Slik strømmer du BMW Championship 2024

Du kan strømme BMW Championship sikkert med et VPN i noen få steg:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til VPN-serverlokasjonen som samsvarer med kringkasteren du vil se. Fans i USA bør for eksempel koble seg til en sikker amerikansk server for å strømme golfdekningen på tjenester som ESPN+, Peacock eller YouTube TV. Nyt golfen!

Skaff deg ExpressVPN

Ser du på en datamaskin? For den beste strømmeopplevelsen, bruk ExpressVPN-nettleserutvidelsen for Chrome, Firefox eller Edge.

Direktestrøm BMW Championship på ESPN+

Pris: 11 USD per måned

I USA vil PGA Tour-fans elske ESPN+, som har full dekning av de fleste PGA Tour-arrangementene gjennom 2024-sesongen. Dette inkluderer alle fire dagene av BMW Championship, som begynner 22. august, 2024. Vær oppmerksom på at ESPN+ ikke tilbyr en gratis prøveperiode.

Se ESPN med en VPN

Der du kan se BMW Championship med gratis prøveperioder

USA

YouTube TV

Pris: Fra 73 USD per måned

Kanaler: NBC, The Golf Channel

YouTube TV tilbyr Golf Channel, som vil dekke BMW Championship, og abonnementet koster 73 USD per måned. Det kan hende du må oppgi et amerikansk postnummer (f.eks. 10022, 48104, osv.), men det aksepteres en rekke betalingsalternativer. Hvis du ikke vil forplikte deg til YouTube TV, bruk den gratis prøveperioden.

Merk: Du vil kanskje trenge et gyldig amerikansk kreditt-/debetkort eller PayPal for å abonnere på YouTube TV. Du kan fortsatt abonnere på YouTube TV via Google Play, selv om du ikke har et amerikansk kreditt-/debetkort.

Vil du se det på storskjerm? Les om alle måtene å få ExpressVPN på TV-en din.

Se YouTube med ExpressVPN

Fubo

Pris: 80 USD per måned

Kanaler: NBC, The Golf Channel

Hvordan få med seg BMW Championship på en annen måte? Bruk den 7-dagers gratis prøveperioden på Fubo for å se alle dine favorittgolfturneringer direkte. Du trenger et amerikansk kreditt-/debetkort for å abonnere. Faktureringsadressen som brukes kan avgjøre hvilke lokale kanaler som er tilgjengelige, og du vil kanskje ikke kunne endre lokasjonen din.

Ser du på en datamaskin? For den beste strømmeopplevelsen, bruk ExpressVPN-nettleserutvidelsen for Chrome, Firefox eller Edge.

Strøm PGA Tour på Fubo!

DirecTV Stream

Pris: Fra 85 USD per måned

Kanaler: NBC, The Golf Channel

DirecTV Stream er ofte på den dyrere siden, men hvis du foretrekker en kabelkuttende tjeneste fremfor en ekstra strømmeapp, er det et flott alternativ. Tjenesten tilbyr en 5-dagers gratis prøveperiode.

Se DirecTV Stream med en VPN

Storbritannia

NOW

Pris: 33 GBP per måned eller 12 GBP for dagspass

Kanaler: Sky Sports Golf, Sky Sports Main Event

NOW er den perfekte måten for seere i Storbritannia å se 11 Sky Sports-kanaler på nettet uten kontrakt, noe som lar deg strømme BMW Championship direkte. Hvis du bare vil se en bestemt runde, kan du velge et dagspass eller dra nytte av en 7-dagers gratis prøveperiode. Sjekk Sky Sports-programmet for å vite når du skal koble deg på.

Vil du se det på storskjerm? Les om alle måtene å få ExpressVPN på TV-en din.

Se NOW med en VPN

New Zealand

Sky Sport Now

Pris: 20 NZD per uke, 40 NZD per måned, eller 400 NZD per år

Sky Sport Now gir deg direktestrømming og on-demand-tilgang til 12 Sky Sport- og ESPN-kanaler i New Zealand – perfekt for å se BMW Championship. Kringkasteren tilbyr også ukes-, måneds- og årspass for å dekke dine sportsbehov. Det finnes også en 7-dagers gratis prøveperiode for måneds- eller årspass hvis du bare vil se utvalgte runder.

Merk: Du trenger en betalingsmetode fra New Zealand for å abonnere på Sky Sports Now, eventuelt kan du bruke PayPal.

