男子カーリングの次の大会は、4月22日から4月29日まで韓国の江陵で開催される世界ミックスダブルカーリング選手権2023です。スイスは史上最多の8個目の金メダルを目指していますが、スコットランドがタイトルを守って世界ミックスダブルカーリング選手権で3回金メダルを獲得した2番目の国になろうとしています。

VPNを使って カーリングのライブストリームを自分の国から視聴する方法

VPNを使えば、数ステップでカーリングのライブストリーム(世界ミックスダブルカーリング選手権2023を含む)をオンラインで視聴できます。

パソコンで視聴したいですか?最高のストリーミング体験を得るためには、Chrome、Edge、Firefox版ExpressVPNブラウザ拡張機能を使用してください。

世界ミックスダブルスカーリング選手権2023をオンラインでライブストリームできるサービス

TSN+

価格:8 CAD/day, 20 CAD/month, or 200 CAD/year

Country: Canada

Live stream several curling tournaments—including the World Mixed Doubles Curling Championship 2023—through TSN+, the online streaming platform of Canada’s TSN. Unfortunately, TSN does not offer a free trial. However, the service does allow users to purchase a one-day pass—useful if you just want to tune in to a certain game or the final. Check the broadcaster’s schedule to see when events are streaming live.

Note: You need a Canadian payment method to subscribe to TSN+.

Watch other curling live streams online

CBC Sports

価格:無料

国:カナダ

CBCはカナダの大手放送局で、オンラインストリーミングサービスCBC Gemでは、オンデマンドでニュースやエンタメ、そしてカーリングやアイスホッケーなどの人気スポーツをストリーミングできます。カーリングの試合をライブで見るには、スケジュールを確認しましょう。また、That Curling Showにチャンネルを合わせると、シーズン中毎週、スコッティーズの6度のチャンピオン、コリーン・ジョーンズとCBCスポーツレポーターのデビン・ヘルーによるすべてのアクションの解説をストリーミングできます。CBC Gemは、スマホやタブレット用のアプリを提供しているので、外出先でも視聴できます。

Stream on CBC

SRF

価格:無料

国:スイス

スイスの公共放送局SRFは、テレビ番組、ドキュメンタリー、映画に加えて、さまざまなスポーツのライブストリームを無料で配信しています。カーリング、アイスホッケー、スキーなど、ウィンタースポーツも配信しています。ただし、放送はドイツ語です。

SVT

価格:無料

国:スウェーデン

SVTは、スウェーデンの公共放送局で、カーリングなどのスポーツ中継を無料で配信しています。なお、放送はスウェーデン語です。

Recast

価格:各種

チャンネル: The Curling Channel

The Curling Channelは、スポーツゲームのライブストリームを購入したり、広告を見ることで購入に必要なクレジットを獲得したりできる、サブスクリプションなしのプラットフォームです。1回だけ購入すれば、その試合のビデオに無制限にアクセスすることができます。https://wcf.co/CurlingChannel を使ってRecastに登録すると、カーリングのライブストリームで使用できる100クレジットを無料で受け取ることができます。

無料でカーリングのハイライトを視聴

World Curling YouTubeチャンネル

価格:無料

World Curling YouTube公式チャンネルで、大一番の試合や大会のハイライト動画をチェックしましょう。

ExpressVPNを使ってYouTubeを視聴

That Curling Showが、ジェニファー・ジョーンズとアイナーソンのリードでスコッティーズに復帰します。 スコッティーズで6回優勝しているコリーン・ジョーンズとCBCスポーツのレポーター、デヴィン・ヘルーが、カーリングファンにこれまで以上にチームと興奮を身近に伝えることでしょう。

