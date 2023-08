Kort och gott så finns det fem olika sätt att streama sport på din TV med ExpressVPN:

– Med den dedikerade appen för en smart TV, Android TV-enhet eller annan streamingenhet

– Genom att streama på din dator och ansluta till TV:n med en HDMI-kabel

– Genom att spegla eller casta trådlöst till din TV eller streamingenhet från datorn eller mobilen

– Genom att ansluta till en ExpressVPN-aktiverad router som kan ha ett obegränsat antal enheter och gör det busenkelt att ansluta till olika serverpositioner samtidigt

– Med MediaStreamer, ExpressVPN:s lösning för enheter som inte kan installera ett VPN, som Apple TV eller spelkonsoler. MediaStreamer behöver bara ställas in en gång, men det ger inte samma säkerhetsförmåner som ett VPN. Glöm inte att du kan ansluta din Apple TV eller spelkonsol till en router och få det bästa från båda världar!

För mer information om hur du kan få ExpressVPN på din storbildsskärm kan du klicka nedan eller kontakta en supporthandläggare dygnet runt för att få vägledning steg för steg.

