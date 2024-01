Se MLS-kamper på YouTube TV

Pris: Fra 65 USD/måned

Kanaler: ABC

YouTube tilbyr en rekke kanaler som viser MLS-kamper og MLS-cupen, og abonnementet koster 65 USD/måned. Hvis du ikke har lyst til å forplikte deg til YouTube TV, kan du benytte deg av den fem-dagers gratis prøveperioden.

For å se privat og sikkert med et VPN:

Merk: Du vil kanskje trenge et gyldig amerikansk kredittkort/debetkort eller PayPal for å abonnere på YouTube TV. Du kan fortsatt abonnere på YouTube TV via Google Play, selv om du ikke har et amerikansk kredittkort eller debetkort.

Vil du se på den store skjermen? Les om alle måtene du kan skaffe deg ExpressVPN på TV-en din på.

Les mer om å se på YouTube TV med ExpressVPN.

[Ønsker du å holde deg oppdatert på alle de største begivenhetene i sportens verden? Registrer deg for ExpressVPNs sportsnyhetsbrev.]

Kan jeg bruke et VPN for å se MLS-kamper fra et annet land?

ExpressVPN er en personverns- og sikkerhetstjeneste og skal ikke brukes til omgåelse av opphavsrettigheter. Vi kan ikke se eller kontrollere hva du gjør når du er tilkoblet tjenesten vår, så du er ansvarlig for å overholde tjenestevilkårene våre, tjenesteleverandørens betingelser og alle gjeldende lover.

Strøm MLS-kamper direkte på Hulu + Live TV

Pris: Fra 65 USD/måned

Kanaler: ABC

Hulu+Live TV er en annen måte å se MLS-kamper på, og en syv-dagers gratis prøveperiode er tilgjengelig. Du må kanskje oppgi et gyldig amerikansk postnummer (f.eks. 10012, 48104) og kredittkort.

For å se MLS-kamper direkte med Hulu + Live TV privat og sikkert med et VPN:

Les mer om å se på Hulu med ExpressVPN.

Se MLS direkte på fuboTV

Pris: 65 USD/måned

Kanaler: ABC

Hva med en annen måte å få med deg MLS-kamper på? Bruk den syv-dagers gratis prøveperioden på fuboTV for å se mer fotball og andre sporter som MLB og NHL!

For å direktestrømme MLS-kamper med fuboTV privat og sikkert med et VPN:

Merk: Du trenger et amerikansk kredittkort/debetkort for å abonnere. Faktureringsadressen som brukes kan avgjøre hvilke lokale kanaler som er tilgjengelige, og du kan kanskje ikke endre adressen din.

Les mer om å se på fuboTV med ExpressVPN.

Strøm MLS direkte på Sky Sports

Pris: Fra 22 GBP/måned

Sky Sports er en av de offisielle britiske kringkasterne for MLS-kamper. Sky Sports er bare tilgjengelig for innbyggere i Storbritannia og Irland. Du må også oppgi et gyldig postnummer og et britisk/irsk kredittkort eller debetkort.

MLS på Sky dekker minst to kamper fra den ordinære sesongen hver uke, All-Star-kampen og alle sluttspill i MLS-cupen.

Hvis du allerede har et Sky-abonnement, kan du strømme innholdet på nett via Sky Go. Med et VPN kan du se på Sky Go privat og sikkert og omgå båndbreddestruping fra internettleverandøren din.

For å se MLS på Sky Go med et VPN:

Les mer om å se på Sky med ExpressVPN.

Se repriser og høydepunkter fra MLS på Pluto TV

Pris: Gratis

Pluto TV tilbyr den offisielle MLS-kanalen med repriser og høydepunkter på nettstedet sitt. Det er helt gratis!

For å se MLS-kamper på Pluto TV privat og sikkert med et VPN:

Se alle høydepunktene på YouTube

Den offisielle YouTube-kanalen til MLS er det rette stedet å gå til for høydepunktene. Få med deg detaljerte høydepunkter fra hver kamp og se hvert eneste mål!

Les mer om å se på YouTube med ExpressVPN.

Se resultater og høydepunkter i MLS-appen

Hvis du ikke vil gå glipp av de siste MLS-nyhetene, høydepunktene og resultatene, kan du bruke den offisielle MLS-appen.

Enten du ønsker å gjenoppleve ukens beste mål eller analysere den nyeste statistikken for favorittlaget ditt, så er appen (på Android og iOS) en tro følgesvenn for enhver MLS-fan.

ExpressVPN fungerer sømløst med MLS-appen og holder deg trygt tilkoblet, slik at du kan holde deg oppdatert på alle kampene!

Hvem vant MLS-cupen i 2021?

New York City FC beseiret Portland Timbers søndag 12. desember gjennom en straffesparkkonkurranse etter at kampen endte med 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger. Det var klubbens første MLS-cupseier i franchisehistorien.

Sesongkalender for MLS 2022

Her er MLS-kalenderen for 2022. Sjekk din foretrukne strømmesider for tider. Datoene som er oppført her kan endres.

Dato Arrangement 26. februar–27. februar 2022 Åpningshelg 18. juli 2022 Rivaluka 9. oktober 2022 Decision Day Ikke fastsatt Sluttspill i MLS-cupen 5. november 2022 MLS-cupen

