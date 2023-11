Det är enklaste sättet är att göra en sökning i Google på "What is my IP" med och utan VPN aktiverat. Du bör se att din IP-adress ändras när du använder ett VPN.

Du har redan tillgång till integritets- och säkerhetsfunktionerna från ditt VPN på Chrome om du ansluter till ExpressVPN på din enhet via apparna för Mac , Windows och Linux . Men om du vill avnjuta fördelarna med ett webbläsartillägg (som WebRTC-blockering, positionsspoofing och HTTPS Everywhere) följer du dessa steg:

