Le streaming est devenu l’une des manières les plus populaires pour regarder des films et des séries. Avec la montée en puissance des plateformes de streaming payantes comme Netflix, Prime Video et Disney+, il existe aussi des alternatives gratuites qui permettent de regarder du contenu en ligne sans abonnement. Ces sites sont légaux et offrent une variété de films, séries, documentaires, et parfois même des événements sportifs en direct. Découvrez notre sélection des 60 meilleurs sites de streaming gratuits avec un focus particulier sur les options disponibles en France.

Faut-il s’inscrire ? Avec ou sans publicité ? Les contenus varient d’un service à l’autre. Pour obtenir les meilleurs résultats en matière de streaming à la maison, nous recommandons d’utiliser un routeur VPN pour protéger l’ensemble des appareils connectés à votre réseau, y compris votre smart TV et vos consoles de jeu.

Pensez-y ! Vous ne voudrez plus jamais vous éloigner de votre canapé !

Aller à…

30 services de streaming gratuits en France

30 services de streaming gratuits dans le monde

Le streaming gratuit est-il légal ?

Streamez en toute sécurité et sans restriction

30 services de streaming gratuits disponibles depuis la France

France TV

France TV est le portail incontournable pour tous les amoureux de la télévision française. Elle propose des contenus de France 2, France 3, France 4, France 5 en ligne, ainsi que des films, des séries et des documentaires, le tout sans frais. Vous y trouverez une sélection de films récents, des classiques du cinéma, des productions originales et des séries en exclusivité. En plus des contenus de fiction, France TV propose une riche offre de programmes culturels, éducatifs et d’actualité, accessibles à tous, à tout moment et sur n’importe quel appareil.

Inscription : requise

Plateformes : Web, Android, iOS, smart TV, Apple TV, boîtiers connectés, téléviseurs sous FireTV.

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Large choix de films, séries, documentaires et programmes culturels.

✅ Contenus exclusifs et en replay.

❌ Restriction géographique.

TF1

Considérée comme l’une des plus anciennes chaînes de télévision au monde, TF1 offre une large sélection de contenus locaux et internationaux. Accédez facilement à une variété de contenus, des séries phares comme Demain nous appartient aux émissions en prime time comme The Voice, en passant par les émissions sportives comme la F1 ou l’Euro. La plateforme est gratuite et est soutenue par des publicités.

Inscription : requise

Plateformes : Web, Android, iOS, Smart TV, box TV sous Google TV, Amazon Fire TV et Apple TV.

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Séries et émissions exclusives de TF1, comme Koh-Lanta et The Voice.

✅ Interface simple et intuitive.

❌ Disponibilité limitée à certains programmes en fonction de la région.

M6+

M6+ est la plateforme de streaming du groupe M6 avec un éventail de contenus en direct et en replay ainsi que des exclusivités. M6+ permet aux téléspectateurs de revoir leurs programmes favoris diffusés sur les chaînes du groupe, notamment M6, W9, Gulli, et Paris Première. Si vous êtes friand de films, de documentaires ou de téléréalités, vous y trouverez de quoi vous occuper.

Inscription : requise

Plateformes : Web, Android, iOS, smart TV, Google TV, Chromecast, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV.

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Accès gratuit à une large sélection de films, séries, émissions et téléréalités.

✅ Replay des programmes diffusés sur M6, W9 et 6ter.

❌ Contenus disponibles uniquement dans certaines régions.

Molotov TV

Molotov TV est un service de streaming gratuit qui permet de suivre vos émissions préférées en direct ou en replay sur les principales chaînes françaises. Vous pouvez créer votre propre grille de chaînes en fonction de vos besoins et ajouter des programmes à vos favoris. La plateforme propose une version gratuite avec une sélection de programmes limitée. Tandis que les fonctionnalités, comme l’enregistrement d’émissions ou l’accès à des chaînes supplémentaires, sont disponibles avec un abonnement.

Inscription : requise

Plateformes : Web, Android, iOS, Smart TV, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast.

Format : avec publicités

Caractéristiques :

Arte TV

Arte est un service audiovisuel public européen. Il comprend trois structures distinctes en France et en Allemagne. Arte propose des programmes et des services à la demande, notamment des documentaires de qualité et d’autres émissions dans une sélection de langues européennes.

Inscription : non requise

Disponibilité : France, Allemagne, Monaco, Luxembourg, Autriche et Suisse

Plateformes : Web, Android, iOS, Android TV, Apple, TV, Smart TV, Amazon Fire TV.

