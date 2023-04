O próximo evento no calendário masculino de curling é o Campeonato Mundial de Curling de Duplas Mistas 2023, que começa em 22 de abril e vai até 29 de abril em Gangneung, Coreia do Sul. A Suíça tenta alcançar seu recorde de oito medalhas de ouro, enquanto a Escócia busca defender seu título e se tornar a segunda nação a ganhar o ouro em três eventos do Campeonato Mundial de Curling de Duplas Mistas.

Como assistir a um streaming ao vivo de curling com uma VPN do seu país

Você pode assistir a um streaming ao vivo online de curling, incluindo o Campeonato Mundial de Curling de Duplas Mistas 2023, com uma VPN em poucos passos.

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se a uma localização de servidor da região da emissora que você deseja assistir. Por exemplo, se você quiser assistir a um streaming canadense, conecte-se a um servidor no Canadá Consulte a programação da emissora que deseja assistir e encontre o jogo que deseja ver. Sintonize e curta!

Quer assistir em um computador? Para obter a melhor experiência de streaming, use a extensão do navegador ExpressVPN para Chrome, Edge ou Firefox.

Onde assistir online streamings ao vivo do Campeonato Mundial de Curling de Duplas Mistas 2023

TSN+

Preço: C$ 8/dia, C$ 20/mês ou C$ 200/ano

País: Canadá

Assista ao vivo o streaming de vários torneios de curling, incluindo o Campeonato Mundial de Curling de Duplas Mistas 2023, com a TSN+, a plataforma de streaming online da TSN do Canadá. Infelizmente, a TSN não oferece uma avaliação gratuita. No entanto, o serviço permite que os usuários comprem um passe de um dia, o que pode ser útil se você quiser apenas sintonizar um determinado jogo ou a final. Consulte a programação da emissora para ver quando os eventos estão sendo transmitidos ao vivo.

Nota: Você precisa de um método de pagamento canadense para se inscrever na TSN.

Assista a outros streamings ao vivo de curling online

CBC Sports

Preço: Gratuito

País: Canadá

CBC é uma das maiores emissoras do Canadá e seu serviço de streaming online, CBC Gem, é uma ótima maneira de assistir a notícias sob demanda, entretenimento e muitos esportes populares, como curling e hóquei no gelo. Consulte a programação para saber quando você pode assistir aos jogos de curling ao vivo. Os fãs também podem se atualizar sintonizando o That Curling Show, transmitido semanalmente durante a temporada com a hexacampeã do Scotties, o campeonato feminino de hóquei no gelo do Canadá, Colleen Jones, e o repórter da CBC Sports, Devin Heroux, comentando tudo o que acontece no esporte. CBC Gem tem apps para smartphones e tablets caso você queira assistir onde estiver

Assista na CBC

SRF

Preço: Gratuito

País: Suíça

SRF, emissora pública suíça, oferece diversos streamings ao vivo gratuitos de esportes, além de programas de TV, documentários e filmes. Você pode encontrar vários esportes de inverno no streaming, incluindo curling, hóquei no gelo e esqui. Lembre-se que os streamings são em alemão.

SVT

Preço: Gratuito

País: Suécia

SVT é uma emissora pública sueca que realiza várias transmissões ao vivo de esportes, de graça, incluindo o streaming de diversos eventos importantes de curling. Observe que os streamings são em sueco.

Recast

Preço: Variável

Channel: The Curling Channel

The Curling Channel na Recast é uma plataforma sem assinatura onde os fãs podem comprar streamings ao vivo de jogos esportivos ou ganhar créditos para fazer compras assistindo a anúncios. Uma compra única de qualquer jogo permite que você tenha acesso ilimitado sob demanda ao vídeo. Os usuários podem se inscrever na Recast em https://wcf.co/CurlingChannel e receber 100 créditos grátis para resgatar em streamings ao vivo de curling.

Assista aos destaques gratuitos de curling

Canal do YouTube do World Curling

Preço: Gratuito

Fique por dentro dos maiores jogos e vídeos dos destaques dos torneios no site oficial do canal do YouTube do World Curling.

Assista ao YouTube com ExpressVPN

That Curling Show retorna para falar do Scotties, com Jennifer Jones e Einarson apresentando o programa. A hexacampeã do Scotties, Colleen Jones, e o repórter da CBC Sports, Devin Heroux, trarão os fãs de curling para mais perto das equipes e da emoção do que nunca.

