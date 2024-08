Kort fortalt finnes det fem forskjellige måter å strømme sport på TV-en din med ExpressVPN:

– Med den innebygde appen for en smart-TV eller strømmeenhet

– Ved å strømme på datamaskinen og koble til TV-en med en HDMI-kabel

– Ved å speile eller caste trådløst til TV-en eller strømmeenheten fra datamaskinen eller mobilenheten

– Ved å koble til en ExpressVPN-aktivert ruter, som tillater ubegrensede enheter og gjør det superenkelt å koble til forskjellige serverlokasjoner samtidig

– Med MediaStreamer, ExpressVPNs løsning for enheter som ikke kan installere et VPN, som Apple TV eller spillkonsoller. MediaStreamer trenger bare å settes opp én gang, selv om det ikke gir de fullstendige sikkerhetsfordelene ved et VPN. (Merk at ved å koble Apple TV-en eller spillkonsollen til en ruter, kan du få det beste av begge verdener!)

For mer informasjon om alle måtene å få ExpressVPN på storskjerm-TV-en din, klikk her eller kontakt vår døgnåpne kundestøtte for stegvise instruksjoner.