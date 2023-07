Superettan är i full gång och det går hittills väldigt bra för Utsiktens BK, tätt följt av Gais. Superettan är Sveriges näst högsta division inom fotboll och spelas mellan den 1 april och 10 november 2023. Här får du lära dig hur du kan streama Superettan gratis.

Så kan du se Superettan 2023 med VPN

Det är enkelt att streama Superettan 2023, gör bara så här:

Steg 1: Ladda ner ExpressVPN. Följ instruktionerna för att ladda ner VPN till valfri enhet.

Steg 2: Välj valfri serverposition. Beroende på vilken sändning du vill titta på kan ansluta dig till en passande serverposition.

Steg 3: Se Superettan-stream utan fördröjning. Starta VPN och streama Superettan hur mycket du vill.

Streama Superettan-matcher gratis

Fotboll Play

Pris: Gratis

Hos Fotboll Play kan du se utvalda matcher och highlights från både Superettan och Allsvenskan i fotboll.

C More

Pris: 449 kr/månad (vid årsabonnemang, annars 549 kr/månaden)

Hos C More kan du streama alla matcher från Superettan i fotboll. Hos C More kan du dessutom streama alla matcher från UEFA, Allsvenskan, La Liga, Seria A och speedway, för att nämna några.

C More erbjudande: Om du vill stötta ditt favoritlag kan du använda dig av C More erbjudande, då får du Premium Plus-paketet för halva priset i tre månader.

Superettan spelschema 2023

Vi är redan inne i mitten av säsongen av Superettan-matcher, men än återstår mycket att se. Här är Superettan spelschema för omgång 14, hela spelschemat hittar du hos Superettans officiella hemsida.

Datum Lag Tid Lag Arena 14 juli Östers IF 19:00 Skövde AIK Visma Arena, Växjö 15 juli Jönköpings Södra 13:00 GIF Sundsvall Stadsparksvallen, Jönköping 15 juli Örgryte IS 15:00 Helsingsborgs IF Gamla Ullevi 15 juli Västerås SK 15:00 Utsiktens BK Hitachi Energy Arena 15 juli Östersunds FK 17:00 Landskrona BoIS Jämtkraft Arena 16 juli AFC Eskilstuna 15:00 IK Brage Tunavallen 16 juli Gais 15:00 Gefle IF Gamla Ullevi 17 juli Örebro SK 19:00 Trelleborgs FF Behrn Arena

Superettan tabell 2023

Håll dig uppdaterad med de senaste resultaten hos Superettans tabell. Här är resultatet för Superettan den senaste säsongen.

# LAG M V O F MS P 1 Utsiktens BK 13 10 2 1 27-9 32 2 Västerås SK 13 8 3 2 23-9 27 3 Gais 13 7 3 3 20-8 24 4 Jönköpings Södra 13 5 6 2 27-21 21 5 Östers IF 13 6 2 5 24-29 20 6 IK Brage 13 6 2 5 17-18 20 7 Landskrona BoIS 13 5 3 5 14-16 18 8 Gefle IF 13 5 2 6 16-19 17 9 Östersunds FK 13 4 4 5 16-15 16 10 Trelleborgs FF 13 5 1 7 18-24 16 11 GIF Sundsvall 13 5 1 7 16-25 16 12 Örgryte IS 13 3 5 5 14-18 14 13 Örebro SK 13 3 5 5 12-17 14 14 Helsingborgs IF 13 3 4 6 9-12 13 15 AFC Eskilstuna 13 2 5 6 8-17 11 16 Skövde AIK 13 1 4 8 9-23 7

M: Matcher V: Vinster O: Oavgjort F: Förluster MS: Målskillnad P: Poäng

Hur populär är Superettan i Sverige?

Superettan är den näst högsta divisionen inom fotboll i Sverige, nästa steg är Allsvenskan. Superettan bildades år 2000 och det finns totalt 16 lag:

Klubb Grundades Hemmaplan AFC Eskilstuna 2007 Tunavallen Gais 1894 Gamla Ullevi Gefle IF 1882 Gavlevallen GIF Sundsvall 1903 NP3 Arena Helsingborgs IF 1907 Olympia IK Brage 1925 Borlänge Energi Arena Jönköpings Södra 1922 Stadsparksvallen Landskrona BoIS 1915 Landkrona IP Skövde AIK 1919 Södermalms IP Trelleborgs FF 1926 Vångavallen Utsiktens BK 1935 Bravida Arena Västerås SK 1904 Hitachi Energy Arena Örebro SK 1908 Behrn Arena Örgryte IS 1887 Gamla Ullevi Östers IF 1930 Visma Arena Östersunds FK 1996 Jämtkraft Arena

Superettan är rikstäckande och består av 16 lag. En säsong består av totalt 30 omgångar. I varje omgång tävlar varje lag två gånger – en gång på hemmaplan och en gång på bortaplan.