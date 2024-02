Slik ser du 2024 Super Bowl i ditt land

Gode ​​nyheter: Du kan strømme Super Bowl 2024 (også kjent som Super Bowl 58) direkte med ExpressVPN ved å følge noen få enkle trinn:

Skaff deg ExpressVPN . Koble til VPN-serverlokasjonen som samsvarer med kringkasteren du vil se. Hvis du for eksempel vil strømme en australsk kringkaster, kobler du til en sikker server i Australia eller en amerikansk server for en amerikansk kringkaster. Sjekk sendingsplanen til kringkasteren du vil se, for eksempel 7plus eller Fubo , og finn kampen du vil strømme. Len deg tilbake og nyt!

Ser du fra en datamaskin? For den beste strømmeopplevelsen kan du bruke ExpressVPN-nettleserutvidelsen for Chrome, Firefox eller Edge.

Kan jeg bruke VPN for å se 2024 Super Bowl fra et annet land?



Noen brukere ser Super Bowl ved å koble til en VPN-server i et annet land enn deres eget, men å gjøre det kan bryte med opphavsretten eller strømmetjenestens bruksvilkår. ExpressVPN er et personvern- og sikkerhetsverktøy, og bruk av det for å omgå opphavsrett er i strid med våre vilkår for bruk. Vi kan ikke se eller kontrollere hva du gjør mens du er koblet til VPN-et vårt, så du er ansvarlig for å sikre at bruken din overholder alle relevante vilkår og lover.

Beste VPN for å se Super Bowl 2024

ExpressVPN er det beste VPN-et for trygg og sikker direktestrømming av Super Bowl 58. Med neste generasjons 10 Gbps-servere på steder rundt om i verden kan du nyte den fulle personvernbeskyttelsen til et VPN uten å gå glipp av et sekund av spenningen. ExpressVPN har brukervennlige apper for Windows, Mac, Android og iOS, for ikke å nevne en rekke måter å strømme på TV-en din. Hvis du trenger hjelp underveis, tilbyr ExpressVPN døgnåpen støtte på live-chat og en risikofri 30-dagers pengene-tilbake-garanti!

Slik strømmer du på TV

Slik direktestrømmer du Super Bowl 58 gratis

NFL har offisielt samarbeidet med flere strømmetjenester for å distribuere Super Bowl 58 gratis internasjonalt. Kom tilbake for å se om landet ditt blir inkludert på listen!

6play

Land: Frankrike

6play kommer til å tilby franske seere gratis direktestrømming av Super Bowl. 6play er en strømmetjeneste som er gratis å se, men du må opprette en separat 6play- eller M6 Replay-konto for å strømme innhold. ExpressVPN kompletterer din eksisterende 6play-konto, slik at du kan se fransk innhold sikkert i lynraske hastigheter.

Se 6play med et VPN

7plus

Land: Australia

Australias Seven-nettverk vil nok en gang tilby gratis direktestrømming av Super Bowl. Australske fotballfans kan se NFL-kamper gratis på 7Mate gjennom den ordinære sesongen.

Merk: Du må kanskje oppgi et australsk postnummer som 2001 eller 3001.

Se 7plus med et VPN

ITVX

Pris: Gratis

Seere i Storbritannia kan strømme Super Bowl 58 gratis på ITVX.

Merk: Det kan hende du trenger et gyldig postnummer i Storbritannia, f.eks., W4 5HZ, KT6 4EU.

Slik strømmer du fotball direkte på ITVX

RTL and Nitro

Land: Tyskland og Østerrike

Tyske og østerrikske fans kan strømme Super Bowl direkte gratis på RTL. I løpet av den ordinære sesongen kan tyske og østerrikske seere trygt og sikkert strømme to eksklusive søndagkamper per uke direkte på RTL eller Nitro, de eksklusive gratis-TV-partnerne til NFL i Tyskland. Strømmetjenesten RTL+ kommer også til å sende eksklusive kamper direkte hver uke.