Format : sans publicités

Caractéristiques :

✅ Offre culturelle riche : films, séries, documentaires, concerts, émissions artistiques.

✅ Contenus en plusieurs langues avec sous-titres.

❌ Sélection de films et séries plus restreinte comparée à d’autres plateformes.

TV5 Monde Plus

L’offre en ligne de la chaîne française TV5Monde comprend une sélection de films et de séries, de l’actualité en direct et des documentaires. TV5 Monde se distingue par son rôle de promoteur de la langue et de la culture françaises à l’échelle mondiale. La plupart de ses contenus sont accessibles gratuitement, permettant à un large public de découvrir la richesse de la culture francophone.

Inscription : non requise

Plateformes : Web, Android, iOS, Chromecast, Airplay, Android TV, Roku, Amazon Fire TV.

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Large offre de contenus francophones : films, séries, documentaires, programmes culturels.

✅ Accès gratuit à des productions de différents pays francophones (France, Belgique, Québec, etc.).

❌ Sélection de films et séries parfois plus restreinte comparée à d’autres plateformes.

Oqee TV

Lancée par le groupe français Bouygues Telecom, Oqee TV se distingue par sa large offre de chaînes de télévision, incluant des chaînes généralistes, des chaînes thématiques, ainsi que des services de vidéo à la demande. Le service propose plus de 500 titres gratuits.

Inscription : requise

Plateformes : Web, Android, iOS, Android TV, Apple TV, Roku, Amazon Fire TV.

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Accès à un large éventail de chaînes, incluant des chaînes généralistes, thématiques et des services de vidéo à la demande.

❌ Disponible principalement pour les abonnés Bouygues Telecom.

Pluto TV

Pluto TV est une plateforme de streaming gratuite détenue par Paramount Global. L’accès est entièrement gratuit, financé par la publicité. Disponible dans de nombreux pays, y compris la France, Pluto TV offre une expérience de streaming avec des chaînes en direct et une bibliothèque de contenus à la demande.

Inscription : requise

Plateformes : Web, Android, iOS, PS4, smart TV, Chromecast, Android TV, Apple TV, Roku, Amazon Fire TV.

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Accès gratuit à une large gamme de chaînes en direct et de films, séries, et documentaires.

✅ Offre diversifiée incluant des chaînes thématiques (films, sport, musique, actualités) et 100 % gratuite.

❌ Certaines chaînes ou programmes peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

Crunchyroll

Crunchyroll est une plateforme incontournable pour tous les amateurs d’anime. La plateforme vous permet de suivre en temps réel les dernières sorties en simulcast, avec des épisodes diffusés peu de temps après leur diffusion au Japon. Grâce à une bibliothèque riche allant de l’action et de l’aventure à la romance et la science-fiction, Crunchyroll saura satisfaire les amoureux de la culture japonaise. La plateforme propose également des titres plus spécifiques comme les animes historiques ou les comédies dramatiques.

Inscription : non requise

Plateformes : Web, Android, iOS, Windows Phone, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Chromecast, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Wii U

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Large catalogue de séries et films animés japonais, y compris des titres populaires et des nouveautés.

✅ Accès gratuit à de nombreux épisodes, avec des sous-titres en français.

❌ Catalogue limité pour les utilisateurs gratuits.

Documentary+

Si vous êtes amateur de documentaires, Documentary+ constitue une véritable mine d’or. Lancé en 2021, ce service de streaming propose des centaines de documentaires gratuits sur divers sujets tels que les faits divers, la politique, le sport, la nature, la technologie, etc. Accessible sans abonnement et financé par la publicité, Documentary+ offre une expérience de visionnage riche et diversifiée, idéale pour ceux qui souhaitent élargir leurs horizons.

Inscription : non requise

Plateforme : Web, Apple TV, Roku, iOS

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Accès gratuit à une large sélection de documentaires sur des sujets variés (histoire, nature, politique, culture).

✅ Contenus de qualité, produits par des studios renommés ou indépendants.

❌ Moins de contenu disponible en français ou avec des sous-titres en français.

Hoopla Digital

Hoopla est une plateforme de streaming multimédia populaire. Son catalogue comprend des films, des séries, de la musique, des BD, des e-books et des magazines. La seule condition pour accéder au contenu de Hoopla est d’avoir une carte valide d’une bibliothèque partenaire. La majorité des contenus de Hoopla (à l’exception des films et des séries) sont soumis à des licences de diffusion internationales et sont disponibles dans la plupart des pays, y compris la France.

