Så streamar du Vuelta a España live 2024

Du kan livestreama Vuelta a España 2024 säkert med ett VPN i bara några steg:

Skaffa ExpressVPN. Anslut till den VPN-serverposition som matchar den sändning du vill titta på. Till exempel kan fans i Spanien se Vuelta a España 2024 gratis och live på RTVE. Njut av loppet!

Tittar du på datorn? För bästa streamingupplevelse, använd ExpressVPN-webbläsartillägg för Chrome, Firefox eller Edge.

Så livestreamar du Vuelta a España 2024 gratis

Australien

SBS On Demand

Australiska cykelfans kan se Vuelta a España 2024 route (tillsammans med Grand Tour-lopp och andra viktiga lopp) live och gratis på SBS On Demand. Besök SBS On Demand streamingtjänst och se allt, inklusive repriser och höjdpunkter.

Titta på SBS med ett VPN

Belgien

VRT

VRT i Belgien kommer att sända Vuelta a España gratis på VRT Max streamingtjänst.

Danmark och Norge

TV2

TV2 kommer att livestreama Vuelta a España 2024 gratis i Danmark och Norge.

Direktsända cykeltävlingar

Nederländerna

NOS

I Nederländerna kan cykelfans se en gratis livestream av Vuelta a España—allt med holländska kommentatorer på dess ledande NPO kanaler.

Titta på NOS med ett VPN

Spanien

RTVE

Det spanska tevebolaget RTVE kommer att sända en gratis livestream av Vuelta a España. RTVE är kostnadsfritt och inkluderar både lokalt och internationellt innehåll. Alla kommentatorer är på spanska.

Här ser du Vuelta a España med gratis provperioder

USA

YouTube TV

Pris: 73 USD/månad och uppåt

Kanaler: NBC

Goda nyheter för amerikanska tittare: YouTube TV erbjuder NBC, som kommer att sända utvalda etapper av Vuelta a España 2024. Du kan behöva ange ett amerikanskt postnummer (t.ex. 10022, 48104, etc.), men det accepteras även ett brett utbud av betalningsalternativ. Om du inte vill binda dig till YouTube TV kan du istället använda deras gratis provperiod.

Notera: Du kan behöva ett giltigt amerikanskt kredit-/betalkort eller PayPal för att prenumerera på YouTube TV. Du kan fortfarande prenumerera på YouTube TV via Google Play, även om du inte har ett amerikanskt kredit-/betalkort.

Titta på YouTube med ExpressVPN

Fubo

Pris: 80 USD/månad

Kanaler: NBC

Fubo’s 7-dagars gratis provperiod är ett bra sätt för amerikanska cykelfans att se utvalda etapper av Vuelta a España som sänds på NBC. Du behöver ett amerikanskt kredit-/betalkort för att prenumerera. Faktureringsadressen kan avgöra vilka lokala kanaler som är tillgängliga, och du kan vara förhindrad att ändra din plats.

Streama Fubo med ett VPN

DirecTV Stream

Pris: 85 USD/månad och uppåt

Kanaler: NBC

DirecTV Stream är dyrare än andra amerikanska streamingtjänster, men är fortfarande ett bra alternativ för att se Vuelta a España live online genom att utnyttja dess 5-dagars gratis provperiod.

Titta på DirecTV Stream med ett VPN

Storbritannien

Discovery+

Pris: 30 GBP/månad och uppåt (Premiumplan)

Kanaler: Eurosport

Eurosport kommer att sända Vuelta a España för invånare i Storbritannien. Tjänsten är tillgänglig genom discovery+’s Premiumplan (tillsammans med TNT Sports och många underhållningskanaler. Det är också ett bra sätt att se andra sporter, inklusive UEFA Champions League, MotoGP och mer. Nya prenumeranter kan få en 7-dagars gratis provperiod.

Titta på Discovery+ med VPN

Andra sätt att livestreama Vuelta a España 2024

Kanada

FloBikes

Pris: 30 CAD/månad

Kanadensiska invånare kan följa cykelevenemang, inklusive Vuelta a España, under hela året på FloBikes. Du kan behöva en kanadensisk betalningsmetod för att prenumerera.

USA

Peacock

Pris: Från 6 USD/månad

Amerikanska fans har tur—Vuelta a España kommer att sändas live på Peacock, vilket är det mest prisvärda alternativet för att följa händelserna i USA. Observera att Peacock inte längre erbjuder en gratis provperiod.

Hulu + Live TV

Pris: 77 USD/månad

Kanaler: NBC

Hulu erbjuder ingen gratis provperiod, men de har ett live TV-paket för amerikanska fans som inkluderar NBC på vissa marknader, vilket gör att fans kan följa Vuelta a España live online.

Titta på Hulu med ett VPN

Sling TV

Pris: Varierar

Kanaler: NBC

Sling TV ger amerikanska tittare tillgång till NBC i vissa marknader. Observera att Sling inte längre erbjuder en gratis provperiod.

Streama Vuelta a España med Sling

Kan jag använda ett VPN för att se Vuelta a España från ett annat land?

Vissa användare kanske tittar på Vuelta a España genom att ansluta till en VPN-server i ett annat land än deras eget, men genom att göra det kan det hända att du bryter mot upphovsrättslagar eller streamingtjänstens användarvillkor. ExpressVPN är ett verktyg för integritet och säkerhet och att använda det för att kringgå upphovsrätt går emot våra Användarvillkor. Vi kan inte se eller kontrollera vad du gör när du är ansluten till vår VPN, så du är själv ansvarig för att säkerställa att din användning överensstämmer med alla relevanta villkor och lagar.

Bästa VPN för att se Vuelta a España 2024

ExpressVPN är den bästa VPN-tjänsten för cykelfans som vill livestreama Vuelta a España säkert. Med nästa generations 10-Gbps-servrar på platser runt om i världen kan du njuta av VPN fullständiga sekretessskydd utan att missa en sekund av händelserna. ExpressVPN har lättanvända appar för Windows, Mac, Android och iOS, för att inte tala om en rad olika sätt att streama på din storbilds-TV. Om du behöver hjälp längs vägen erbjuder ExpressVPN 24/7 livechatsupport och en riskfri 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti!

När börjar Vuelta a España 2024?

Vuelta a España 2024 startar lördagen den 17 augusti.

Hur många etapper har Vuelta a España?

Vuelta a España 2024 har totalt 21 etapper över tre veckor.