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Как смотреть Hotstar India из любой точки мира

Один из лучших сервисов для просмотра международных спортивных мероприятий, индийский сервис потоковых трансляций Hotstar* теперь может предложить вам еще более широкий ассортимент контента, в том числе прямые эфиры Star Cricket Live, матчи английской Премьер-лиги, сериалы и шоу от HBO и Disney, а также многое другое.

Подключившись к сети ExpressVPN, вы сможете смотреть Star Sports и Disney+ на Hotstar без каких-либо ограничений. Установите лучший VPN-сервис для Hotstar, чтобы уже через пять минут смотреть любимый контент.

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Что такое Hotstar?

Hotstar — это индийский сервис потоковых трансляций. В 2019 году компания Disney выкупила акции Hotstar, и новый сервис получил официальное название Disney+ Hotstar.

Некогда название Hotstar было практически синонимом трансляций турниров по крикету. Сейчас же в каталоге этого сервиса есть контент на любой вкус. Фанаты спорта могут насладиться доступом к эксклюзивным трансляциям таких мероприятий, как Кубок мира по крикету и матчи английской Премьер-лиги.

Для тех же, кто предпочитает кино и мыльные оперы, этот сервис станет уникальной возможностью открыть для себя отмеченные критиками оригинальные фильмы и шоу Hotstar Specials, а также последние новинки Голливуда, Болливуда, HBO и Disney+.

Hotstar на планшете.

* ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в качестве инструмента нарушения авторских прав. Пожалуйста, прочитайте Условия предоставления услуг ExpressVPN и Hotstar, чтобы узнать подробности.

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Кто-то смотрит крикет на Hotstar на планшете.

Какие крикетные матчи я смогу смотреть на Hotstar с ExpressVPN?

На Hotstar доступны прямые трансляции многих турниров по крикету:

  • Кубок Азии по крикету ACC

  • Чемпионат мира по крикету ICC

  • Чемпионат мира по крикету Т-20 ICC

  • Индийская премьер-лига

  • Турнир Ранджи Трофи

  • Премьер-лига Тамил Наду

  • Премьер-лига Карнатаки

  • И многие другие международные турниры по крикету, которые проходят в Индии, Бангладеше и Новой Зеландии!

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ЧаВо: как смотреть прямые эфиры Hotstar онлайн с VPN

Входит ли подписка на ExpressVPN в подписку на Star Sports и Hotstar?

На каких устройствах я смогу смотреть Hotstar?

Замедлит ли подключение к VPN воспроизведение трансляций Hotstar?

Где можно посмотреть результаты матчей по крикету, транслирующихся на Hotstar?

Что еще можно смотреть на Hotstar?

Как я смогу смотреть Hotstar India, находясь в другой стране?

Чем Hotstar U.S. и Hotstar UK отличаются от Hotstar India?

Как еще можно использовать ExpressVPN?

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