Inscription : requise

Plateformes : Web, Android, iOS, Chromecast, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Roku

Format : sans publicité

Caractéristiques :

✅ Accès gratuit à une vaste bibliothèque de films, séries, livres audio, musiques et bandes dessinées.

✅ Partenaire de nombreuses bibliothèques publiques, permettant d’emprunter des contenus sans frais.

❌ Nécessite une carte de bibliothèque pour y accéder.

Films for Action

Grâce à Films for Action, vous pouvez regarder des documentaires axés sur l’activisme, l’environnement, les droits humains, etc. Plus de 6000 films sont disponibles sur cette plateforme. Si vous êtes passionné par les films qui vont au-delà du simple divertissement et qui abordent des thématiques profondes et engageantes, vous y trouverez votre bonheur.

Inscription : non requise

Plateformes : Web

Format : sans publicité

Caractéristiques :

✅ Plateforme dédiée à des contenus qui abordent des sujets importants comme les droits de l’homme, l’écologie et la justice sociale.

✅ Accès libre, sans abonnement, et tous les films sont disponibles en streaming gratuitement.

❌ Pas de contenu en langue française ou sous-titres disponibles pour toutes les vidéos.

Filmzie

Filmzie est une plateforme de streaming gratuite qui se distingue par sa sélection de films indépendants et de cinéma alternatif, difficile à trouver sur d’autres plateformes. Vous y trouverez des œuvres uniques, primées dans des festivals. L’accès à Filmzie est simple et entièrement gratuit, avec un modèle basé sur la publicité.

Inscription : non requise

Plateformes : Web, Android, iOS, Amazon Fire TV, Samsung Smart TV, Android TV

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Contenus de qualité, souvent primés, avec une sélection variée de genres.

❌ Catalogue limité par rapport à d’autres plateformes populaires.

❌ Moins de films récents ou grands succès hollywoodiens.Viki

Viki est une plateforme de streaming gratuite spécialisée dans les séries et films asiatiques, notamment des dramas coréens, chinois et japonais. Très populaire parmi les fans de culture asiatique, elle offre un large choix de contenus disponibles en plusieurs langues grâce à des sous-titres communautaires. L’accès est gratuit avec des publicités, mais vous pouvez choisir de passer à une version premium pour une expérience sans interruptions. Viki propose des séries populaires comme Vincenzo, Crash Landing on You ou encore des films chinois à succès.

Inscription : requise

Plateformes : Web, Android, iOS, Android TV, Apple TV, Google TV, Apple TV, AirPlay, Amazon Fire TV, Roku, Chromecast

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Large catalogue de séries et films asiatiques.

✅ Sous-titres disponibles dans plusieurs langues, y compris en français.

❌ Certains contenus sont réservés aux abonnés premium.

Eros Now

Avec plus de 224 millions d’utilisateurs actifs, plus de 12 000 films et plus de 250 000 morceaux de musique, Eros Now est une véritable référence en matière de streaming en Inde. Cette plateforme produit également ses propres contenus depuis 2018. Amateur de cinéma indien et de la culture bollywoodienne, vous ne risquez pas d’être déçu !

Inscription : non requise

Plateformes : Web, Android, iOS, smart TV, Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Large choix de films et séries indiens, principalement des productions bollywoodiennes, mais aussi des films en langues régionales.

❌ Catalogue limité pour la version gratuite.

YouTube

YouTube est bien plus qu’une simple plateforme de vidéos, c’est un véritable univers de contenu où vous pouvez trouver de tout, des tutoriels pratiques aux clips musicaux, en passant par des vlogs, des documentaires et des émissions de divertissement. Chaque jour, des millions de créateurs partagent leurs vidéos, et il y a toujours quelque chose qui peut capter votre attention, quel que soit votre centre d’intérêt. Avec l’option gratuite, vous avez déjà accès à une large gamme de contenu. Tandis que YouTube Premium vous permet de profiter de vidéos sans publicité, de téléchargements hors ligne et d’un accès à YouTube Music.

Inscription : non requise

Plateformes : Web, Android, iOS, Chromecast, Apple TV, Fire TV, Roku

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Bibliothèque de vidéos couvrant tous les genres, de la musique aux tutoriels, films et séries.

