно подписаться на два игровых канала: Luna+ и Ubisoft+, а со временем будут добавлены новые. Пользователи могут купить подписку на один из каналов или на оба сразу.
Подписка на Luna+ стоит 5,99 долларов США в месяц и включает около 100 игр. Канал Luna+ предлагает неограниченное количество игровых часов, потоковую передачу контента в формате Full HD 1080p на частоте 60 кадров (скоро появится 4K) и возможность стриминга на двух устройствах одновременно.
Amazon заключил партнерство с компанией Ubisoft, чтобы добавить эксклюзивный канал Ubisoft+ к сервису Luna. На канале Ubisoft+ будут предлагаться избранные премиум-игры и доступ к новым играм будет открываться в тот же день, когда они выпускаются. Этот канал предлагает неограниченное количество игровых часов, потоковую передачу в формате Full HD 1080p на частоте 60 кадров в секунду (скоро появится 4K) и стриминг на одном устройстве.
Twitch для Amazon Luna
Соединив учетные записи Twitch и Luna, вы сможете смотреть стримы Twitch прямо на сервисе Luna, а в Twitch вы сможете мгновенно начать играть, нажав на кнопку «Играть на Luna» . Luna и Twitch — это продукты Amazon, поэтому их интеграция взаимовыгодна.
ЧаВо: как играть на Amazon Luna с VPN
Позволяет ли VPN использовать Amazon Luna бесплатно?
Нет. Вам необходимо оформить отдельную подписку на Amazon Luna. ExpressVPN дополнит вашу подписку на Amazon Luna, обеспечив более безопасную игру в облаке.
На каких устройствах можно играть в игры на Amazon Luna с ExpressVPN?
Замедлит ли совместное использование Amazon Luna и VPN скорость интернет-соединения?
Чтобы играть на Luna рекомендуется иметь скорость Интернета не меньше 10 Мбит/с. Все VPN-сервисы используют дополнительный слой шифрования, а потому могут слегка замедлять ваше интернет-соединение, но ExpressVPN — одна из самых быстрых сетей, которая, к тому же, постоянно оптимизируется. Как следствие, вы вряд ли заметите разницу.
Если известно, что ваш интернет-провайдер ограничивает трафик онлайн-игр, использование VPN для игр на Amazon Luna может даже ускорить ваше соединение. Кроме того, VPN позволяет снизить пинг (подробнее читайте ниже).
За счет чего VPN снижает пинг?
Снизить задержку при передаче данных можно, сократив дистанцию до игровых серверов. В таком случае пакеты данных между вашим компьютером и серверами будут передаваться быстрее, благодаря чему задержка между вашими действиями и происходящими в игре событиями существенно сократится. Разумеется, это обеспечит вам определенное преимущество! Как правило, чтобы обеспечить себе максимально комфортный опыт игры, достаточно подключиться к расположенной ближе всего к игровым серверам VPN-локации.
Как VPN защищает от DDoS-атак?
Подключившись к ExpressVPN на время онлайн-игры, вы замаскируете свой исходный IP-адрес. Это позволит вам защититься от DDoS-атак (отказ в обслуживании), используемых для того, чтобы помешать другим игрокам за счет перегрузки их подключения.
Как еще можно использовать ExpressVPN?
Какую бы платформу для онлайн-игр вы ни выбрали, ExpressVPN обеспечит вас всем необходимым. Если вы играете на игровой приставке (например, PlayStation, Xbox или Switch), то сможете насладиться защищенным и приватным подключением от ExpressVPN, воспользовавшись нашим приложением для роутеров.
ExpressVPN также откроет вам доступ к таким сервисам потоковых трансляций, как Netflix, Disney+, Amazon Prime Video и BBC iPlayer. В странах, где свободный доступ в Сеть ограничен из цензурных соображений, VPN-сервис поможет вам зайти на популярные сайты (например, YouTube и Google). Кроме того, использование VPN — это самый быстрый и простой способ начать работать онлайн безопасно и конфиденциально.
Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования Amazon Luna.
Используйте Amazon Luna с VPN без всякого риска
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