Os fãs podem assistir ao programa semanal durante o resto da temporada no canal do YouTube da CBC Sports e no CBC Gem.

Calendário do Campeonato Mundial de Curling Masculino de 2023

Date Match April 1, 2023, 2 p.m. ET Canada vs. Switzerland South Korea vs. New Zealand Sweden vs. Germany Scotland vs. Italy April 1, 2023, 7 p.m. ET Japan vs. Turkey Canada vs. Italy United States vs. Norway Czech Republic vs. New Zealand April 2, 2023, 9 a.m. ET Norway vs. South Korea Turkey vs. Scotland Switzerland vs. Czech Republic United States vs. Sweden April 2, 2023, 2 p.m. ET Scotland vs. Sweden Germany vs. Switzerland New Zealand vs. Canada South Korea vs. Japan April 2, 2023, 7 p.m. ET Czech Republic vs. Germany Japan vs. United States Italy vs. Turkey Norway vs. Canada April 3, 2023, 9 a.m. ET Switzerland vs. Italy Sweden vs. South Korea Czech Republic vs. United States April 3, 2023, 2 p.m. ET Sweden vs. Turkey New Zealand vs. Norway Canada vs. Japan Germany vs. Scotland April 3, 2023, 7 p.m. ET United States vs. South Korea Italy vs. Germany Norway vs. Switzerland Turkey vs. Czech Republic April 4, 2023, 9 a.m. ET South Korea vs. Switzerland Scotland vs. United States Japan vs. New Zealand April 4, 2023, 2 p.m. ET Turkey vs. Germany Czech Republic vs. Canada Japan vs. Sweden Italy vs. Norway New Zealand vs. Italy April 4, 2023, 7 p.m. ET United States vs. Turkey South Korea vs. Czech Republic Switzerland vs. Scotland April 5, 2023, 9 a.m. ET Norway vs. Sweden Scotland vs. Japan Germany vs. New Zealand Canada vs. South Korea April 5, 2023, 2 p.m. ET Czech Republic vs. Japan Norway vs. Germany Turkey vs. Switzerland Italy vs. United States April 5, 2023, 7 p.m. ET South Korea vs. Scotland Switzerland vs. New Zealand United States vs. Canada Sweden vs. Czech Republic April 6, 2023, 9 a.m. ET Germany Vs Canada Italy Vs Sweden Japan Vs Norway New Zealand Vs Türkiye April 6, 2023, 2 p.m. ET Switzerland vs. United States Turkey vs. South Korea Czech Republic vs. Italy Scotland vs. Norway April 6, 2023, 7 p.m. ET Sweden vs. New Zealand Canada vs. Scotland Germany vs. South Korea Japan vs. Switzerland April 7, 2023, 9 a.m. ET Italy vs. Japan Norway vs. Czech Republic Canada vs. Turkey United States vs. Germany April 7, 2023, 2 p.m. ET Scotland vs. Czech Republic New Zealand vs. United States Switzerland vs. Sweden South Korea vs. Italy April 7, 2023, 7 p.m. ET Turkey vs. Norway Germany vs. Japan New Zealand vs. Scotland Sweden vs. Canada April 8, 2023, 2 p.m. ET Qualification games April 8, 2023, 7 p.m. ET Semifinals April 9, 2023, 11 a.m. ET Bronze medal game April 9, 2023, 4 p.m. ET Final

Calendário do torneio de curling 2023

Data Evento 4 a 12 de março de 2023 Campeonato Mundial de Curling em Cadeira de Rodas 2023 4 a 12 de março de 2023 Campeonato Mundial de Curling de Duplas Mistas em Cadeira de Rodas 2023 18 a 26 de março de 2023 Campeonato Mundial Feminino de Curling LGT 2023 1 a 9 de abril de 2023 Campeonato Mundial Masculino de Curling BKT Tires & OK Tire 2023 21 a 29 de abril de 2023 Campeonato Mundial Sênior de Curling 2023 22 a 29 de abril de 2023 Campeonato Mundial de Curling de Duplas Mistas 2023 29 de abril a 6 de maio de 2023 Campeonato Europeu de Curling 2023 C-Division 16 a 24 de março de 2024 Campeonato Mundial de Curling Feminino 2024

