Livestreama matcher från Bundesliga 2022-23 online

Bayern Munchen är som vanligt årets favorit i Bundesliga trots att de saknar Robert Lewandowski den här säsongen. In kommer istället anfallaren Sadio Mane från Liverpool, en av Premier Leagues mest spännande spelare som vill hjälpa den tyska klubben att ta hem sin elfte titel i rad i Bundesliga. På annat håll tävlar Borussia Dortmund och vinnaren av DFB-Pokal, RB Leipzig, om pallplatserna i ligan och framgångar i en inhemska utslagstävlingen. Läs vidare för att se var du tryggt kan streama Bundesliga 2022-23 online.

Så livestreamar du Bunesliga 2022-23 med ett VPN från ditt land

Du kan tryggt streama matcher från Bundesliga med ett VPN genom att följa de här stegen:

Skaffa ExpressVPN. Anslut till en VPN-serverposition som matchar sändningskanalen som du vill titta på. Om du till exempel vill streama en amerikansk kanal ansluter du till en säker server i USA. Kolla kanalens schema, som ESPN+ (USA), och hitta matchen som du vill streama. Bänka dig och njut!

Tittar du från en dator? För att få bäst streamingupplevelse använder du ExpressVPN:s webbläsartillägg för Chrome, Firefox eller Edge.

Titta på livestreams av Bundesliga 2022-23 i USA

ESPN+

Pris: 10 USD/månad eller 100 USD/år

ESPN+ har de engelsktalande sändningsrättigheterna till Bundesliga i USA. Den amerikanska kanalen visar också MLS och internationell fotboll som kan streamas live eller on demand, samt andra sporter som NHL, PGA-golf och mer.

Vill du titta på en storbildsskärm? Läs om hur du kan skaffa ExpressVPN på din TV.

Se på Bundesliga i Storbritannien

BT Sport

Pris: 25 GBP/månad och uppåt

BT Sport har också sändningsrättigheter för Bundesliga i Storbritannien. Tjänsten finns endast för boende i Storbritannien och Irland. Du behöver inte ett bredband från BT för att streama sport online. Välj bara ett månadspass för att få tillgång till allt från BT Sport utan bindningstid. Du kan titta via BT Sport-appen eller webbläsaren inom 15 minuter.

Obs: Du behöver ett BT ID för att se dessa streams online. För att skaffa ett BT ID behöver du en TV-licens, vilket innebär att du också behöver uppge ett giltigt postnummer från Storbritannien och ett lokalt bankkort för att prenumerera.

Se höjdpunkterna och de bästa målen från varje match på den officiella YouTube-kanalen för Bundesliga eller officiella kanalen för tysk fotboll. Den senare visar också utvalda matcher från DFB-Pokal.

Schema för Bundesliga 2022-23

Datum Evenemang 5 augusti 2022 till 27 maj 2023 2022–23 Bundesliga-säsongen 29 juli 2022 till 3 juni 2023 2022–23 DFB-Pokal

Check out the full slate of Bundesliga fixtures here.

Toppmatcher i Bundesliga 2022-23

Datum Match 21 januari 2023 RB Leipzig vs. Bayern Munich 28 januari 2023 Hertha Berlin vs. Union Berlin 4 mars 2023 Borussia Dortmund vs. RB Leipzig 11 mars 2023 Schalke vs. Borussia Dortmund 1 april 2023 Bayern Munich vs. Borussia Dortmund 1 april 2023 Cologne vs. Borussia Mönchengladbach 20 maj 2023 Bayern Munich vs. RB Leipzig 6 augusti 2023 Union Berlin vs. Hertha Berlin 10 september 2023 RB Leipzig vs. Borussia Dortmund 17 september 2023 Borussia Dortmund vs. Schalke