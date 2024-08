Så streamar du Premier League live

Letar du efter ett sätt att titta på Premier League live stream online? På bara några enkla steg kan du säkert live streama varje match med ExpressVPN:

Skaffa ExpressVPN. Anslut till din föredragna VPN-serverposition. Till exempel kan brittiska fans ansluta till en säker server i Storbritannien för att se matcher på NOW. Njut av matchen!

Vill du ha det på en stor skärm? Läs om alla sätt att få ExpressVPN på din TV.

Bästa VPN för att titta på Premier League 24/25

ExpressVPN är den bästa VPN-tjänsten för livestreaming av Premier League-matcher. Med nästa generations 10-Gbps-servrar på platser runt om i världen kan du njuta av det fullständiga integritetsskyddet av en VPN på dina favorit enheter, inklusive Windows, Mac, Android och iOS, för att inte tala om en mängd sätt att streama på din TV-skärm. Om du behöver hjälp längs vägen erbjuder ExpressVPN support via livechatt 24/7 och en riskfri 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti!

Hur man streamar på en stor skärm-TV

Titta på Premier League 2024–25 live streams med en gratis provperiod

Kanada

Fubo

Pris: 25 CAD/månad eller 180 CAD/år och uppåt

Du kan live streama engelska Premier League-matcher på Fubo’s Soccer och Premium-paket, som visar alla 380 matcher från Premier League-säsongen 2023–24 i Kanada. En 7-dagars gratis provperiod är tillgänglig. Som en bonus sänder Fubo även matcher från Ligue 1, Serie A och Coppa Italia.

Observera: Du kan behöva en kanadensisk postkod (t.ex. G1X 2W1, V9N 9C5) för att prenumerera.

Nya Zeeland

Sky Sport Now

Pris: 20 NZD/vecka, 40 NZD/månad, eller 400 NZD/år

Kiwi-fans kan få tillgång till 12 Sky Sport- och ESPN-kanaler i Nya Zeeland via Sky Sport Now—perfekt för att titta på engelska Premier League livestreams under hela säsongen 2024–25. Kanalen erbjuder också veckovisa, månatliga och årliga pass. Det finns också en 7-dagars gratis provperiod (månatliga och årliga pass) om du bara vill titta på utvalda matcher.

Observera: Du behöver en betalningsmetod från Nya Zeeland för att prenumerera; du kan även använda PayPal.

Frankrike

Canal+

Pris: 28 EUR/månad

Canal+ kommer att sända matcher från Premier League-säsongen 2024–25 för fans i Frankrike. Den franska kanalens streamingtjänst är ett bra sätt att följa ett urval av livesporter och titta på TV, filmer och dokumentärer på begäran. En 7-dagars gratis provperiod erbjuds.

Storbritannien

Amazon Prime Video

Pris: 9 GBP/månad

Amazon Prime Video har säkrat rättigheterna att exklusivt sända 20 Premier League-matcher för säsongen 2024–25 som inte kommer att visas på vare sig Sky Sports eller TNT Sports. Matcherna inkluderar alla 10 Premier League-matcher den 3 och 4 december, 2024, samt alla 10 matcher på Boxing Day. Brittiska prenumeranter har också tillgång till hela Prime Video-biblioteket i Storbritannien. Prime Video erbjuder också en 30-dagars gratis provperiod.

Observera: Du behöver en brittisk betalningsmetod för att prenumerera och din region kommer att vara låst till Storbritannien, även när du reser.

Discovery+

Pris: från 31 GBP/månad (Premium plan)

Kanaler: TNT Sports

Brittiska fans kan titta på Premier League idag på TNT Sports, som ingår i Discovery+’s Premium-plan, tillsammans med Eurosport och en rad underhållningskanaler. Andra fotbollsligor som är tillgängliga på Discovery+ inkluderar UEFA Champions League, Europa League och Europa Conference League, samt andra sporter. Discovery+ erbjuder också en 7-dagars gratis provperiod för nya prenumeranter!