✅ Accès gratuit à une multitude de contenus générés par les utilisateurs, y compris des films complets et des émissions.

❌ La plupart des films et séries professionnels sont disponibles avec abonnement

Vimeo

Contrairement à d’autres plateformes, Vimeo met l’accent sur des vidéos de haute qualité, qu’il s’agisse de films artistiques, de documentaires ou de projets créatifs. Elle est particulièrement prisée par les cinéastes, les réalisateurs et les artistes visuels. Vimeo permet aux créateurs de diffuser leurs œuvres sans les contraintes des publicités, tout en offrant un outil de monétisation et un contrôle total sur la présentation de leurs vidéos. Vous pouvez y accéder gratuitement ou via un abonnement premium.

Inscription : requise

Plateformes : Web, Android, iOS, smart TV, Android TV, Apple TV, Amazon Fire TV

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Plateforme de vidéos de haute qualité, idéale pour les films indépendants, courts-métrages et documentaires.

❌ Moins de contenus grand public ou de séries populaires comparé à YouTube.

Plex TV

Plex TV propose une section de contenus gratuits, incluant plus de 11000 films et séries ainsi que des émissions, financés par la publicité. Le catalogue est riche, mêlant les nouveautés (Nosferatus) aux classiques (La vie est belle). Accessible sur plusieurs appareils et offrant une expérience fluide et personnalisée, Plex est devenu un choix populaire pour ceux qui souhaitent combiner leurs propres fichiers avec un accès à des contenus en streaming. Cerise sur le gâteau, vous pouvez y accéder sans créer de compte.

Inscription : non requise

Plateformes : Web, Android, iOS, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, Roku, smart TV

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Offre une interface fluide et une personnalisation pour organiser vos médias personnels.

❌ Films récents ou de grandes productions limités comparé à d’autres plateformes.

Rakuten TV

Rakuten TV est une plateforme de streaming gratuite qui gagne en popularité en France, offrant une alternative intéressante aux services payants. Vous pouvez accéder à des contenus populaires et de qualité sans frais, en échange de quelques secondes de publicités. À l’affiche en ce moment : À la recherche du bonheur, Call the Midwife, The Grudge ou encore Bad teacher.

Inscription : requise

Plateformes : Web, Android, iOS, smart TV, PS4, PS5, Android TV, Apple TV, Fire TV, Roku, Chromecast

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Offre une large sélection de films récents, de classiques, et de séries en streaming gratuit avec des publicités.

❌ Nécessite un compte Rakuten pour accéder à certains contenus ou fonctionnalités.

Classix

Classix est un service de streaming gratuit dédié aux films classiques et aux œuvres cinématographiques historiques qui ont marqué l’histoire du cinéma. Proposant une riche collection de films d’époque, des grands classiques du cinéma aux chefs-d’œuvre hollywoodien, Classix permet de revivre les films cultes qui ont façonné l’industrie du cinéma au fil des décennies. De Charlie Chaplin à Alfred Hitchcock, en passant par les productions de l’âge d’or du cinéma, la plateforme offre une expérience immersive pour les cinéphiles et les passionnés d’histoire du cinéma.

Inscription : requise

Plateformes : Web, Android, iOS

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Spécialisé dans les films classiques et les chefs-d’œuvre du cinéma, incluant des classiques hollywoodiens et des productions internationales.

❌ Pas de contenu moderne ou populaire pour ceux qui recherchent des films récents.

WeTV

Si vous êtes passionné par les dramas asiatiques, WeTV est la plateforme qu’il vous faut. Vous y trouverez des séries chinoises, coréennes, japonaises et thaïlandaises ainsi que des contenus exclusifs. Accédez gratuitement à une sélection de programmes en échange de quelques publicités, ou optez pour un abonnement premium pour une expérience sans interruptions.

Inscription : non requise

Plateformes : Web, Android, iOS, Roku, Android TV, un smartphone, Amazon Fire Stick, Apple TV

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Catalogue diversifié pour les amateurs des productions asiatiques.

❌ Catalogue gratuit très limité par rapport aux autres plateformes.

Shout TV

Shout TV, c’est votre passerelle vers un univers rétro de séries et de films cultes ! Si vous êtes fan des années 70, 80 et 90, cette plateforme gratuite vous emmène dans l’âge d’or de la télévision et du cinéma. Avec ses séries iconiques, ses classiques de l’horreur et ses incontournables de la science-fiction, Shout TV vous permet de revivre des moments télé inoubliables. Un véritable voyage dans le passé, idéal pour les nostalgiques.

