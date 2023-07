Fotbollsallsvenskan är i full gång och stäcker sig från 1 april till 11 november 2023. Vem får lyfta Lennart Johanssons pokal i år? Blir det Djurgården, Häcken eller kanske Malmö FF? Årets liga vill du inte missa – här kan du ta reda på hur du kan streama allsvenskan gratis.

Så ser du fotbollsallsvenskan live med VPN

Det är enkelt att streama fotbollsallsvenskan, gör bara så här:

Steg 1: Ladda ner ExpressVPN. Följ instruktionerna för att ladda ner VPN till valfri enhet.

Steg 2: Välj valfri serverposition. Beroende på vilken sändning du vill titta på kan ansluta dig till en passande serverposition. Vill du exempelvis se en dansk sändning kan du ansluta dig till en dansk serverposition.

Steg 3: Se allsvenskan-stream utan fördröjning. Starta VPN och njut av obegränsat med allsvenskan-stream!

Se allsvenskan gratis

TV4

Pris: gratis

Hos TV4 kan du se allsvenskan på TV helt gratis, kanalen visar utvalda matcher från den högsta divisionen.

Vill du se SHL på storbildsskärm? Läs mer om alla sätt du kan använda ExpressVPN på din TV.

C More

Pris: 449 kr/månad (vid årsabonnemang, annars 549 kr/månaden)

Missa inget från allsvenskan 2023! Hos C More streamar du obegränsat med sport, alla allsvenskans matcher live och mycket mer.

C More SHL erbjudande: Om du vill stötta ditt favoritlag kan du använda dig av C More SHL erbjudande, då får du Premium Plus-paketet för halva priset i tre månader.

Hos C More kan du streama alla allsvenskans matcher, SHL, Hockeyallsvenskan och SDHL. Det ingår även UEFA, Superettan, La Liga, Seria A och speedway, för att nämna några.

Discovery+

Pris: 549 kr/månad

Discovery+ erbjuder flera olika paket, varav deras Sport Premium + C More Sport innehåller allsvenskan stream.

Allsvenskan spelschema 2023/2024

Vi är redan halvvägs genom årets allsvenskan. Hälften av omgångarna är spelade. Det går än så länge riktigt bra Malmö FF som ligger högst på tabellen. För favoriten AIK ser det sämre ut för tillfället, men allt kan ändras. Missa inte att se AIK stream gratis om du är ett fan. Här är allsvenskan spelschema 2023 omgång 15.. Alla matcher hittar du hos allsvenskans officiella hemsida.

Datum Lag Tid Lag Arena 15 juli Halmstads BK 15:00 IFK Värnamo Örjans Vall 15 juli BK Häcken 17:30 IF Brommapojkarna Bravida Arena 15 juli Degerfors 17:30 IK Sirius Stora Valla 16 juli IF Elfsborg 15:00 IFK Göteborg Borås Arena 16 juli Hammarby 15:00 Kalmar FF Tele2 Arena 16 juli Mjällby AIF 17:30 IFK Norrköping Strandvallden A-plan 17 juli Djurgården 19:00 Malmö FF Tele2 Arena 17 juli Varbergs BoIS 19:00 AIK Påskbergsvallen

Allsvenskan tabell 2023

Allsvenskan 2023 är i full gång och hittills ser det bra ut för favoriterna Malmö FF, BK Häcken och Djurgården. Men endast 15 omgångar av 30 är spelade, så mycket kan än hända. Så här ser resultatet ut i mitten av tävlingen:

# LAG M V O F MS P 1 IF Elfsborg 14 11 2 1 34-10 35 2 Malmö FF 14 11 1 2 35-12 34 3 BK Häcken 15 10 2 3 38-16 32 4 Djurgården 15 8 3 4 23-18 27 5 Halmstads BK 14 7 2 5 15-18 23 6 Kalmar FF 14 6 4 4 18-18 22 7 IFK Norrköping 14 5 4 5 21-19 19 8 Mjällby AIF 14 5 4 5 12-14 19 9 IF Brommapojkarna 14 6 1 7 17-20 9 10 Hammarby 15 5 4 6 19-24 19 11 IFK Värnamo 14 5 0 9 13-18 15 12 IK Sirius 14 3 5 6 16-23 14 13 Degerfors IF 15 4 2 9 16-37 14 14 AIK 14 2 4 8 12-19 10 15 IFK Göteborg 14 1 5 8 12-18 8 16 Varberg BoIS 14 1 5 8 10-27 8

M: Matcher V: Vinster O: Oavgjort F: Förluster MS: Målskillnad P: Poäng

Hur populär är allsvenskan i Sverige?

Allsvenskan är den högsta divisionen i fotboll för klubblag. Vinnarna av fotbollsallsvenskan blir utsedda som svenska mästare i fotboll. Allsvenskan är en stor tittarfavorit där de absolut bästa klubbarna möts.

Du kommer väl ihåg de snyggaste målen i allsvenskan?

Fotbollsallsvenskan

Allsvenskan är den högsta divisionen för fotboll i Sverige. Det finns 16 klubbar i allsvenskan:

Klubb Hemort Hemmaplan AIK Stockholm Friends Arena BK Häcken Göteborg Bravida Arena Degerfors IF Degerfors Stora Valla Djurgårdens IF Stockholm Tele2 Arena Halmstads BK Halmstad Örjans Vall Hammarby Stockholm Tele2 Arena IF Brommapojkarna Stockholm Grimsta IP IF Elfsborg Borås Borås Arena IFK Göteborg Göteborg Gamla Ullevi IFK Norrköping Norrköping Platinumcars Arena IFK Värnamo Värnamo Finnvedsvallen IK Sirius Uppsala Studenternas IP Kalmar FF Kalmar Guldfågeln Arena Malmö FF Malmö Eleda Stadion Mjöllby AIF Hällevik Strandvallen Varberg BoIS Varberg Påskbergsvallen

Allsvenskan i fotboll spelas i rak serie där de 16 lagen möts i så kallade dubbelmöten: en gång på hemmaplan och en gång på bortaplan. Vinst ger tre poäng, oavgjort ger en poäng och förlust ger inga poäng.