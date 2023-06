Speedway Grand Prix 2023 är i full gång och snart körs Speedway-race i de svenska skogarna i Målilla. Ta reda på var du hittar den senaste Speedway livestreamen och på vilka streamingtjänster du kan kolla.

Här kan du streama Speedway online

C More

Pris: 349 kr/månad

Med C More Plus-abonnemanget får du tillgång till både Speedway-streaming och 12 TV-kanaler, stora ligor som Allsvenskan och Superettan, La Liga, Serie A och Svenska Cupen. Tecknar du abonnemanget hos C More, istället för hos Apple, kostar det 349 kronor/månad (bindningstid ett år). Därefter återgår priset till 399 kronor (utan bindningstid).

Discovery+

Pris: 179 kr/månad

Med Discovery+ har du tillgång till alla program hos Discovery+, PGA Tour, alla Grand Slam, Eurosport och mycket mer. Bland annat kan du streama speedway GP och brittiska mästerskapen utan avbrott.

Eurosport

Pris: 170 kr/månad

Hos Eurosport kan du streama speedway Grand Prix och hålla dig uppdaterad utan avbrott. Streama live i HD-kvalitet och få en ännu bättre streamingupplevelse av mästerskapen som visas i flera olika kameravinklar. Med ett abonnemang hos Eurosport betalar du 170 kronor i månaden och kan då streama på flera enheter.



Speedway Grand Prix 2023 kalender

Årets Speedway Grand Prix bjuder på 10 omgångar, utspridda på olika banor i Europa. Den 15:e juli får vi se dammet yra på hemmaplan, när speedway race körs i Målilla.

Datum Runda Speedway GP Stad 29 april 2023 1 Kroatien Donji Krajevec 13 maj 2023 2 Polen Warsawa 3 juni 2023 3 Tjeckien Prag 10 juni 2023 4 Tyskland Teterow 24 juni 5 Polen Gorzow 15 juil 2023 6 Sverige Målilla 12 augusti 2023 7 Lettland Riga 2 september 2023 8 England Cardiff 16 september 2023 9 Danmark Vojens 30 september 2023 10 Polen Torun

Hur populärt är Speedway i Sverige?

Speedway är en av de största motorsporterna i Sverige och introducerades här 1948. Sedan 1982 är Elitserien den högsta serienivån i speedway i Sverige, även kallad Bauhaus-ligan. Sporten utövas på ovala banor som består av packat grus. Underlaget utgör därför en utmanande terräng då motorcyklarna glider fram på gruset. Till skillnad från vanliga motorcyklar saknar de motorcyklar som används i speedway bromsar. Istället har förarna en säkerhetsbrytning som sitter fast runt ena handleden.

Elitserien i speedway

Elitserien, även kallad Bauhaus-ligan eftersom företaget Bauhaus är huvudsponsor, är den högsta serienivån för speedway i Sverige. I Elitserien finns 7 lag:

Lag Grundades Svenska mästare Dackarna Målilla 1929 1957, 1958, 1959, 1962, 2007 Kumla Indianerna 1936 1990, 1991 Lejonen 1929 2008, 2009 Piraterna Motala 1949 2011, 2013 Rospiggarna SK 1930 1995, 1997, 2001, 2002, 2016 Eskilstuna Smederna 1951 1973, 1977, 2017, 2018, 2019 Västervik Speedway 1922 2005

Varje säsong möts alla lagen två gånger, en gång på hemmaplan och en gång på bortaplan. Vinnarna tar sig vidare till semifinal där de fortsätter att tävla om finalplatserna. Varje lagmatch består av 14 heat plus själva finalen. I varje heat tävlar fyra förare (två förare från varje lag) efter ett körschema.

Håll dig à jour med Speedway livestream

Speedway Grand Prix (SGP 2023) har dragit igång och snart är det dags för speedway-race i Polen, den 24 juni. Därefter ser vi gruset damma på hemmaplan då runda 6 körs i Målilla den 15 juli. För Sverige är det Fredrik Lindgren och Kim Nilsson som tävlar.