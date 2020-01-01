Как смотреть Hotstar India из любой точки мира

Нет. ExpressVPN — это отдельный сервис, не связанный со Star Sports и Hotstar и не способный их заменить. ExpressVPN дополняет подписку на Star Sports и Hotstar, предоставляя вам приватный доступ к потоковым трансляциям спортивных матчей в формате HD без ограничений скорости и регистрирования данных трафика.
На Hotstar доступны прямые трансляции многих турниров по крикету:
Кубок Азии по крикету ACC
Чемпионат мира по крикету ICC
Чемпионат мира по крикету Т-20 ICC
Индийская премьер-лига
Турнир Ранджи Трофи
Премьер-лига Тамил Наду
Премьер-лига Карнатаки
И многие другие международные турниры по крикету, которые проходят в Индии, Бангладеше и Новой Зеландии!