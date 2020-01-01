Если купите подписку прямо сейчас, то получите в подарок 30 дополнительных дней.

Как разблокировать Snapchat с помощью VPN

Разблокируйте Snapchat в школе, на работе и за границей. Защитите свои фотографии и видео 256-битным шифрованием. Получите доступ ко множеству других сайтов и сервисов конфиденциально и защищенно.

Купить ExpressVPN
VPN для Snapchat: логотип Snapchat.

Как получить доступ к Snapchat за 3 простых шага

Шаг 1

Пользователь, выбравший ExpressVPN.

Купите подписку на ExpressVPN, самый быстрый VPN-сервис в мире.

Шаг 2

Земной шар с локациями VPN-серверов.

Подключитесь к VPN-серверу в любой локации, где Snapchat не заблокирован.

Шаг 3

Женщина, работающая с приложением Snapchat на смартфоне.

Начинайте отправлять снимки и сообщения своим друзьям и родственникам.

Отправляйте снимки без стресса, используя Snapchat с VPN

Двое мужчин, делающих селфи с фильтром в Snapchat.

Лучшая VPN для Snapchat

Вы находитесь в месте, где блокируется Snapchat? Загрузите ExpressVPN и восстановите доступ к Snapchat и всем вашим любимым фильтрам. Вы можете подключиться к серверам в более 160 локациях и продолжать делиться своими историями, нажав всего на одну кнопку.

Кроме того, ExpressVPN обеспечивает быструю скорость, так что вам не придется ждать вечность, чтобы просмотреть сообщения друзей или чтобы загрузилась каждая история.

Купить ExpressVPN
ExpressVPN позволяет вам справиться с файрволами.

Почему Snapchat заблокирован?

Более 180 миллионов человек ежедневно используют Snapchat, чтобы обмениваться фотографиями и видео с друзьями. Многие из этих пользователей — учащиеся, в чьих школах блокируется доступ к Snapchat и другим социальным сетям. Использование VPN помогает обойти школьные файрволы и разблокировать Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter и многое другое.

В некоторых странах Ближнего Востока и Азии сайты социальных сетей подвергаются цензуре, чтобы ограничить свободу слова. Использование VPN помогает обойти правительственную цензуру, чтобы разблокировать Snapchat, Google, YouTube и многие другие сервисы.

Купить ExpressVPN

Как работает Snapchat c VPN?

ExpressVPN шифрует ваше интернет-соединение полностью.

VPN, или виртуальная частная сеть, — это конфиденциальный туннель между вами и остальным Интернетом. Ваше VPN-приложение шифрует все данные, включая данные Snapchat, поэтому никакие третьи лица, например операторы сетей Wi-Fi, не могут их прочитать.

Это означает, что школьные, офисные или правительственные файрволы не смогут отследить, что вы используете Snapchat, и не смогут заблокировать его.

Кроме того, VPN предоставляет вам новый IP-адрес. При подключении к одному из серверов ExpressVPN в 160 локациях IP-адрес вашего телефона становится соответствующим этой локации. И если вы выбрали страну, где Snapchat не заблокирован, то сможете получить к нему доступ.

Селфи с фильтрами Snapchat на экранах смартфонов.

Если вы подключаетесь к бесплатной общественной Wi-Fi-сети, чтобы пользоваться Snapchat и не тратить свои мобильные данные, то подвергаете себя опасности. Злоумышленники в публичных сетях могут подключиться к вашему соединению и получить доступ к данным. Но использование VPN защищает ваш интернет-трафик от хакеров, корпораций и других третьих лиц.

Купить ExpressVPN
30
дней
гарантия возврата

Попробуйте использовать Snapchat с VPN. Вы ничем не рискуете

Всё, еще не уверены, стоит ли использовать VPN со Snapchat? Протестируйте ExpressVPN без всякого риска.

Если вам не понравится качество сервиса ExpressVPN, мы вернем все ваши деньги в течение 30 дней без всяких вопросов.

Купить ExpressVPN