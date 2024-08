Slik direktestrømmer du Premier League 2024–25

Leter du etter en måte å direktestrømme Premier League på nettet? På bare noen få enkle steg kan du direktestrømme hver kamp sikkert med ExpressVPN:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til din foretrukne VPN-serverlokasjon. For eksempel kan britiske fans koble til en sikker server i Storbritannia for å se kamper på NOW. Nyt kampen!

Vil du se det på storskjerm? Les om alle måtene å få ExpressVPN på TV-en din.

Skaff deg ExpressVPN

Beste VPN for å direktestrømme Premier League

ExpressVPN er det beste VPN-et for direktestrømming av Premier League-kamper. Med neste generasjons 10 Gbps-servere på lokasjoner over hele verden, kan du nyte de fullstendige personvernfordelene til et VPN på favorittenhetene dine, inkludert Windows, Mac, Android og iOS, for ikke å nevne en rekke måter å strømme på storskjerm-TV-en din. Hvis du trenger hjelp underveis, tilbyr ExpressVPN døgnåpen kundestøtte via live-chat og en risikofri 30-dagers pengene-tilbake-garanti!

Slik strømmer du på en storskjerm-TV

Direktestrøm Premier League 2024–25 med en gratis prøveperiode

Canada

Fubo

Pris: fra 25 CAD per måned eller 180 CAD per år

Du kan direktestrømme engelske Premier League-kamper med Fubos Fotball- og Premium-pakker, som dekker alle de 380 kampene i den engelske Premier League 2023–24-sesongen i Canada. En 7-dagers gratis prøveperiode er tilgjengelig. Som en bonus sender Fubo også fotballkamper fra Ligue 1, Serie A og Coppa Italia.

Merk: Du vil kanskje trenge et kanadisk postnummer (f.eks. G1X 2W1, V9N 9C5) for å abonnere.

Skaff deg ExpressVPN

New Zealand

Sky Sport Now

Pris: 20 NZD per uke, 40 NZD per måned, eller 400 NZD per år

Fans fra New Zealand kan få tilgang til 12 Sky Sport og ESPN-kanaler i New Zealand gjennom Sky Sport Now – perfekt for å direktestrømme engelske Premier League under hele 2024–25 sesongen. Kringkasteren tilbyr også ukentlige, månedlige og årlige pass. Det finnes også en 7-dagers gratis prøveperiode (månedlige og årlige pass) hvis du bare vil se utvalgte kamper.

Merk: Du vil trenge en betalingsmetode fra New Zealand for å abonnere, eller bruk PayPal.

Frankrike

Canal+

Pris: 28 EUR per måned

Canal+ vil kringkaste kamper fra Premier League 2024–25-sesongen for fans i Frankrike. Den franske kringkasterens strømmetjeneste er en flott måte å følge et utvalg av direktesendt sport og se TV, filmer og dokumentarer on-demand. En 7-dagers gratis prøveperiode tilbys.

Storbritannia

Amazon Prime Video

Pris: 9 GBP per måned

Amazon Prime Video har sikret seg rettighetene til eksklusivt å kringkaste 20 Premier League-kamper for 2024–25 sesongen, som ikke vil bli vist på verken Sky Sports eller TNT Sports. Kampene inkluderer alle de 10 Premier League-kampene den 3. og 4. desember 2024, og alle de 10 kampene på andre juledag. Britiske abonnenter har også tilgang til hele Prime Video-biblioteket i Storbritannia. Prime Video tilbyr også en 30-dagers gratis prøveperiode.

Merk: Du vil trenge en britisk betalingsmetode for å abonnere, og din region vil bli låst til Storbritannia, selv når du reiser.

Discovery+

Pris: fra 31 GBP per måned (Premium)

Kanaler: TNT Sports

Britiske fans kan direktestrømme Premier League på TNT Sports, inkludert i Discovery+s Premium-abonnement, sammen med Eurosport og en rekke underholdningskanaler. Andre fotballigaer tilgjengelige på Discovery+ inkluderer UEFA Champions League, Europa League og Europa Conference League, samt andre idretter. Discovery+ tilbyr også en 7-dagers gratis prøveperiode for nye abonnenter!

