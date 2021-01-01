Как использовать безопасную VPN с Locast

«Беспроводные» сервисы нужны не только для того, чтобы избавить нас от зависимости от кабельного ТВ. Сервис Locast, например, помогает избавиться от зависимости от телевизора в принципе — этот сервис потоковых трансляций позволит вам бесплатно смотреть передачи американского ТВ онлайн.

Все регионы, которые охватывает Locast, предоставляют доступ к крупным национальным телесетям США: ABC, CBS, NBC и Fox. Эта четверка освещает крупнейшие американские события. Фанаты спорта знают, что это означает — матчи НФЛ, игры НБА, трансляции Олимпийских игр, а также Супер-Кубок, финалы НБА и матчи Мировой Серии. Конечно же, в этом списке есть место и церемониям вручения таких премий, как Оскар, Грэмми и Эмми.

Если же вы предпочитаете ток-шу и сериалы из прайм-тайма, то Locast вас не разочарует. Сервис предлагает весьма и весьма подробную телепрограмму для каждого рынка. Это значит, что вы сможете с легкостью найти, что, где и когда идет, и подстроить свое расписание соответственно.