USA

DirecTV Stream

Pris: 85 USD/månad och uppåt

Kanaler: NBC, USA Network

DirecTV Stream-prenumeranter i USA kan live streama Premier League-matcherna 2024–25 på NBC och USA Network, med start från den första matchen (Manchester United vs. Fulham) den 16 augusti. DirecTV Stream är en populär streamingplattform för sportfantaster och inkluderar alla kanaler där du kan titta på EPL live streams. En 5-dagars gratis provperiod är tillgänglig för nya prenumeranter.

Observera: Du kan behöva ange ett amerikanskt postnummer (t.ex. 90210, 10022) och ett giltigt amerikanskt kredit-/betalkort för att prenumerera.

Fubo

Pris: från 80 USD/månad

Kanaler: NBC, USA Network

Fans i USA kan livestreama ett stort urval av Premier League-matcher under hela säsongen 2024–25 på Fubo, som sänder matcher som visas på NBC och USA Network. Fubo erbjuder också en 7-dagars gratis provperiod för nya prenumeranter.

Observera: Du kan behöva en amerikansk betalningsmetod för att prenumerera.

Hulu + Live TV

Pris: 77 USD/månad

Kanaler: NBC, USA Network

Hulu + Live TV erbjuder ett live-TV-paket för amerikanska fans som inkluderar NBC och USA Network för att streama utvalda Premier League-matcher live. Nya och berättigade återkommande prenumeranter kan också njuta av en 3-dagars gratis provperiod av Hulu + Live TV.

Observera: Du kan behöva en amerikansk betalningsmetod för att prenumerera.

YouTube TV

Pris: från 73 USD/månad

Kanaler: NBC, USA Network

YouTube TV erbjuder amerikaner tillgång till NBC och USA Network, som kommer att sända Premier League-matcher under säsongen 2024–25. Du kan behöva ange ett amerikanskt postnummer (t.ex. 10022, 48104, etc.), men det accepteras ett brett utbud av betalningsalternativ. Om du inte känner för att binda dig till YouTube TV, använd då den gratis provperiod som erbjuds.

Observera: Du kan behöva en giltig amerikansk betalningsmetod eller PayPal för att prenumerera. Annars prenumerera via Google Play, även om du inte har ett amerikanskt kredit-/betalkort.

Andra sätt att titta på Premier League live streams

Tyskland

Sky Deutschland

Pris: 30 EUR/månad eller 300 EUR/år

I Tyskland kan fotbollsfans titta på Premier League live streams via WOW, Skys streamingtjänst i Tyskland. WOW är ett utmärkt sätt att titta på engelska fotboll live, liksom Tysklands ​​Bundesliga och DFB-Pokal-matcher.

Observera: Du kan behöva en tysk betalningsmetod för att prenumerera.

Italien

Sky Italia

Pris: Varierar

Italienska fotbollsfans kan titta på Premier League live streams på Sky Italia, som också visar flera populära sporter.

Observera: Du kommer att behöva en italiensk betalningsmetod för att prenumerera.

Spanien

DAZN

Pris: Varierar

Titta på Premier League livestreams i Spanien på DAZN, som sänder matcher live och on demand för spanska fotbollsfans hela säsongen lång.

Observera: Du kan behöva ett spanskt kredit-/betalkort och postnummer för att prenumerera. Om du inte har ett, prenumerera då istället via PayPal. Observera att din DAZN-prenumeration kommer att vara låst till Spanien och kan inte ändras till ett annat land, inte ens när du reser.

Storbritannien

NOW

Pris: från 26 GBP/månad

Kanaler: Sky Sports Football

NOW är ett utmärkt sätt för brittiska fans att streama alla 12 Sky Sports-kanaler live och on demand utan ett långtidskontrakt – inklusive Sky Sports Football, som kommer att sända 128 Premier League-matcher under säsongen 2024–25. Skaffa ett dagskort (15 GBP/dag) om du bara vill titta på en eller två matcher, eller välj ett månadsabonnemang (35 GBP/månad). NOW:s bästa erbjudande är deras sexmånaders paket för 26 GBP/månad. NOW erbjuder inte längre en gratis provperiod för sina sportabonnemang.

Observera: Du kan behöva en betalningsmetod från Storbritannien eller Irland; det går även bra att betala med PayPal för att prenumerera.

