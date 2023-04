Sportstreaming är en storindustri, så till den grad att den i princip håller hjulen i rullning hos stora kabel- och TV-bolag. Vissa sporter, som NFL och Major League Baseball, har sina egna streamingplattformar medan andra, som Premier League, är uppbundna på kostsamma kabelpaket. Och om du till exempel gillar football och vill följa de stora europeiska ligorna behöver du inte mindre än fyra eller fem kanaler eller streamingplattformar.

Det finns ingen enkel lösning på problemet med sportstreaming; sannolikheten är att du som supporter både betalar för att se dina favoritlag spela och för en ny lagtröja varje säsong. Men det finns goda nyheter: många internationella plattformar erbjuder massor av streamad sport utan kostnad. Till exempel livestreamar australiska 9Now alla fyra tennis grand slams utan kostnad medan kanadensiska CBC Gem visar NHL-matcher från Hockey Night in Canada såväl som många playoff-matcher. Även den som vill kolla på fotboll kan se utvalda matcher från Champions League och La Liga kostnadsfritt på plattformar som Servus TV, RTÉ och ITVX.

Fortsätt läsa för mer information om de bästa streamingsajterna världen över. Vi har listat tjänsterna efter sport så att du ska kunna få ut mesta möjliga av alla alternativ som finns.

**Observera att sporterna kan komma att ändras, även om listan uppdateras regelbundet

De bästa sidorna för gratis sportstreaming

Land: Tyskland

Sporter: fotboll (inklusive DFB Pokal, fotbolls-VM, damernas Bundesliga), handboll, skidor

Se hela ARD:s utbud här

Land: Storbritannien

Sporter: badminton (All England Open), Bellator MMA, boxning, Commonwealth Games, konståkning, fotboll (inklusive FA-cupen, fotbolls-VM, Match of the Day, Scottish Premiership, and Women’s Super League), NBA (utvalda matcher och slutspelen), rugby (inklusive Six Nations, Women’s Six Nations och VM), Scotland Beach Volleyball, tennis (inklusive Wimbledon), triathlon

Se hela listan över BBC:s utbud här

Land: Kanada

Sporter: Commonwealth Games, curling, cykling, basket, konståkning, fotboll (inklusive VM), gymnastik, NHL-hockey, sjumannarugby, segling, skidor, snowboard, squash, simning, friidrott, triathlon, volleyboll

Se hela CBC:s sportutbud här

Land: Storbritannien

Sporter: motorsport (inklusive Formel E och Formel 1 Storbritanniens Grand Prix), fiske, fotboll (inkkusive Europamästerskapet och UEFA Nations League), paralympics, rugby (Super League), World Chase Tag

Se hela sportutbudet på Channel 4 här

Land: Danmark

Sporter: badminton, cykling, fotboll (inklusive Champions League och VM), handboll, skidor, friidrott

Se hela sportutbudet på DR TV här

Land: Frankrike

Sporter: fotboll (inklusive VM och Ligue 1), handboll, rugby (inklusive Champions Cup, Six Nations, Top 14 och VM), simning, tennis (inklusive Roland Garros), friidrott

Se hela sportutubudet på France TV här

Land: Storbritannien

Sporter: AEW Wrestling, dart (inklusive Cazoo Open), fotboll (inklusive FA-cupen och VM), hästkapplöpning, NFL, rugby (inklusive Champions Cup, Gallagher Premiership, Six Nations, VM), tennis (inklusive Franska öppna)

Se hela sportutbudet hos ITVZ här

Land: Storbritannien

Sporter: boxning, NFL Monday Night Football, WWE, Världens starkaste man

Se hela sportutbudet hos My5 här

Land: Australien

Sporter: dambasket, golf, rugby (Wallabies, NRL, NRL Women’s Premiership, World Cup), tennis (ATP Cup, Davis Cup, ALLA stora grand slams), simning

Se det aktuella sportutubudet hos 9Now här

Land: Nederländerna

Sporter: cykling, hästsport, landhockey, fotboll (inklusive VM, EM, damernas Eredivisie), Formel 1 (nederländernas Grand Prix), ishockey, skridskolöpning, friidrott, vattenpolo

Se det aktuella sportutbudet hos NOS här

Land: Tyskland

Sporter: boxning, dart, Formel E, NFL, NHL, sjumannarugby, WWE

Se det aktuella sportutbudet hos ProSieben här

Land: Italien

Sporter: basket, cykling, fotboll (inklusive VM, italienska fotbollsligan för damer, EM), hästkapplöpning, tennis, volleyboll