Cette plateforme appartient à Shout Factory, un label bien connu aux États-Unis, spécialisé dans l’édition de films et de séries, particulièrement dans le domaine des productions cultes et de genre.

Inscription : requise

Plateformes : Web, Android, iOS

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Un large choix de séries rétro et de films cultes.

❌ Les dernières nouveautés en série ou en cinéma ne sont pas disponibles.

Xumo

Xumo est un service de streaming TV qui propose 190 chaînes aux États-Unis. Il s’agit de programmes produits par des chaînes de télévision populaires et de partenariats avec des sociétés de production, ainsi que d’autres diffuseurs en ligne. Xumo Play vous permet d’accéder à une multitude de chaînes en direct et de programmes à la demande, sans abonnement et sans création de compte. Que vous soyez fan de films, de sport, d’actualités ou de télé-réalité, vous trouverez forcément votre bonheur.

Inscription : non requise

Plateformes : Web, Android, iOS, Android TV, Amazon Fire TV, Samsung Smart TV, Roku

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Des chaînes en direct et du contenu à la demande, pour tous les goûts.

✅ Inscription non requise.

❌ Les publicités peuvent perturber votre expérience de visionnage.

Stirr

Stirr appartient à Thinking Media, l’un des plus grands réseaux de médias locaux aux États-Unis, qui possède un grand nombre de stations de télévision locales. Il vous permet de découvrir plus de 120 chaînes et plus de 8000 heures de contenus. Films, séries et documentaires sont au rendez-vous, avec un accent particulier sur les productions locales.

Plateformes : Web, Android, iOS, Amazon Fire TV, Roku

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Une offre variée de contenus régionaux et locaux.

❌ Certains contenus sont géo-restreints.

Samsung TV Plus

Samsung TV Plus est la solution simple et gratuite pour accéder à des chaînes en direct et des films sur votre téléviseur Samsung, sans abonnement. Vous avez notamment les productiosn de Sony One, BFM TV, Euro News et RMC. L’interface est rapide, vous passez d’une chaîne à l’autre avec fluidité.

Inscription : non requise

Plateformes : Samsung smart TV

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Des chaînes en direct et du contenu varié, directement sur votre téléviseur Samsung.

❌ Exclusivement pour les utilisateurs de téléviseurs Samsung.

Fawesome TV

Fawesome TV est un service de streaming gratuit qui vous permet d’accéder à une vaste bibliothèque de films, séries et documentaires, dans des genres variés : comédies, thrillers, films familiaux, etc. La plateforme est parfaite pour ceux qui veulent profiter de contenus sans abonnement, mais avec une large sélection de films de qualité.

Inscription : non requise

Plateformes : Android, iOS, Windows Phone, Xbox, Amazon Fire TV, Roku

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Une grande diversité de films et séries gratuits.

❌ Les films les plus récents peuvent manquer.

FilmRise

FilmRise est une plateforme qui vous permet de découvrir des films, des séries et des documentaires gratuits, avec un accent sur les films indépendants et les séries cultes. Vous y trouverez de véritables pépites cinématographiques, souvent primées, tout en explorant des genres variés. FilmRise est un incontournable pour les cinéphiles en quête de diversité.

Inscription : non requise

Plateformes : Android, iOS, Xbox, Amazon Fire TV, Roku

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Catalogue de qualité pour les films indépendants.

❌ Catalogue limité.

PBS

Fondée en 1969, The Public Broadcasting Service est une organisation à but non lucratif dont la mission principale est de diffuser des contenus éducatifs. Les genres proposés comprennent l’art, la musique, la culture, le théâtre, la cuisine, l’histoire, l’actualité, la science et la nature. Une sélection de films indépendants est également disponible.

Inscription : non requise

Plateformes : Web, Android, iOS, Roku, Samsung Smart TV (Tizen), Android TV, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Une grande partie du contenu est disponible gratuitement, avec des options payantes pour plus de choix.

❌ Disponible principalement aux États-Unis, avec des limitations pour les utilisateurs internationaux.

Dailymotion

Tout comme YouTube, Dailymotion est une plateforme de partage de vidéos qui se distingue par sa diversité de contenu, allant des clips musicaux aux documentaires, en passant par des émissions de divertissement et des vidéos de créateurs indépendants. La plateforme est disponible dans de nombreuses langues, ce qui lui permet d’attirer un public international.