Skaff deg ExpressVPN

Andre måter å strømme BMW Championship på

USA

Peacock

Pris: Fra 6 USD per måned

PGA Tour-arrangementer som sendes på The Golf Channel, som BMW Championship, vil også bli strømmet på Peacock. Vær oppmerksom på at Peacock ikke lenger tilbyr en gratis prøveperiode.

Hvordan strømme på en stor skjerm-TV

Hulu + Live TV

Pris: 77 USD per måned

Kanaler: NBC, Golf Channel

Hulu tilbyr ikke en gratis prøveperiode, men de har en direkte-TV-pakke for amerikanske fans som inkluderer NBC i utvalgte markeder.

Ser du på en datamaskin? For den beste strømmeopplevelsen, bruk ExpressVPN-nettleserutvidelsen for Chrome, Firefox eller Edge.

Se Hulu med en VPN

Sling TV

Pris: Varierer

Kanaler: NBC, Golf Channel

Sling TV gir seere i USA tilgang til Golf Channel. Vær oppmerksom på at Sling ikke lenger tilbyr en gratis prøveperiode.

Strøm golf med Sling

Storbritannia

Sky Sports

Pris: Fra 22 GBP per måned

Kanaler: Sky Sports Golf

I Storbritannia er Sky Sports en utmerket måte å følge U.S. PGA Tour på. Sky Sports dekker et stort utvalg av golfbegivenheter, inkludert BMW Championship. Sky Sports er kun tilgjengelig for innbyggere i Storbritannia og Irland, og krever en kontrakt. Abonnenter kan også se all spenningen på nettet via Sky Go-apper for datamaskin, iOS og Android.

Merk: Du trenger et kreditt-/debetkort fra Storbritannia eller Irland for å abonnere.

Vil du se det på storskjerm? Les om alle måtene å få ExpressVPN på TV-en din.

Se Sky med en VPN

Canada

TSN+

Pris: 20 CAD per måned

Kanadiske fans kan strømme tredje og fjerde runde av BMW Championship direkte på TSN+ (24.–25. august 2024). Selv om det ikke tilbys en gratis prøveperiode, lar TSN+ brukere kjøpe et dagspass for mindre enn 11 CAD (praktisk hvis du bare vil se en spesifikk kamp eller finalen). Sjekk sendeplanen på forhånd.

Ser du på en datamaskin? For den beste strømmeopplevelsen, bruk ExpressVPN-nettleserutvidelsen for Chrome, Firefox eller Edge.

Skaff deg ExpressVPN

Kan jeg bruke et VPN for å se BMW Championship 2024 fra et annet land?

Noen brukere ser BMW Championship 2024 ved å koble til en VPN-server i et annet land enn deres eget, men dette kan bryte opphavsretten eller strømmetjenestens bruksvilkår. ExpressVPN er et verktøy for personvern og sikkerhet, og å bruke det for å omgå opphavsrett er mot våre Tjenestevilkår. Vi kan ikke se eller kontrollere hva du gjør mens du er tilkoblet vårt VPN, så du er ansvarlig for å sikre at din bruk overholder alle relevante vilkår og lover.

Hvordan strømme på en stor skjerm-TV

Beste VPN for å direktestrømme BMW Championship 2024

ExpressVPN er det beste VPN-et for å direktestrømme BMW Championship-golf. Med neste generasjons 10 Gbps-servere over hele verden, kan du nyte fullstendig personvern på dine favorittenheter, inkludert Windows, Mac, Android og iOS, samt en rekke måter å strømme på storskjerm-TV-en din. Hvis du trenger hjelp underveis, tilbyr ExpressVPN døgnåpen kundestøtte via live-chat og en risikofri 30-dagers pengene-tilbake-garanti!

Skaff deg ExpressVPN

Når starter BMW Championship 2024?

BMW Championship 2024 begynner torsdag 22. august.

Hvor skal BMW Championship 2024 spilles?

Castle Pines Golf Club i Denver, Colorado, vil være vertskap for BMW Championship 2024.

Strøm golf live

Tidsprogram for BMW Championship 2024

Sjekk tilbake for komplett tidsprogram for BMW Championship!

Vil du se det på storskjerm? Les om alle måtene å få ExpressVPN på TV-en din.

Slik ser du BMW Championship på alle strømmeenhetene dine

Golffans kan strømme BMW Championship på en mengde enheter fra smarttelefoner og nettbrett til spillkonsoller og TV-er.

Strøm sport med ExpressVPN

Hva er premiepengene for BMW Championship?

Premiepotten for BMW Championship 2024 er forventet å være 20 millioner USD.