Как разблокировать Snapchat с помощью VPN

Как работает Snapchat c VPN?
VPN, или виртуальная частная сеть, — это конфиденциальный туннель между вами и остальным Интернетом. Ваше VPN-приложение шифрует все данные, включая данные Snapchat, поэтому никакие третьи лица, например операторы сетей Wi-Fi, не могут их прочитать.
Это означает, что школьные, офисные или правительственные файрволы не смогут отследить, что вы используете Snapchat, и не смогут заблокировать его.
Кроме того, VPN предоставляет вам новый IP-адрес. При подключении к одному из серверов ExpressVPN в 160 локациях IP-адрес вашего телефона становится соответствующим этой локации. И если вы выбрали страну, где Snapchat не заблокирован, то сможете получить к нему доступ.
Если вы подключаетесь к бесплатной общественной Wi-Fi-сети, чтобы пользоваться Snapchat и не тратить свои мобильные данные, то подвергаете себя опасности. Злоумышленники в публичных сетях могут подключиться к вашему соединению и получить доступ к данным. Но использование VPN защищает ваш интернет-трафик от хакеров, корпораций и других третьих лиц.