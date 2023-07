Lär dig hur du kan streama bandy gratis inför kommande tävlingar. Bandy-VM 2023 är över för den här gången och det här året är vi extra stolta då både herrarna och damerna tog hem guldet. Herrarna vann finalen mot Finland med 3-1, efter en väntan på fem år. Damerna gjorde samma sak – de fullkomligt körde över finskorna med 15-0. Tilda Ström satte in hela sex mål, varav det första redan fem minuter in i första halvlek. För herrarna gjorde Martin Landström, Joel Broberg och Christoffer Edlund in varsitt mål. Finska målvakten Kimmo Kyllönen var riktigt skicklig under matchen, men det höll inte hela vägen.

Så ser du bandy-stream live med VPN

Det är enkelt att streama bandy, gör bara så här:

Steg 1: Ladda ner ExpressVPN. Följ instruktionerna för att ladda ner VPN till valfri enhet.

Steg 2: Välj valfri serverposition. Beroende på vilken sändning du vill titta på kan ansluta dig till en passande serverposition. Vill du exempelvis se en amerikansk sändning kan du ansluta dig till en amerikansk serverposition.

Steg 3: Titta på bandy-stream. Starta VPN och streama bandy hur mycket du vill.

Här kan du streama bandy gratis

SVT play

Pris: gratis

SVT play visar bland annat matcher från Elitserien. Under VM sände de även VM-finalerna helt gratis.

Vill du se bandy på storbildsskärm? Läs mer om alla sätt du kan använda ExpressVPN på din TV.

Bandyplay

Pris: Från 99 kr/månad

Bandyplay är en renodlad och bandyinriktad streamingsajt som sänder alla matcher live från bland annat Elitserien och Bandyallsvenskan. Här kan du även titta på matcher i efterhand.

Eurosport

Pris: 170 kr/månad

Hos Eurosport kan du streama bandy och hålla dig uppdaterad utan avbrott. Streama live i HD-kvalitet och få en ännu bättre streamingupplevelse av mästerskap. Med ett abonnemang hos Eurosport betalar du 170 kronor i månaden och kan då streama på flera enheter.

Bandy elitserien tabell 2022/2023

Elitseriens matcher för herrar och damer, samt bandy-VM 2023 är över. Här är resultaten för elitserien herrar. Taget från Elitrapport bandy.

# LAG M V OA F GM IM MS P 1 Villa Lidköping BK 24 21 2 1 171 62 109 44 2 Västerås SK 24 15 2 7 119 82 37 32 3 Bollnäs GIF 24 15 2 7 97 83 14 32 4 Sandvikens AIK/BK 24 11 5 8 113 99 14 27 5 Edsbyns IF Bandy 24 11 4 9 87 83 4 26 6 Broberg/ Söderhamn 24 9 7 8 109 104 5 25 7 IFK Motala 24 11 2 11 86 89 -3 24 8 Vetlanda BK 24 10 3 11 99 124 -25 23 9 Hammarby Bandy 24 9 2 13 97 122 -25 20 10 IK Sirius Bandy 24 9 1 14 80 109 -29 19 11 IFK Vänersborg 24 6 2 16 89 114 -25 14 12 Gripen Bandy Trollhättan BK 24 5 4 15 65 100 -35 14 13 Frillesås BK 24 4 4 16 75 116 -41 12

M: Matcher V: Vinster OA: Oavgjort F: Förluster GM: Gjorda mål IM: Insläppta mål MS: Målskillnad P: Poäng

Hur populärt är bandy i Sverige?

Bandy är en av de populäraste lagsporterna i Sverige, tillsammans med ishocky, bandy och fotboll. Sporten är gammal och har spelats i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Vi har haft svenska mästerskap i bandy sedan 1907 och det första världsmästerskapet hölls 1957.

Elitserien i bandy

Eliteserien är den högsta divisionen för bandy i Sverige. Det finns 14 klubbar i elitserien:

Klubb Hemort Hemmaplan AIK Stockholm Gubbängens Skridsko- och Bandyhall Bollnäs GIF Bollnäs SBB Arena Broberg/Söderhamn Bandy Söderhamn Helsingehus Arena Edsbyns IF Edsbyn Svenska Fönster Arena Frillesås BK Frillesås Sjöaremossen Gripen Trollhättan BK Trollhättan Slättbergshallen Hammarby IF Stockholm Zinkensdamm IP IFK Motala Motala XL-Bygg Arena Sandvikens AIK Sandviken Göransson Arena IK Sirius Uppsala Studenternas IP Vetlanda BK Vetlanda Hydro Arena Villa Lidköping BK Lidköping Sparbanken Lidköping Arena IFK Vänersborg Vänersborg Arena Vänersborg Västerås SK Västerås ABB Arena Syd

Elitserien för herrar omfattar totalt 26 omgångar och spelas i en serie med 14 lag. Efter att elitserien är färdig avancerar lagen beroende på hur de presterat. De lag som har en placering på 1 – 6 avancerar till kvartsfinal. Lagen med placering på 7 – 10 går till åttondelsfinal. Lagen som fått placeringen 12 och 13 går till Elitseriekval och laget med placering 14 har spelat färdigt.