Inscription : non requise

Plateformes : Web, Android, iOS, Android TV, Chromecast

Format : avec publicités

Caractéristiques :

✅ Large gamme de vidéos de qualité, y compris des contenus exclusifs et des partenariats avec des chaînes de télévision.

❌ Catalogue plus limité que YouTube, avec moins de vidéos populaires.

Archive.org

Archive.org est une plateforme en ligne non commerciale qui permet aux utilisateurs d’accéder à une vaste bibliothèque numérique de contenus gratuits. Elle regroupe une multitude de documents, livres, films, musiques, logiciels et archives web, permettant ainsi de préserver et partager des ressources culturelles et éducatives de manière ouverte et accessible.

✅ Accessible à tous sans inscription nécessaire.

❌ Interface complexe.

❌ Qualité variable des contenus.

30 services de streaming gratuits dans le monde

États-Unis : services de streaming gratuit

Peacock TV

Peacock est le service de streaming proposé par NBCUniversal. Cette plateforme vous offre des séries de NBC, des programmes originaux de Peacock, du sport en direct et des films. Bien que la version gratuite soit limitée en termes de contenu premium, vous pouvez profiter de programmes à succès comme The Office, Parks and Recreation ou des films récents comme Jurassic World. Si vous cherchez une alternative à Netflix ou Hulu, Peacock TV pourrait être une bonne option pour regarder des séries et films à la demande sans abonnement.

Crackle

Fondée en 2004 sous le nom de Grouper, cette société a été rachetée par Sony en 2006 et rebaptisée Crackle en 2007. En plus de diffuser divers films et séries, Crackle est connue également pour ses contenus originaux.

Tubi

Depuis son lancement en 2014, Tubi n’a cessé de croître pour devenir l’un des meilleurs services de streaming gratuit au monde. Il compte plus de 80 millions d’utilisateurs mensuels en mars 2024 (Statista). Tubi propose de nombreux contenus TV et cinéma en provenance du monde entier.

Vudu

Conçu à l’origine comme un lecteur multimédia numérique appelé VUDU box, Vudu est aujourd’hui une vidéothèque numérique. Il appartenait auparavant à Walmart, mais il est désormais géré et détenu par Fandango Media, une filiale de NBCUniversal.

Belgique : services de streaming gratuit

RTBF Auvio

RTBF Auvio est la plateforme de streaming de la Radio-télévision belge de la communauté française (RTBF). Elle vous permet d’accéder à une large sélection de programmes en replay ou en direct : actualité, films, séries, documentaires et émissions de tout genre. La plateforme met particulièrement en avant des contenus locaux et belges, tout en offrant des programmes internationaux de qualité.

RTL Play

RTL Play est une plateforme de streaming lancée par le groupe RTL, qui propose une large sélection de contenus en français, incluant des séries, des films, des émissions de divertissement, ainsi que des actualités et des programmes sportifs. Accessible principalement en Belgique et au Luxembourg, RTL Play permet aux utilisateurs de visionner en direct ou en replay les programmes diffusés sur les chaînes RTL, comme RTL-TVI, Club RTL et Plug RTL.

Suisse : services de streaming gratuit

Play RTS

Accessible gratuitement, RTS permet de suivre l’actualité suisse en temps réel et de profiter de contenus de qualité, avec une interface simple et conviviale. La plateforme offre une large gamme de contenus en français. Vous y trouverez des reportages approfondis, des talk-shows, des fictions suisses et des programmes éducatifs.

Zattoo

Zattoo est une plateforme de streaming qui permet aux utilisateurs en Suisse, en Allemagne et en Autriche de regarder plus de 150 de chaînes de télévision en direct ainsi que des contenus de vidéo à la demande. La version gratuite vous permet d’accéder à un ensemble de chaînes de base après inscription. Pour ceux qui souhaitent plus de fonctionnalités, des abonnements payants sont disponibles.

Canada : services de streaming gratuit

CTV

CTV est l’une des principales chaînes de télévision canadiennes, avec un service de streaming qui vous ouvre la porte à des films, des séries et des émissions en direct. Que vous soyez amateur de comédies, de drames, ou d’actualités locales, CTV vous permet de regarder vos programmes préférés à la demande. Son interface pratique vous offre un accès rapide à tout le contenu, avec la possibilité de revoir vos émissions en replay. Et tout ça, gratuitement, avec quelques publicités.

CBC Gem

CBC Gem est l’offre gratuite en ligne et à la demande de CBC/Radio-Canada. Ce service vous offre des contenus originaux, il dispose également d’une plateforme dédiée à la diffusion de contenus web.

TVA

TVA est une plateforme de streaming canadienne qui offre une large gamme de contenus, principalement en français, destinés au public québécois. Vous pouvez regarder des émissions populaires, des séries, des films, ainsi que des actualités en direct. Parmi les contenus phares, on trouve des séries télévisées locales à succès, des émissions de variétés, ainsi que des productions originales.

IciTou TV

IciTou.tv est une plateforme de streaming canadienne, faisant partie du réseau ICI, qui offre un large éventail de contenus en français, notamment des émissions, des séries, des documentaires et des événements en direct. Elle est l’extension numérique de Radio-Canada, permettant de visionner des programmes issus de cette chaîne ainsi que des productions originales exclusives.

Autriche : services de streaming gratuit

Servus TV

Le service de streaming gratuit Servus TV On Demand vous permet d’accéder à des séries, des reportages, des films et des documentaires sur des sujets variés, allant de l’environnement et de la science aux arts et à la culture autrichienne. Elle se distingue par sa programmation de qualité, axée sur des thématiques locales et internationales, avec un accent particulier sur des projets uniques et des productions originales.

ORF

Österreichischer Rundfunk (ou ORF) propose un service de streaming en direct et d’autres programmes TV autrichiens en langue allemande, notamment des films, des séries et des événements sportifs.

Espagne : services de streaming gratuit

RTVE

RTVE est un incontournable pour les amateurs d’émissions espagnoles. RTVE Play vous propose une vaste sélection de séries locales, de films primés et de documentaires, le tout gratuitement. Profitez aussi des émissions en direct, des actualités, et des programmes culturels qui vous connectent à la scène espagnole.

Amérique latine : services de streaming gratuit

Retina Latina

Intéressé par le cinéma latino-américain ? Retina Latina est la plateforme que vous attendiez ! Elle regorge de films, de séries et de documentaires vous invitant à découvrir les pépites du cinéma latino. Et le mieux dans tout ça ? Vous avez accès à tout ce contenu exceptionnel sans dépenser un centime.

Allemagne : services de streaming gratuit

ProSieben

ProSieben est une plateforme incontournable si vous voulez un mélange parfait de séries allemandes, de films populaires et d’événements en direct. Vous y trouverez des programmes en direct, des téléréalités, des films cultes et des documentaires exclusifs. La plateforme propose également un abonnement premium pour ceux qui souhaitent se libérer des publicités et avoir un accès privilégié à un contenu plus riche.

Joyn

Lancé sous le nom de 7TV en 2017, le service a été rebaptisé Joyn en 2019. Le contenu proposé par Joyn provient de prestataires locaux et internationaux. Il diffuse notamment des comédies allemandes.

Royaume-Unie : services de streaming gratuit

STV Play

Cette plateforme vous permet de suivre les dernières émissions en direct ou en replay, des news locales aux séries exclusives, sans oublier des films et des talk-shows populaires. Le service est entièrement gratuit, avec des publicités. Accessible uniquement au Royaume-Uni, STV Play est une véritable pépite pour les fans de contenu écossais et britannique.

Australie : services de streaming gratuit

9Now

Envie de découvrir ce que la télévision australienne a à offrir ? 9Now est là pour vous ! Ce service de streaming gratuit vous permet de regarder vos émissions préférées en direct ou en replay. 9Now propose une gamme variée pour tous les goûts : actualité, séries et films, émissions sportives. Avec son interface fluide, 9Now est l’endroit parfait pour rester connecté à l’actualité et au divertissement australien.

ABC iView

Lancé en 2008, ABC iView est le plus ancien service TV de rattrapage en Australie. Il propose des contenus à la demande et des simulcasts en live streaming. Grâce à plusieurs contrats conclus avec des fournisseurs d’accès internet, ABC iView est le seul service australien à proposer une offre de streaming illimité.

SBS On Demand

Lancé en 2011, SBS On Demand est devenu l’un des services de streaming vidéo les plus populaires en Australie. Bien que SBS évoque pour les fans depuis des années le cinéma exotique, SBS On Demand dispose d’un catalogue de films et de séries correspondant à tous les goûts.