Se det aktuella sportutbudet hos RaiPlay här

Land: Belgien

Sporter: Formel E, Formel 1, cykling, fotbolll (inklusive VM och EM), MotoGP, tennis, friidrott

Se det aktuella sportutbudet hos RTBF här

Land: Irland

Sporter: fotboll (inklusive Champions League, EM, VM), rugby (inklusive Champions Cup, Six Nations, Women’s Six Nations, VM), friidrott

Se det aktuella sportutbudet hos RTÉ Player här

Land: Australien

Sporter: cykling, konståkning, fotboll (inklusive VM, italienska fotbollsligan för damer), gymnastik, motorcross/superbike, friidrott

Se hela sportutbudet hos SBS on Demand här

Land: Österrike

Sporter: motorsport (inklusive Formel 1 och Le Mans), fotboll (inklusive Champions League, DFB-Pokal, VM, UEFA Europa League, EM), golf (inklusive LIV), ishockey, MotoGP, rally, segling, skidor, superbike, tennis

Se det aktuella sportutbudet från Servus TV här

Land: Australien

Sporter: AFL, Commonwealth Games, cricket (inklusive T20 och The Ashes), cykling, dodgeball, golf (inklusive LIV), hästkapplöpning, nätboll, NFL, ONE Championship MMA, supercross, surfing, bordtennis, friidrott

Se det aktuella sportutbudet från 7plus här

Land: Sverige

Sporter: basket, curling, hästsport, innebandy, fotboll (inklusive VM, herr- respektive damlagets internationella matcher, Svenska cupen), handboll, ishockey (SDHL, SHL), rally, skidor, simning, friidrott

Se hela sportutbudet hos SVT Play här

Land: Australien

Sporter: basket (NBL), Bellator MMA, fotboll (inklusive A-League, Matildas, Socceroos), Formel 1 (Australian Grand Prix), hästkapplöpning (inklusive Melbourne Cup), MotoGP

Se det aktuella sportutbudet från 10 play här

Land: Frankrike

Sporter: fotboll (EM), Formel 1 (French Grand Prix), handboll, NFL (Super Bowl), rugby (herr- respektive dam-VM)

Se det aktuella sportutbudet från TF1 här

Land: Nya Zeeland

Sporter: boxning, cricket, fiske, jakt, Les Mills

Se det aktuella sportutbudet från TVNZ här

Gratis streamingsajter efter sport

AFL: 7plus

Friidrott: CBC, DR TV, France TV, RTBF, RTÉ Player, SBS On Demand, 7Plus, SVT Play

Badminton: BBC iPlayer, DR TV

Basket: BBC, CBC, 9Now, RaiPlay, SVT Play, 10 play

Bellator MMA: BBC iPlayer, 10 play

Boxning: BBC iPlayer, My5, ProSieben, TVNZ

Commonwealth Games: BBC, CBC, 7Plus

Cricket: 7plus, TVNZ

Curling: CBC, SVT Play

Cykling: CBC, DR TV, NOS, RaiPlay, RTBF, SBS On Demand

Dart: ITVX, ProSieben

Konståkning: BBC iPlayer, CBC, SBS On Demand

Fotboll: ARD, BBC iPlayer, Channel 4, DR TV, France TV, ITVX, ProSieben, Raiplay, RTBF, SBS On Demand, Servus TV, 7plus, SVT Play, 10 play

Amerikansk fotboll (NFL): ITVX, My5, 7Plus, ProSieben/Ran, TF1

Formel 1: Channel 4, NOS, RTBF, Servus TV, 10 play, TF1

Golf: The CW (U.S.), LIV Golf+ (U.S.), Masters.com (U.S.), 9Now, Servus TV, 7Plus

Handboll: ARD, DR TV, France TV, SVT Play, TF1

Hästkapplöpning: ITVX, RaiPlay, 7Plus, 10 play

Ishockey: CBC, ProSieben/Ran, Servus TV, SVT Play

MotoGP: RTBF, Servus TV, 10 play

Rugby: BBC iPlayer, CBC, Channel 4, France TV, ITVX, 9Now, ProSieben, RTÉ Player, Rugby Sevens Match Centre, TF1

Bordtennis: 7plus

Tennis: BBC iPlayer, BBC, France TV, ITVX, 9Now, RaiPlay, RTBF, Servus TV

Skidor: ARD, CBC, DR TV, Servus TV, SVT Play

Simning: CBC, France TV, 9Now, SVT Play

Volleyboll: CBC, France TV, RaiPlay

Wrestling: ITVX (AEW), My5 (WWE), ProSieben