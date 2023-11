ExpressVPN:s iOS-app för iPhone: VPN-skydd i din ficka

Världens bästa smartphone behöver världens bästa VPN. ExpressVPN:s iOS-app är snabb och ser till att du är skyddad under 2023 och framåt.

Välj bland VPN-positioner över hela världen för att dölja din iPhones IP-adress, avblockera censurerade hemsidor och skydda dina data på osäkra wifi-nätverk för att hålla din iPhone säker.

ExpressVPN är kompatibelt med:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (3:e, 2:a och 1:a generationen), iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus

ExpressVPN skyddar din iPhone över Wi-Fi, LTE/4G, 3G och alla mobila datanätverk. Välj mellan krypteringsprotokollen UDP, TCP och IKEv2 eller låt iPhone VPN-appen välja det som passar bäst för dig.

Ladda ner ExpressVPN:s app för iOS från App Store för att prova gratis i sju dagar: