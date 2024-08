Slik direktestrømmer du Vuelta a España 2024

Du kan strømme 2024 Vuelta a España sikkert med et VPN i noen få enkle steg:

Skaff deg ExpressVPN. Koble til VPN-serverlokasjonen som samsvarer med kringkasteren du vil se på. Fans i Spania kan for eksempel se gratis direktesending av 2024 Vuelta a España på RTVE. Nyt løpet!

Skaff deg ExpressVPN

Ser du på en datamaskin? For den beste strømmeopplevelsen, bruk ExpressVPN-nettleserutvidelsen for Chrome, Firefox eller Edge.

Slik strømmer du Vuelta a España 2024 gratis

Australia

SBS On Demand

Australske sykkelfans kan se direktesendinger av Vuelta a España (sammen med Grand Tour-løp og andre viktige løp) gratis på SBS On Demand. Du kan gå til SBS On Demand-strømmetjenesten og få med deg spenningen, samt repriser og høydepunkter.

Vil du ha det på storskjerm? Lær om alle måtene du kan få ExpressVPN på TV-en din.

Se SBS med en VPN

Belgia

VRT

VRT i Belgia vil sende Vuelta a España gratis på strømmetjenesten VRT Max.

Danmark og Norge

TV2

TV2 vil direktestrømme Vuelta a España gratis i Danmark og Norge.

Direktesend sykkelritt

Nederland

NOS

I Nederland kan sykkelfans se en gratis direktesending av Vuelta a España – alt med nederlandske kommentarer på sine ledende NPO–kanaler.

Se NOS med en VPN

Spania

RTVE

Den spanske kringkasteren RTVE vil tilby en gratis direktesending av Vuelta a España. RTVE er gratis og inkluderer både lokalt og internasjonalt innhold. Alle kommentarer vil være på spansk.

Hvordan strømme på en storskjerm-TV

Der du kan se Vuelta a España med gratis prøveperiode

USA

YouTube TV

Pris: fra 73 USD per måned

Kanaler: NBC

Gode nyheter for amerikanske seere: YouTube TV tilbyr NBC, som vil sende utvalgte Vuelta a España etapper. Det kan hende du må oppgi et amerikansk postnummer (f.eks. 10022, 48104, etc.), men det aksepterer et bredt utvalg av betalingsalternativer. Hvis du ikke føler for å forplikte deg til YouTube TV, bruk gratis prøveperiode.

Merk: Du kan trenge et gyldig amerikansk kreditt-/debetkort eller PayPal for å abonnere på YouTube TV. Du kan fortsatt abonnere på YouTube TV via Google Play, selv om du ikke har et amerikansk kreditt-/debetkort.

Se YouTube med ExpressVPN

Fubo

Pris: 80 USD per måned

Kanaler: NBC

Fubos 7-dagers gratis prøveperiode er en flott måte for amerikanske sykkelfans å se utvalgte etapper av Vuelta a España på NBC. Du trenger et amerikansk kreditt-/debetkort for å abonnere. Faktureringsadressen kan bestemme hvilke lokale kanaler som er tilgjengelige, og du kan være ute av stand til å endre lokasjonen din.

Strøm Fubo med en VPN

DirecTV Stream

Pris: fra 85 USD per måned

Kanaler: NBC

DirecTV Stream er dyrere enn andre amerikanske strømmetjenester, men er fortsatt et flott alternativ for å se Vuelta a España live på nett ved å benytte deg av deres 5-dagers gratis prøveperiode.

Se DirecTV Stream med en VPN

Storbritannia

Discovery+

Pris: fra 30 GBP per måned (Premium-abonnement)

Kanaler: Eurosport

Eurosport vil kringkaste Vuelta a España for innbyggere i Storbritannia. Tjenesten er tilgjengelig gjennom discovery+ sitt Premium-abonnement (sammen med TNT Sports og en rekke underholdningskanaler). Det er også en flott måte å se andre sportsarrangementer, inkludert UEFA Champions League, MotoGP og mer. Nye abonnenter kan få en 7-dagers gratis prøveperiode.

Se Discovery+ med en VPN

Andre måter å strømme Vuelta a España 2024 på

Canada

FloBikes

Pris: 30 CAD per måned

Kanadiske innbyggere kan se sykkelarrangementer, inkludert Vuelta a España, gjennom hele året på FloBikes. Det kan hende du trenger en kanadisk betalingsmetode for å abonnere.

USA

Peacock

Pris: fra 6 USD per måned

Amerikanske fans er heldige – Vuelta a España 2024 vil bli sendt direkte på Peacock, som er det rimeligste alternativet for å følge løpet i USA. Vær oppmerksom på at Peacock ikke lenger tilbyr en gratis prøveperiode.

Hulu + Live TV

Pris: 77 USD per måned

Kanaler: NBC

Hulu tilbyr ikke en gratis prøveperiode, men de har en direkte-TV-pakke for amerikanske fans som inkluderer NBC i utvalgte markeder, som gjør at fans kan følge Vuelta a España live på nett.

Se Hulu med en VPN

Sling TV

Pris: Varierer

Kanaler: NBC

Sling TV gir amerikanske seere tilgang til NBC i utvalgte markeder. Vær oppmerksom på at Sling ikke lenger tilbyr en gratis prøveperiode.

Strøm Vuelta a España med Sling

Kan jeg bruke et VPN for å se Vuelta a España fra et annet land?

Noen brukere kan se Vuelta a España ved å koble til en VPN-server i et annet land enn deres eget, men dette kan bryte med opphavsrett eller strømmetjenestens vilkår. ExpressVPN er et verktøy for personvern og sikkerhet, og å bruke det for å omgå opphavsrett er mot våre tjenestevilkår. Vi kan ikke se eller kontrollere hva du gjør mens du er koblet til vårt VPN, så du er ansvarlig for å sikre at bruken din er i samsvar med alle relevante vilkår og lover.

Beste VPN for å se Vuelta a España 2024

ExpressVPN er det beste VPN-et for sykkelfans som ønsker å strømme Vuelta a España sikkert. Med neste generasjons 10 Gbps-servere på lokasjoner rundt om i verden, kan du nyte fullstendig personvern uten å gå glipp av et sekund av spenningen. ExpressVPN har brukervennlige apper for Windows, Mac, Android og iOS, i tillegg til en rekke måter å strømme på storskjerm-TV. Hvis du trenger hjelp underveis, tilbyr ExpressVPN kundestøtte via live-chat døgnet rundt og en risikofri 30-dagers pengene-tilbake-garanti!

Når starter Vuelta a España 2024?

Vuelta a España 2024 starter lørdag, 17. august.

Hvor mange etapper har Vuelta a España?

Vuelta a España 2024 har totalt 21 etapper fordelt over tre uker.