USA

DirecTV Stream

Pris: fra 85 USD per måned

Kanaler: NBC, USA Network

DirecTV Stream-abonnenter i USA kan direktestrømme kamper fra Premier League 2024–25 på NBC og USA Network, med start fra første kamp (Manchester United mot Fulham) den 16. august. DirecTV Stream er en populær strømmeplattform for sportsfans og inkluderer alle kanalene hvor du kan direktestrømme EPL. En 5-dagers gratis prøveperiode er tilgjengelig for nye abonnenter.

Merk: Du vil kanskje trenge å oppgi et amerikansk postnummer (f.eks. 90210, 10022) og et gyldig amerikansk kreditt-/debetkort for å abonnere.

Fubo

Pris: fra 80 USD per måned

Kanaler: NBC, USA Network

Fans i USA kan direktestrømme et stort utvalg av Premier League-kamper gjennom hele 2024–25 sesongen på Fubo, som sender kamper som vises på NBC og USA Network. Fubo tilbyr også en 7-dagers gratis prøveperiode for nye abonnenter.

Merk: Du vil kanskje trenge en amerikansk betalingsmetode for å abonnere.

Hulu + Live TV

Pris: 77 USD per måned

Kanaler: NBC, USA Network

Hulu + Live TV tilbyr en direkte-TV-pakke for amerikanske fans, som inkluderer NBC og USA Network for direktestrømming av utvalgte Premier League-kamper. Nye og kvalifiserte returnerende abonnenter kan også nyte en 3-dagers gratis prøveperiode på Hulu + Live TV.

Merk: Du vil kanskje trenge en amerikansk betalingsmetode for å abonnere.

YouTube TV

Pris: fra 73 USD per måned

Kanaler: NBC, USA Network

YouTube TV gir amerikanere tilgang til NBC og USA Network, som vil sende Premier League-kamper i løpet av 2024–25 sesongen. Du vil kanskje måtte oppgi et amerikansk postnummer (f.eks. 10022, 48104, osv.), men et bredt utvalg av betalingsalternativer aksepteres. Hvis du ikke føler for å forplikte deg til YouTube TV, bruk den gratis prøveperioden.

Merk: Du vil kanskje trenge en gyldig amerikansk betalingsmetode eller PayPal for å abonnere. Hvis ikke, kan du abonnere via Google Play, selv om du ikke har et amerikansk kreditt-/debetkort.

Skaff deg ExpressVPN

Andre måter å direktestrømme Premier League

Tyskland

Sky Deutschland

Pris: 30 EUR per måned eller 300 EUR per år

I Tyskland kan fotballfans direktestrømme Premier League via WOW, Skys strømmetjeneste i Tyskland. WOW er en flott måte å se engelsk fotball direkte, samt Tysklands Bundesliga og DFB-Pokal-kamper.

Merk: Du vil kanskje trenge en tysk betalingsmetode for å abonnere.

Italia

Sky Italia

Pris: Varierer

Italienske fotballfans kan direktestrømme Premier League på Sky Italia, som også viser flere populære idretter.

Merk: Du vil trenge en italiensk betalingsmetode for å abonnere.

Spania

DAZN

Pris: Varierer

Direktestrøm Premier League i Spania på DAZN, som kringkaster kamper direkte og on-demand hele sesongen for spanske fotballfans.

Merk: Du vil kanskje trenge et spansk kreditt-/debetkort og postnummer for å abonnere. Hvis du ikke har det, kan du abonnere via PayPal i stedet. Husk at DAZN-abonnementet ditt vil være låst til Spania og kan ikke endres til et annet land, selv når du reiser.

Storbritannia

NOW

Pris: fra 26 GBP per måned

Kanaler: Sky Sports Football

NOW er en flott måte for britiske fans å strømme alle 12 Sky Sports-kanalene direkte og on-demand uten langvarig kontrakt – inkludert Sky Sports Football, som vil sende 128 Premier League-kamper i løpet av 2024–25 sesongen. Bruk et dagspass (15 GBP per dag) hvis du bare vil se en kamp eller to, eller velg et månedlig pass (35 GBP per måned). NOWs beste tilbud er deres seks-måneders pakke for 26 GBP per måned. NOW tilbyr ikke lenger en gratis prøveperiode for sportsmedlemskapene sine.

Merk: Du vil kanskje trenge en britisk eller irsk betalingsmetode, hvis ikke kan du bruke PayPal for å abonnere.