残りのシーズン中、CBCスポーツのYouTubeチャンネルとCBC Gemで、毎週番組をご覧いただけます。

2023男子カーリングチャンピオンシップ スケジュール

日付 試合 2023年4月1日午後2時(米国東部標準時) カナダ vs スイス 韓国 vs ニュージーランド スウェーデン vs ドイツ スコットランド vs イタリア 2023年4月1日午後7時(米国東部標準時) 日本 vs トルコ カナダ vs イタリア アメリカ vs ノルウェー チェコ vs ニュージーランド 2023年4月2日午前9時(米国東部標準時) ノルウェー vs 韓国 トルコ vs スコットランド スイス vs チェコ アメリカ vs スウェーデン 2023年4月2日午後2時(米国東部標準時) スコットランド vs スウェーデン ドイツ vs スイス ニュージーランド vs カナダ 韓国 vs 日本 2023年4月2日午後7時(米国東部標準時) チェコ vs ドイツ 日本 vs アメリカ イタリア vs トルコ ノルウェー vs カナダ 2023年4月3日午前9時(米国東部標準時) スイス vs イタリア スウェーデン vs 韓国 チェコ vs アメリカ 2023年4月3日午後2時(米国東部標準時) スウェーデン vs トルコ ニュージーランド vs ノルウェー カナダ vs 日本 ドイツ vs スコットランド 2023年4月3日午後7時(米国東部標準時) アメリカ vs 韓国 イタリア vs ドイツ ノルウェー vs スイス トルコ vs チェコ 2023年4月4日午前9時(米国東部標準時) 韓国 vsスイス スコットランド vs アメリカ 日本 vs ニュージーランド 2023年4月4日午後2時(米国東部標準時) トルコ vs ドイツ チェコ vs カナダ 日本 vs スウェーデン イタリア vs ノルウェー ニュージーランド vs イタリア 2023年4月4日午後7時(米国東部標準時) アメリカ vs トルコ 韓国 vs チェコ スイス vs スコットランド 2023年4月5日午前9時(米国東部標準時) ノルウェー vs スウェーデン スコットランド vs 日本 ドイツ vs ニュージーランド カナダ vs 韓国 2023年4月5日午後2時(米国東部標準時) チェコ vs 日本 ノルウェー vs ドイツ トルコ vs スイス イタリア vs. アメリカ 2023年4月5日午後7時(米国東部標準時) 韓国 vs スコットランド スイス vs ニュージーランド アメリカ vs カナダ スウェーデン vs チェコ 2023年4月6日午前9時(米国東部標準時) ドイツ vs カナダ イタリア Vs スウェーデン 日本 vs ノルウェー ニュージーランド vs トルコ 2023年4月6日午後2時(米国東部標準時) スイス vs アメリカ トルコ vs 韓国 チェコ vs イタリア スコットランド vs ノルウェー 2023年4月6日午後7時(米国東部標準時) スウェーデン vs ニュージーランド カナダ vs スコットランド ドイツ vs 韓国 日本 vs スイス 2023年4月7日午前9時(米国東部標準時) イタリア vs 日本 ノルウェー vs チェコ カナダ vs トルコ アメリカ vs ドイツ 2023年4月7日午後2時(米国東部標準時) スコットランド vs チェコ ニュージーランド vs アメリカ スイス vs スウェーデン 韓国 vs イタリア 2023年4月7日午後7時(米国東部標準時) トルコ vs ノルウェー ドイツ vs 日本 ニュージーランド vs スコットランド スウェーデン vs カナダ 2023年4月8日午後2時(米国東部標準時) 準々決勝 2023年4月8日午後7時(米国東部標準時) 準決勝 2023年4月9日午前11時(米国東部標準時) 3位決定戦 2023年4月9日午後4時(米国東部標準時) 決勝

20232023カーリングトーナメント スケジュール

日付 大会 2023年3月4日~12日 車いすカーリング世界選手権2023 2023年3月4日~12日 2023年世界車いすミックスダブルスカーリング選手権大会 2023年3月18日~26日 2023年世界女子カーリング選手権大会 2023年4月1日~9日 2023年世界男子カーリング選手権大会 (BKT Tires & OK Tire World Men’s Curling Championship 2023) 2023年4月21日~29日 2023年世界シニアカーリング選手権 2023年4月22日~29日 2023年世界ミックスダブルスカーリング選手権大会 2023年4月29日、5月6日 2023年ヨーロッパカーリング選手権大会C組 2024年3月16日~24日 2024年世界女子カーリング選手権大会

