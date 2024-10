Que faites-vous pour vous détendre après une longue journée ? Vous lancez peut-être un service de streaming pour regarder le dernier épisode d’une série populaire, tout en utilisant votre téléchargement de VPN pour une expérience sécurisée, évidemment. Mais en parcourant vos abonnements, le sentiment d’être submergé par leur nombre vous guette peut-être — certains ne sont même plus utilisés. Pourtant, vous n’êtes pas encore prêt à les annuler. Vous pourriez être en train de vivre la fatigue des abonnements.

Le dernier sondage d’ExpressVPN, mené auprès de 4 000 personnes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, montre que près de 40 % des répondants se sentent débordés par le nombre d’abonnements numériques qu’ils gèrent. Ce n’est pas seulement le coût qui pose problème, bien que cela en fasse partie. La véritable difficulté réside dans la gestion mentale : jongler entre plusieurs comptes, se souvenir des mots de passe et suivre les dates de renouvellement.

À l’origine, les services d’abonnement visaient à simplifier la vie. Pourtant, pour beaucoup, ils sont devenus une source de stress supplémentaire. Trouver l’équilibre entre sécurité et praticité, sans être envahi par des services inutilisés, devient un vrai casse-tête. Ce qui a peut-être commencé par un ou deux abonnements, comme un service de streaming ou de musique, a fini par s’allonger pour inclure des applications de fitness, des sites d’actualité, et plus encore, chacun exigeant votre attention et un prélèvement mensuel.

Ce sentiment croissant d’épuisement porte un nom : la fatigue des abonnements. C’est ce sentiment d’être enseveli sous trop de services sans pouvoir les exploiter pleinement. Cela incite beaucoup à repenser leur gestion de la vie numérique.

Comment lutter contre cette fatigue ? Lisez la suite pour découvrir quelques astuces.

42 % des abonnements sont payés directement par les utilisateurs, tandis que 20 % sont partagés avec des proches

La majorité des utilisateurs jonglent avec plusieurs services. Selon notre sondage, 22 % des personnes ne paient que pour un seul service, 20 % pour deux et 18 % pour trois abonnements. À mesure que le nombre d’abonnements augmente, leur proportion diminue. Par exemple, seulement 1 % des répondants gèrent sept abonnements ou plus.

Combien d’abonnements numériques payez-vous ?

Nombre d’abonnements Pourcentage de paiements (%) 1 22 % 2 20 % 3 18 % 4 11 % 5 6 % 6 3 % 7 1 % Je ne paie pour aucun abonnement numérique 14 %

Fait intéressant, 14 % des personnes interrogées ne paient pour aucun abonnement numérique. Cela peut sembler étonnant dans un monde où les abonnements sont omniprésents. Cependant, cela reflète une tendance croissante à s’appuyer sur des services gratuits ou à utiliser des abonnements payés par d’autres.

Combien d’abonnements numériques utilisez-vous sans les payer ?

Nombre d’abonnements Pourcentage d’utilisation sans paiement (%) 1 20 % 2 12 % 3 8 % 4 4 % 5 2 % 6 1 % 7 1 % 8+ 0 % Je paie pour tous mes abonnements numériques 14 % Je n’utilise aucun abonnement numérique 8 %

De plus, environ 20 % des personnes utilisent un service payé par un proche, et 12 % en utilisent deux. Ce partage d’abonnements devient une pratique courante, un moyen de gérer les coûts tout en profitant des services disponibles.

Cependant, 14 % des personnes déclarent payer elles-mêmes tous leurs abonnements numériques, tandis que 8 % n’utilisent aucun service, qu’il soit payé ou non.

Les Britanniques dépensent le plus pour leurs abonnements numériques

Gérer plusieurs abonnements peut être accablant, et cela est d’autant plus vrai sur le plan financier. Il est facile de s’abonner à un service ici et là, mais lorsque l’on additionne tout, le coût mensuel peut vite surprendre.

Dans notre sondage, nous avons demandé aux participants combien ils dépensaient chaque mois pour leurs abonnements numériques. Les résultats montrent à quel point ces services peuvent peser sur le budget, en particulier si leur rapport qualité-prix est faible.

