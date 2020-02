3. Använd HTTPS när det går

HTTPS är den säkra versionen av HTTP. Du kan oftast se när du ansluter till en hemsida via HTTPS genom att kolla i adressfältet. Men eftersom även populära hemsidor ibland kan länka vidare till okrypterad HTTP, så har EFF utvecklat ett webbläsartillägg som heter HTTPS Everywhere. Tillägget skickar alla förfrågningar till oskyddade hemsidor via HTTPS.