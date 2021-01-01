Как использовать безопасную VPN с Locast
Locast.org предлагает бесплатные потоковые трансляции местных и национальных телеканалов более чем 28 разных регионов США.
С ExpressVPN вы сможете безопасно смотреть Locast из любой точки мира, в том числе используя публичные точки доступа Wi-Fi, и не бояться ограничений скорости интернет-провайдером.
30-дневная гарантия возврата денег
Используйте VPN и смотрите Locast в 3 шага:
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN и оцените его молниеносную скорость.
Шаг 2
Подключитесь к безопасной локации VPN-серверов в США с помощью браузерного расширения ExpressVPN.
Шаг 3
Войдите на сайт Locast и начните просмотр.
Смотрите американские телеканалы бесплатно с Locast
«Беспроводные» сервисы нужны не только для того, чтобы избавить нас от зависимости от кабельного ТВ. Сервис Locast, например, помогает избавиться от зависимости от телевизора в принципе — этот сервис потоковых трансляций позволит вам бесплатно смотреть передачи американского ТВ онлайн.
Все регионы, которые охватывает Locast, предоставляют доступ к крупным национальным телесетям США: ABC, CBS, NBC и Fox. Эта четверка освещает крупнейшие американские события. Фанаты спорта знают, что это означает — матчи НФЛ, игры НБА, трансляции Олимпийских игр, а также Супер-Кубок, финалы НБА и матчи Мировой Серии. Конечно же, в этом списке есть место и церемониям вручения таких премий, как Оскар, Грэмми и Эмми.
Если же вы предпочитаете ток-шу и сериалы из прайм-тайма, то Locast вас не разочарует. Сервис предлагает весьма и весьма подробную телепрограмму для каждого рынка. Это значит, что вы сможете с легкостью найти, что, где и когда идет, и подстроить свое расписание соответственно.
ЧаВо: просмотр Locast с VPN
Что такое Locast?
Locast — это бесплатный сервис, предлагающий доступ к прямым трансляциям передач американского ТВ онлайн. Эти каналы бесплатны там, где соответствующие телесети имеют лицензию на вещание, а вот для онлайн-доступа к их контенту обычно требуется оформить подписку на услуги провайдера кабельного, спутникового или беспроводного интернет-телевидения. Locast выступает в качестве альтернативы для тех, кто не может воспользоваться традиционными методами — например, из-за отсутствия дома телевизора или возможности подключиться к принципе.
Locast — это бесплатный сервис?
Locast — организация некоммерческая, а потому услуги свои предоставляет бесплатно. Впрочем, от пожертвований Locast не откажется — ваши деньги помогут сервису продолжать работу и дальше.
Доступен ли Locast в моем регионе?
На данный момент Locast доступен в 28 регионах США, при этом организация планирует расширять охват и дальше. Чтобы обеспечить себе максимально комфортный просмотр с помощью ExpressVPN, подключитесь к подходящей локации VPN-серверов, расположенной ближе всего к тому месту, где вы находитесь физически.
Входит ли в подписку на ExpressVPN еще и учётная запись Locast?
Нет. Вам придется зарегистрировать учётную запись Locast отдельно, но это не займет много времени.
На каких устройствах можно смотреть Locast с ExpressVPN?
Лучше всего Locast работает на ПК (Mac, Windows, Linux), на котором установлено браузерное расширение ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge. Если вы предпочитаете смотреть передачи на большом экране, прочитайте наше руководство о том, как настроить трансляцию на ТВ, или обратитесь в службу поддержки.
Придется ли смотреть рекламу?
Да. Сервис открывает доступ к прямым телетрансляциям, в том числе ко всем рекламным вставкам. С этим VPN-сервис помочь вам не в силах!
Что еще умеет VPN?
Отличный вопрос! С помощью ExpressVPN вы сможете получить доступ к Netflix, Hulu, HBO, Showtime и множеству других популярных сервисов.
Кроме того, ExpressVPN — это отличный сервис для путешественников и тех, кому пришлось переехать из США. С помощью ExpressVPN вы сможете получить доступ к различным сервисам, которые могут быть заблокированы в других странах мира — например, к Twitter, Facebook и Google.
Зачем использовать ExpressVPN?
Защита 5 устройств одновременно
Установите приложения ExpressVPN на все свои устройства и подключите до пяти из них одновременно.
Неограниченная пропускная способность
Вы можете скачивать столько, сколько хотите. С ExpressVPN у вас не будет никаких ограничений на объем загрузки.
Никаких ограничений провайдеров
С ExpressVPN вы сможете защититься от регулирования скорости интернет-провайдерами и навсегда забыть о буферизации.
Молниеносная скорость
Потрясающая скорость для лучшего качества видео. Убедитесь сами, запустив в приложении встроенный тест скорости.
Глобальная серверная сеть
Пользователи ExpressVPN смогут подключиться к 160 локациям VPN-серверов в 94 странах, в том числе:
Смотрите трансляции c ExpressVPN без риска
Воспользуйтесь 30-дневной гарантией возврата денег от ExpressVPN:
Если по какой-либо причине вам не понравится качество сервиса ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней и получите свои деньги обратно без лишних вопросов.