Nouvelle-Zélande : services de streaming gratuits

TVNZ OnDemand

TVNZ OnDemand est l’une des plateformes de streaming les plus populaires en Nouvelle-Zélande. Elle propose des programmes provenant des chaînes gratuites de TVNZ, notamment TVNZ1, TVNZ2 et TVNZDuke. TVNZ OnDemand est si populaire qu’elle a détrôné Netflix New Zealand.

ThreeNow

ThreeNow propose des contenus à la demande et en simulcast provenant de Three, Bravo, The Edge TV et The Breeze TV.

Italie : services de streaming gratuits

RaiPlay

RaiPlay est le service de streaming TV à la demande de RAI (Radiotelevisione Italiana). Il propose une multitude de contenus en langue italienne, notamment des films, des séries, des documentaires et du sport, ainsi que des programmes destinés aux enfants.

Scandinavie : services de streaming gratuits

DR TV

DR TV est le service de streaming TV de Danmarks Radio (DR). Il propose des programmes en langue danoise provenant des réseaux DR 1, DR K et DR Ramasjang. Il s’agit notamment de films, de séries, de programmes de divertissement et de documentaires.

SVT Play

Sveriges Television, ou SVT, est un organisme public de radiodiffusion suédois. Son service de streaming à la demande vous offre des films, des séries, des programmes de téléréalité, des documentaires, de l’actualité et de la musique en langue suédoise.

Asie : services de streaming gratuits

Viu

Viu est un service de streaming détenu et exploité par PCCW, un grand opérateur de télécommunications hongkongais. Depuis son lancement en 2015, il s’est étendu à plus de 16 autres pays à travers le monde. Viu compte plus de 62 millions d’utilisateurs actifs par mois en 2024. Ce service diffuse une grande sélection de films et de séries provenant de l’Asie-Pacifique.

Catchplay

Créé en 2005 sous le nom de VIA OnDemand, le service a ensuite été rebaptisé Catchplay. Dans le cadre de son abonnement gratuit, Catchplay propose 10 films gratuits et des épisodes de certaines séries en streaming chaque mois.

Voot

Voot est un service de streaming contenant plus de 40 000 heures de films, de séries et de programmes originaux dans plusieurs langues, dont le bengali, le gujarati, le kannada, le marathi, le tamil et le telugu.

meWATCH

meWATCH offre une vaste collection de contenus à toute une population singapourienne culturellement très riche. Le contenu est proposé dans plusieurs langues dont : l’anglais, divers dialectes chinois, le malais, le tamoul, le thaï, le coréen. Ce service offre également des séries TV et des films japonais.

Le streaming gratuit est-il légal ?

Lorsque l’on parle de streaming gratuit, il est important de faire la distinction entre deux types de services : ceux qui sont légaux et autorisés, et ceux qui ne le sont pas. Nombreux sont ceux qui associent à tort le streaming gratuit à des pratiques illégales, en raison de sites qui proposent des vidéos piratées sans frais ni abonnement. Pourtant, le streaming gratuit peut tout à fait être légal.

Certaines chaînes de télévision publiques ou des services soutenus par la publicité, offrent du contenu en streaming de manière gratuite, tout en respectant les droits d’auteur et les licences de diffusion. C’est le cas des services de streaming cités dans cet article.

Les plateformes légales de streaming gratuit concluent des partenariats avec des studios, des chaînes de télévision et des producteurs pour diffuser des contenus. Des services comme France.tv ou Arte.tv sont financés par la redevance audiovisuelle (en France), ce qui permet aux utilisateurs d’accéder gratuitement à des contenus diffusés par les chaînes publiques sans enfreindre les lois sur les droits d’auteur.

Ces services reposent également sur la publicité pour financer l’accès gratuit au contenu. Vous pouvez donc visionner des programmes sans abonnement ou paiement à l’unité, en contrepartie des annonces publicitaires entre les vidéos ou durant les émissions. Ce modèle économique, connu sous le nom de AVOD (Advertising Video on Demand), est totalement légal, car il respecte les contrats de diffusion, les licences de contenu et rémunèrent les créateurs de manière conforme.

À l’inverse, le streaming illégal implique l’utilisation de sites qui proposent des contenus piratés sans l’accord des ayants droit. Ces sites diffusent des films, des séries ou des événements en direct sans payer les licences nécessaires aux créateurs de contenu. Non seulement cela constitue une violation des droits d’auteur, mais ces sites présentent aussi des risques de sécurité pour les utilisateurs.