Sky Sports

Pris: Varierar

Sky Sports är tillgängligt för invånare i Storbritannien och Irland och kräver ett kontrakt. Dock kan prenumeranter också titta på alla matcher online via Sky Go-apparna för dator, iOS och Android. Sky Sports erbjuder inte en gratis provperiod.

Observera: Du kommer att behöva en betalningsmetod från Storbritannien eller Irland för att prenumerera.

USA

Peacock Premium

Pris: från 6 USD/månad

Kanaler: NBC och Peacock

För bara 6 USD/månad erbjuder Peacock Premium det mest prisvärda sättet att titta på Premier League livestreams i USA och inkluderar matcher som sänds exklusivt på Peacock och de på NBC. Peacock erbjuder inte en gratis provperiod.

Observera: Du kommer att behöva en amerikansk betalningsmetod för att prenumerera.

Så tittar du på Premier League-matcher på alla dina streaming-enheter

Med ett ExpressVPN-abonnemang kan fotbollsfans livestreama Premier League på många enheter, från smartphones och surfplattor till spelkonsoler och TV.

Så streamar du på en stor skärm-TV

När startar Premier League 2024–25?

Premier League-säsongen 2024–25 börjar den 16 augusti 2024 och pågår till den 25 maj 2025.

Premier

League 2024–25 schema

Här är några viktiga datum för Premier League-säsongen 2024–25.

Datum Match Söndag, 18 augusti 2024 Chelsea vs. Manchester City Lördag, 31 augusti 2024 Manchester United vs. Liverpool Lördag, 14 september 2024 Tottenham Hotspur vs. Arsenal Lördag, 26 oktober 2024 Arsenal vs. Liverpool Lördag, 30 november 2024 Liverpool vs. Man City Lördag, 4 januari 2025 Liverpool vs. Man United Tisdag, 14 januari 2025 Arsenal vs. Tottenham Hotspur Lördag, 22 februari 2025 Manchester City vs. Liverpool Lördag, 5 april 2025 Manchester United vs. Manchester City Söndag, 25 maj 2025 Championship Sunday (Säsongens sista dag)

Vilka lag spelar i Premier League 2024–25?

Lag Stadion Arsenal Emirates Stadium, London Aston Villa Villa Park, Birmingham Bournemouth Vitality Stadium, Bournemouth Brentford Gtech Community Stadium, London Brighton & Hove Albion American Express Stadium, Brighton & Hove Chelsea Stamford Bridge, London Crystal Palace Selhurst Park, London Everton Goodison Park, Liverpool Fulham Craven Cottage, London Ipswich Town Portman Road, Ipswich Leicester City King Power Stadium, Leicester Liverpool Anfield, Liverpool Manchester City Etihad Stadium, Manchester Manchester United Old Trafford, Manchester Newcastle United St. James’ Park, Newcastle Nottingham Forest City Ground, West Bridgford Southampton St. Mary’s Stadium, Southampton Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadium, London West Ham United London Stadium, London Wolverhampton Wanderers Molineux Stadium, Wolverhampton

Kommande Premier League-matcher 2024–25 att streama

Manchester United vs. Fulham – Fredag, 16 augusti, 20.00 BST / 15.00 EDT

Chelsea vs. Manchester City – Söndag, 18 augusti, 16.30 BST / 11.30 EDT

Kom tillbaka för att få reda på de bästa Premier League-matcherna att streama live varje vecka!

Senaste Premier League-vinnarna

År Vinnare 2013–14 Manchester City (Fjärde titeln) 2014–15 Chelsea (Femte titeln) 2015–16 Leicester City (Första titeln) 2016–17 Chelsea (Sjätte titeln) 2017–18 Manchester City (Femte titeln) 2018–19 Manchester City (Sjätte titeln) 2019–20 Liverpool (19:e titeln) 2020–21 Manchester City (Sjunde titeln) 2021–22 Manchester City (Åttonde titeln) 2022–23 Manchester City (Nionde titeln) </td > 2023–24 Manchester City (Tionde titeln) 2024–25 återstår att se

