Men vad gör du om du redan använder en annan enhet och vill kunna ta en snabb titt på innehållet på en större skärm? Eller du kanske redan kollar på något på din telefon hemma hos någon annan och vill dela det med resten av sällskapet? Android TV-enheter kan ta emot och visa video som skickas från datorer och telefoner även om ExpressVPN inte är installerat på just den Android TV-enheten. Kolla in vår guide till skärmspegling och casting för att få veta mer.