Se RTL med et VPN

TVNZ

Land: New Zealand

Bosatte i New Zealand kan se Super Bowl 58 gratis på TVNZ, akkurat som da de fikk gleden av å se tre gratis kamper per uke i løpet av NFL-sesongen 2023-24!

Vil du se det på TV? Les om alle måtene å få ExpressVPN på TV-en din.

Strøm TVNZ med et VPN

Se Super Bowl 58 på Paramount Plus

Pris: 6 USD/måned

Seere i USA kan strømme Super Bowl 58 direkte på Paramount Plus. Vær oppmerksom på at hvis du ser Super Bowl på Paramount Plus, kan du se hele halftime-showet til Super Bowl.

Se 2024 Super Bowl på DAZN

Pris: Varierer

Land: Hele verden (utenfor USA og Kina)

Utenlandske fans er heldige: Det finnes ikke noe som heter en «out-of-market» NFL-kamp. NFL Game Pass International tilbyr direktestrømmer av alle NFL-kamper uten avbrudd, uten krav om amerikansk kabelabonnement. Prisen for NFL Game Pass varierer avhengig av landet ditt. For eksempel må fotballfans i Tyskland betale omtrent 175 EUR (188 USD) for hele sesongen. Bare husk at DAZN-abonnementet ditt vil være låst til din spesifikke region og ikke kan endres til et annet land, selv når du reiser.

Gode ​​nyheter for de som bryr seg mer om Usher enn de gjør Super Bowl MVP: DAZN tilbyr den amerikanske sendingen av Super Bowl, slik at du kan se reklamene og halftime-showet.

Et NFL Game Pass-abonnement inkluderer hver kamp fra sesongoppkjøringen til Super Bowl, sammen med høydepunkter, NFL RedZone, NFL Network og mye annet NFL-innhold. DAZN er kompatibel med et bredt spekter av enheter, inkludert smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner og TV-er, slik at du kan se NFL-kamper mens du er på farten eller ser fra TV-en.

Hvor mye koster NFL Game Pass i landet mitt?

Prisen for NFL Game Pass varierer avhengig av landet ditt. For eksempel må fotballfans i Brasil betale omtrent 387 BRL (81 USD) for hele sesongen. Bare husk at DAZN-abonnementet ditt vil være låst til din spesifikke region og ikke kan endres til et annet land, selv når du reiser.

Er NFL Game Pass inkludert med et DAZN-abonnement?

Fotballfans kan kjøpe NFL Game Pass International enten som et frittstående alternativ eller ved å supplere deres nåværende DAZN-abonnement.

Hvilke enheter kan jeg se den internasjonale versjonen av NFL Game Pass på?



Du kan se den internasjonale versjonen av NFL Game Pass på stort sett alle enheter du kan tenke deg, inkludert, men ikke begrenset til, datamaskiner, smarttelefoner og til og med smart-TV-er og spillkonsoller. Du kan se hele listen her, og husk at ExpressVPN er tilgjengelig på de fleste av disse enhetene!

Strøm DAZN med et VPN

Her kan du se Super Bowl 58 på nett med gratis prøveperioder



Leter du etter måter du kan nyte Super Bowl 58 trygt og sikkert på? ExpressVPN har det du trenger!

YouTube TV

Pris: Fra 73 USD/måned

Kanaler: ABC, CBS, ESPN, Fox og NBC

YouTube TV tilbyr alle kanaler som kringkaster NFL-kamper, inkludert CBS, som kommer til å sende Super Bowl 58 i USA. Fra og med 2024 koster et YouTube TV-abonnement 73 USD/måned. Amerikanske abonnenter må kanskje oppgi et amerikansk postnummer (f.eks. 10022, 48104 osv.), men et bredt utvalg av betalingsalternativer blir akseptert. Postnummeret er avgjørende, da det vil avgjøre hvilke lokale nettverk du får. Hvis du for eksempel skriver inn et postnummer på 10549, får du New York-kanaler, noe som sikrer at du kan se alle Jets- eller Giants-kamper som sendes på CBS eller Fox. Hvis du ikke har lyst til å forplikte deg til YouTube TV, ka du bruke den gratis prøveperioden.

