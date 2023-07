SHL-säsongen 2023/2024 drar igång den 14 september 2023 med hela sju sammandrabbningar på självaste premiären. MoDo är äntligen tillbaka och kommer göra de andra 13 klubbarna sällskap i den ständiga strävan på en ärofylld plats i SM-slutspelet. Vem blir det som lyfter Le Mat-pokalen denna gång?

Så ser du SHL live med VPN

Det är enkelt att streama elitserien i hockey, gör bara så här:

Steg 1: Ladda ner ExpressVPN. Följ instruktionerna för att ladda ner VPN till valfri enhet.

Steg 2: Välj valfri serverposition. Beroende på vilken sändning du vill titta på kan ansluta dig till en passande serverposition. Vill du exempelvis se en amerikansk sändning kan du ansluta dig till en amerikansk serverposition.

Steg 3: Se SHL matcher utan fördröjning. Starta VPN och streama SHL hur mycket du vill.

Tittar du från en dator? Se till att använda ExpressVPN:s webbläsartillägg för Chrome, Firefox eller Edge för bästa möjliga upplevelse.

Här kan du streama SHL gratis

TV4

Pris: gratis

TV4 visar ibland utvalda SHL matcher på TV.

Vill du se SHL på storbildsskärm? Läs mer om alla sätt du kan använda ExpressVPN på din TV.

C More

Pris: 449 kr/månad (vid årsabonnemang, annars 549 kr/månaden)

C More SHL erbjudande: Om du vill stötta ditt favoritlag kan du använda dig av C More SHL erbjudande, då får du Premium Plus-paketet för halva priset i tre månader.

Hos C More kan du streama alla SHL matcher, Hockeyallsvenskan och SDHL. Det ingår även UEFA, Allsvenskan, Superettan, La Liga, Seria A och speedway, för att nämna några.

Discovery+

Pris: 549 kr/månad

Discovery+ erbjuder flera olika paket, varav deras Sport Premium + C More Sport innehåller SHL.

SHL spelschema 2023/2024

I höst börjar SHL för den här säsongen. Vill du ta del av SHL spelschema 2022/23? Du hittar alla scheman och tabeller hos SHL. Här är schemat för premiärdagen. Alla matcher hittar du hos SHL.

Datum Lag Tid Lag 14 september Skellefteå 19:00 MoDo 14 september Timrå 19:00 Frölunda 14 september Leksand 19:00 Örebro 14 september Färjestad 19:00 Växjö 14 september HV71 19:00 Linköping 14 september Oskarshamn 19:00 Luleå 14 september Rögle 19:00 Malmö

SHL tabell 2022/2023

Säsongen 2022/2023 av SHL är över, nästa säsong drar igång i höst. Här är resultatet för SHL herrar den senaste säsongen.

# LAG M V VÖ F GM IM MS P 1 Växjö Lakers 52 27 7 11 153 111 42 102 2 Skellefteå AIK 52 27 6 13 165 118 47 99 3 Färjestad BK 52 24 7 17 154 139 15 90 4 Örebro Hockey 52 21 7 18 155 141 14 83 5 Timrå IK 52 22 6 21 137 130 7 81 6 Frölunda HC 52 21 5 18 140 139 1 81 7 IK Oskarshamn 52 20 8 22 165 159 6 78 8 Leksand IF 52 22 5 24 131 136 -5 77 9 Rögle BK 52 17 8 22 149 158 -9 72 10 Luleå Hockey 52 18 4 21 117 130 -13 71 11 HV71 52 15 7 21 138 151 -13 68 12 Linköping HC 52 16 4 21 133 165 -32 67 13 Brynäs IF 52 16 4 26 134 171 -37 62 14 Malmö Redhawks 52 14 6 5 133 156 -23 61

M: Matcher V: Vinster VÖ: Vinster övertid/straffar F: Förluster GM: Gjorda mål IM: Insläppta mål MS: Målskillnad P: Poäng

Hur populärt är hockey i Sverige?

Ishockey är en av de största publiksporterna i Sverige och SHL är den högsta divisionen i Sverige för hockey. SHL, eller Svenska Hockeyligan, har spelats av herrar sedan 1975, då den första säsongen spelades. Tidigare kallades SHL Elitserien, men har alltså sedan 2014 bytt namn till SHL.

Elitserien i hockey

SHL är den högsta divisionen för hockey i Sverige. Det finns 14 klubbar i elitserien:

Klubb Hemort Hemmaplan Brynäs IF Gävle Gavlerinken Frölunda HC Göteborg Scandinavium Färjestad BK Karlstad Löfbergs Arena HV71 Jönköping Husqvarna Garden Leksands IF Leksand Tegera Arena Linköping HC Linköping Saab Arena Luleå HF Luleå Coop Norrbotten Arena Malmö Redhawks Malmö Malmö Arena IK Oskarshamn Oskarshamn Be-Ge Hockey Center Rögle BK Ängelholm Catena Arena Skellefteå AIK Skellefteå Skellefteå Kraft Arena Timrå IK Timrå NHC Arena Växjö Lakers Växjö Vida Arena Örebro HK Örebro Behrn Arena

SHL spelas av 14 lag och i 52 omgångar och beroende på hur de olika lagen presterar kan de avancera vidare. De lag som får placering 1 – 6 blir kvalificerade till kvartsfinalen direkt. Lag 7 – 10 går vidare till åttondelsfinal.