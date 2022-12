Håndball-VM for menn 2023 er her, og Danmark jakter sitt tredje gull på rad. Den doble tittelforsvareren topper listen over de 32 lagene som skal samles i Polen og Sverige. Mesterskapet starter onsdag 11. januar.

Les videre for å finne ut hvordan du sikkert strømmer håndball direkte

Slik ser du håndball-VM for menn 2023

Håndball-VM for menn 2023 vil strømmes på flere gratis tjenester.

Koble til en sikker serverlokasjon som matcher regionen til kringkasteren du ønsker å se, som Tyskland for Ard eller ZDF.

Hvor man kan strømme håndball-VM for menn 2023

YouTube

Pris: Gratis

IHFs offisielle YouTube-kanal vil sende alle kampene under håndball-VM for menn 2023. Bare koble til en serverlokasjon hvor YouTube er tilgjengelig for å sikkert strømme alt som skjer i lynrask HD.

EHFTV

Pris: Gratis

EHFTV vil sende alle kampene under håndball-VM for menn 2023. Koble til en europeisk server, registrer deg gratis og få med deg det som skjer!

Ard/ZDF

Pris: Gratis

Ard og ZDF vil veksle mellom å sende alle kampene til det tyske laget direkte og gratis. Få med deg kampene på sportschau.de og zdf.de (sjekk sendeskjemaene for nøyaktige tidspunkter).

Discovery Plus / Eurosport

Pris: Varierer

Discovery Plus og Eurosport leverer direktestrømming av håndballturneringer til seere i Storbritannia og flere europeiske markeder. Sørg for å sjekke det offisielle sendeskjemaet til Eurosport. Eurosport tilbyr en 7-dagers gratis prøveperiode.

Sendeskjema for håndball-VM for menn 2023

Håndball-VM for menn 2023 begynner med de innledende rundene onsdag 11. januar og avsluttes tirsdag 17. januar. Håndballfans kan finne hele kampprogrammet på turneringens offisielle nettsted.

Håndball-VM for menn 2023: Grupper og liste over kvalifiserte land

Håndball-VM for menn 2023 består av 32 lag som kjemper om tittelen. Hvert lag har blitt plassert i en gruppe bestående av fire lag. Dette er de åtte gruppene som konkurrerer i dette årets turnering.

Grupper Lag Gruppe A Spania, Montenegro, Chile, Iran Gruppe B Frankrike, Poland, Saudi-Arabia, Slovenia Gruppe C Sverige, Brasil, Kapp Verde, Uruguay Gruppe D Island, Portugal, Ungarn, Sør-Korea Gruppe E Tyskland, Qatar, Serbia, Algerie Gruppe F Norge, Nord-Makedonia, Argentina, Nederland Gruppe H Egypt, Kroatia, Marokko, USA Gruppe G Danmark, Belgia, Bahrain, Tunisia

Odds i håndball-VM for menn 2023

Kommer Denmark til å vinne Håndball-VM for menn 2023 for tredje gang på rad? Her er de siste oddsene ifølge DraftKings:

Nasjon Odds Danmark + 100 Frankrike + 400 Spania + 450 Sverige + 650 Island + 1300 Norge + 1600 Tyskland + 1800 Kroatia + 1800 Egypt + 2200 Ungarn + 2500 Polen + 2500

Hvem er de nåværende verdensmesterne i håndball? Den erfarne målvakten Niklas Landin Jacobsen og Denmark overvant Niclas Ekbergs svenske lag og vant håndball-VM for menn 2021. Den seieren markerte Danmarks andre mestertittel på rad etter å ha vunnet i 2019. Hvis Danmark vinner verdensmesterskapet i 2023, vil de som Frankrike, Romania, Sverige, Tyskland og Russland være de eneste landene som har vunnet minst tre verdensmesterskaptitler. Hvor er neste håndball-VM? Polen og Sverige er sammen vertskap for verdensmesterskapet i håndball for menn i 2023. Kroatia, Danmark og Norge vil være vertsnasjoner i 2025; det vil være tredje gang Danmark er vertskap, andre gang for Kroatia og første gang for Norge. Hvilket håndballag er det beste i verden? Frankrike går inn i verdensmesterskapet i håndball for menn i 2023 med rekordmange verdensmesterskapstitler i håndball for menn, hele seks (den siste kom i 2017). Romania og Sverige er de eneste andre nasjonene som har vunnet minst fire titler.

– Ved å strømme på datamaskinen og koble til TV-en med en HDMI-kabel

– Ved å speile eller kaste trådløst til TV-en eller strømmeenheten fra datamaskinen eller mobilenheten

– Ved å koble til en ExpressVPN-aktivert ruter, som gir mulighet for ubegrensede enheter og gjør det superenkelt å koble til forskjellige serverplasseringer samtidig

– Med MediaStreamer, ExpressVPNs løsning for enheter som ikke kan installere et VPN, for eksempel Apple TV eller spillkonsoller. MediaStreamer trenger bare å settes opp én gang, selv om det ikke gir de fulle sikkerhetsfordelene til et VPN. (Merk at ved å koble Apple TV eller spillkonsollen til en ruter, kan du få det beste fra begge verdener!) For mer informasjon om alle måtene å få ExpressVPN på TV-en din på, klikk nedenfor, eller bare kontakt en kundestøtteagent døgnet rundt for trinnvise instruksjoner. Jeg koblet til VPN-et, men internetthastigheten min er lav Hvis internetthastigheten din er lav eller strømmingen din ser ut til å være forsinket, finnes det noen mulige årsaker: – Avstanden til den valgte VPN-serverlokasjonen fra din fysiske plassering

– Din tilkoblingstype (kablede tilkoblinger er mer pålitelige enn trådløse tilkoblinger)

– Ikke helt gunstig sammenkobling mellom VPN-et og internettleverandøren din

– Lav internetthastighet der du befinner deg

– Enhetstype og prosessorkraft Prøv hvert av følgende trinn for å feilsøke: – Last ned den nyeste versjonen av ExpressVPN

– Koble til en annen VPN-serverlokasjon

– Endre VPN-protokollen din Hvis du prøver hvert av de ovennevnte trinnene og fortsatt opplever problemer med strømmehastigheten din, kontakt ExpressVPNs døgnåpne kundetjeneste og noen vil assistere deg i løpet av sekunder.