Merk: Det kan hende du trenger et gyldig amerikansk kreditt-/debetkort eller PayPal for å abonnere på YouTube TV. Du kan fortsatt abonnere på YouTube TV via Google Play, selv om du ikke har et amerikansk kreditt-/debetkort.

Vil du se det på TV? Les om alle måtene å få ExpressVPN på TV-en din.

Se YouTube med ExpressVPN

Fubo

Pris: 75 USD/måned

Kanaler: ABC, CBS, ESPN, Fox og NBC

Hva med en annen måte å få med deg NFL-kamper på? Amerikanske seere kan bruke den syv-dagers gratis prøveperioden på Fubo for å se alle favorittkampene dine i NFL direkte, inkludert Super Bowl på CBS.

Merk: Du trenger et amerikansk kreditt-/debetkort for å abonnere. Faktureringsadressen som brukes kan være avgjørende for hvilke lokale kanaler som er tilgjengelige, og du kan kanskje ikke endre lokasjonen din.

Ser du fra en datamaskin? For den beste strømmeopplevelsen kan du bruke ExpressVPN-nettleserutvidelsen for Chrome, Firefox eller Edge.

Strøm Fubo med et VPN

DirecTV Stream

Pris: Fra 65 USD/måned

Kanaler: ABC, CBS, ESPN, Fox og NBC

DirecTV Stream koster ofte litt mer, men hvis du foretrekker en kabelkuttende tjeneste fremfor en ekstra strømmeapp, er dette et flott alternativ for amerikanske sportsfans. DirecTV sin rimeligste pakke starter på 65 USD/måned (før du går over til normalprisen på 75 USD/måned etter tre måneder), og tjenesten tilbyr en 5-dagers gratis prøveperiode.

Se DirecTV Stream med et VPN

Andre måter å se 2024 Super Bowl

USA

Hulu + Live TV

Pris: Fra 70 USD/måned

Kanaler: ABC, CBS, ESPN, Fox og NBC

Land: USA

Hulu+Live TV er en annen måte å få med deg direktesendte NFL-kamper på, selv om det ikke kommer med en gratis prøveperiode. Som med andre tjenester, er kampene som vises underlagt regional tilgjengelighet og blackout-restriksjoner. Amerikanske abonnenter bør sjekke ut 506sports.com hver uke i løpet av den ordinære sesongen for å finne ut hvilke kamper som skal sendes i ditt område. Du må kanskje oppgi et gyldig amerikansk postnummer (f.eks. 10012, 48104) og kredittkort.

Se Hulu med et VPN

Canada

TSN

Pris: 20 CAD/måned

Kanadiske seere kan se Super Bowl på TSN+ gjennom hele sesongen. Selv om den ikke tilbyr en gratis prøveperiode, lar TSN+ kanadiske brukere kjøpe et dagspass for mindre enn 11 CAD (noe som er nyttig hvis du bare vil se en spesifikk kamp eller finalen).

Slik strømmer du på TV

Hvilke lag spiller i Super Bowl 58?

Godt spørsmål! Vi vet ikke ennå. Vi planlegger imidlertid å oppdatere denne siden så snart vi vet hvilke lag som skal spille i Super Bowl 58.

Hvem opptrer under halftime-showet på Super Bowl?

NFL kunngjorde i september 2023 at R&B-artisten Usher, som har vunnet åtte Grammy Award-priser, vil opptre på Super Bowl 58. Usher har tidligere opptrådt på Super Bowl 45 i februar 2011, hvor han sang hiten sin, «OMG», med The Black Eyed Peas sin vokalist will.i.am.

Super Bowl 58 odds

Kommer Patrick Mahomes og Kansas City Chiefs gjenta suksessen som NFL-vinnere? Her er de siste Super Bowl-oddsene ifølge FanDuel Sportsbook.

Lag Odds San Francisco 49ers +175 Baltimore Ravens +270 Buffalo Bills +490 Kansas City Chiefs +700 Detroit Lions +900 Green Bay Packers +3000 Houston Texans +3300 Tampa Bay Buccaneers +3300