Sky Sports

Pris: Varierer

Sky Sports er tilgjengelig for beboere i Storbritannia og Irland og krever en kontrakt. Abonnenter kan imidlertid også se all spenningen på nettet via Sky Go-appene for PC, iOS og Android. Sky Sports tilbyr ikke en gratis prøveperiode.

Merk: Du vil trenge en britisk eller irsk betalingsmetode for å abonnere.

USA

Peacock Premium

Pris: fra 6 per USD måned

Kanaler: NBC og Peacock

For bare 6 USD per måned tilbyr Peacock Premium den rimeligste måten å direktestrømme Premier League i USA, og viser kamper eksklusivt på Peacock og de på NBC. Peacock tilbyr ikke en gratis prøveperiode.

Merk: Du vil trenge en amerikansk betalingsmetode for å abonnere.

Skaff deg ExpressVPN

Slik ser du Premier League-kamper på alle strømmeenhetene dine

Med et ExpressVPN-abonnement kan fotballfans direktestrømme Premier League på mange enheter, fra smarttelefoner og nettbrett til spillkonsoller og TV.

Slik strømmer du på en storskjerm-TV

Når starter Premier League 2024–25?

Premier League 2024–25-sesongen starter 16. august 2024 og varer til 25. mai 2025.

Premier League-tabell 2024–25

Du finner noen viktige datoer for Premier League 2024–25-sesongen nedenfor.

Dato Kamp Søndag, 18. august 2024 Chelsea mot Manchester City Lørdag, 31. august 2024 Manchester United mot Liverpool Lørdag, 14. september 2024 Tottenham Hotspur mot Arsenal Lørdag, 26. oktober 2024 Arsenal mot Liverpool Lørdag, 30. november 2024 Liverpool mot Man City Lørdag, 4. januar 2025 Liverpool mot Man United Tirsdag, 14. januar 2025 Arsenal mot Tottenham Hotspur Lørdag, 22. februar 2025 Manchester City mot Liverpool Lørdag, 5. april 2025 Manchester United mot Manchester City Søndag, 25. mai 2025 Championship Sunday (Siste dag av sesongen)

Hvilke lag er med i Premier League i 2024–25?

Lag Stadion Arsenal Emirates Stadium, London Aston Villa Villa Park, Birmingham Bournemouth Vitality Stadium, Bournemouth Brentford Gtech Community Stadium, London Brighton & Hove Albion American Express Stadium, Brighton & Hove Chelsea Stamford Bridge, London Crystal Palace Selhurst Park, London Everton Goodison Park, Liverpool Fulham Craven Cottage, London Ipswich Town Portman Road, Ipswich Leicester City King Power Stadium, Leicester Liverpool Anfield, Liverpool Manchester City Etihad Stadium, Manchester Manchester United Old Trafford, Manchester Newcastle United St. James’ Park, Newcastle Nottingham Forest City Ground, West Bridgford Southampton St. Mary’s Stadium, Southampton Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadium, London West Ham United London Stadium, London Wolverhampton Wanderers Molineux Stadium, Wolverhampton

Kommende Premier League-kamper å strømme i 2024–25

Manchester United mot Fulham – fredag, 16. august, kl. 20.00 BST / 15.00 EDT

Chelsea mot Manchester City – søndag, 18. august, kl. 16.30 BST / 11.30 EDT

Sjekk tilbake for alle de beste Premier League-kampene å direktestrømme hver uke!

Strøm sport med ExpressVPN

Nylige Premier League-vinnere

År Vinner 2013–14 Manchester City (fjerde tittel) 2014–15 Chelsea (femte tittel) 2015–16 Leicester City (første tittel) 2016–17 Chelsea (sjette tittel) 2017–18 Manchester City (femte tittel) 2018–19 Manchester City (sjette tittel) 2019–20 Liverpool (19. tittel) 2020–21 Manchester City (syvende tittel) 2021–22 Manchester City (åttende tittel) 2022–23 Manchester City (niende tittel) 2023–24 Manchester City (tiende tittel) 2024–25 TBD

Skaff deg ExpressVPN

ExpressVPN er en VPN-tjeneste som ikke er ment å brukes som et middel for omgåelse av opphavsrett. Vennligst les ExpressVPNs bruksvilkår og innholdsleverandørens bruksvilkår for mer informasjon.