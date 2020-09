3. Använd HTTPS när du kan

HTTPS är den säkra versionen av HTTP. Du kan oftast se om du ansluter till en hemsida via HTTPS genom att kolla i adressfältet. Men eftersom även populära hemsidor ibland använder okrypterad HTTP, så har EFF utvecklat ett webbläsartillägg som heter HTTPS Everywhere. Tillägget skickar alla förfrågningar till osäkra sidor via HTTPS.