En France, par exemple, 23 % des participants dépensent entre 11 et 20 EUR (12-22 USD) par mois pour leurs abonnements. Un quart des sondés dépensent encore plus, dans une fourchette de 21 à 40 EUR (23-44 USD). En Allemagne, 27 % des personnes dépensent entre 21 et 40 EUR mensuellement.

Au Royaume-Uni, les dépenses sont encore plus élevées, 30 % des sondés dépensant entre 21 et 40 GBP (26-50 USD) par mois, tandis qu’aux États-Unis, 26 % consacrent entre 21 et 40 USD à leurs abonnements. Cependant, une part significative de personnes dans ces deux pays dépense plus de 100 USD ou 100 GBP par mois pour maintenir tous leurs abonnements.

Ces coûts s’accumulent rapidement, et ce qui peut sembler être de petites dépenses s’avère être une somme mensuelle importante.

Préférences de paiement pour les abonnements

Lorsqu’il s’agit de choisir entre une expérience sans interruptions ou un service gratuit avec des publicités, la majorité préfère payer. Notre sondage montre que 60 % des répondants optent pour une expérience sans publicité, tandis que 40 % sont prêts à accepter des publicités en échange d’un accès gratuit.

Comment préférez-vous payer vos abonnements ?

Réponse % de répondants Paiements mensuels 66 % Paiement unique pour un accès à vie 10 % Paiements annuels 10 % Paiements trimestriels 7 % Modèle à l’usage 5 %

Et comment les gens préfèrent-ils gérer leurs paiements d’abonnement ? 66 % des répondants favorisent les paiements mensuels, plus faciles à intégrer dans un budget régulier. Seulement 10 % préfèrent payer à l’avance pour un accès à vie, probablement en raison de l’engagement financier initial important que cela implique. Les paiements trimestriels et annuels attirent de plus petits groupes — respectivement 7 % et 10 % — tandis que le modèle à l’usage (où vous payez selon votre consommation) est le choix de 5 % des répondants.

Le streaming : le service d’abonnement le plus populaire

Avec autant de services d’abonnement qui réclament notre attention (et notre argent), il vaut la peine de regarder de plus près où les gens dépensent réellement. Dans notre sondage, nous avons demandé aux participants de partager les types d’abonnements numériques qu’ils utilisent le plus souvent, qu’ils les paient ou non.

Parmi tous les abonnements, ceux dédiés au streaming de contenu dominent largement. Notre sondage révèle que 75 % des utilisateurs déclarent utiliser des services comme Netflix, Disney+, ou Amazon Prime. Les abonnements à la musique arrivent en deuxième position, suivis des jeux vidéo.

Au-delà du divertissement, certains consommateurs souscrivent également à des services qui répondent à leurs besoins quotidiens. Par exemple, 16 % des personnes ont déclaré utiliser des abonnements liés à l’alimentation, comme des services de préparation ou de livraison de repas. 10 % sont abonnés à des outils de travail ou de productivité, et le même pourcentage à des services liés à la maison, comme les abonnements aux imprimantes intelligentes ou aux assistants vocaux.

Les applications de fitness, comme celles proposées par Oura Ring ou Peloton, trouvent également leur place, avec 8 % des répondants abonnés à ces plateformes pour rester en forme et suivre leur santé.

Quels appareils utilisez-vous pour chaque service d’abonnement ?

Service TV Smartphone Ordinateur portable/ordinateur Tablette Console de jeux vidéo Casque VR Streaming de contenu 70 % 55 % 40 % 30 % 11 % 2 % Musique 33 % 82 % 37 % 31 % 12 % 4 % Jeux vidéo 22 % 51 % 45 % 28 % 62 % 11 %

Mais il ne s’agit pas seulement des services auxquels les gens s’abonnent, c’est aussi la manière dont ils y accèdent. Notre sondage a révélé des tendances intéressantes en matière d’utilisation des appareils. Pour le streaming de contenu, 70 % des utilisateurs préfèrent regarder sur leur téléviseur, tandis que 55 % choisissent leur iPhone ou téléphone Android. Les ordinateurs portables et de bureau sont toujours populaires, avec 40 % d’utilisateurs, mais les tablettes et consoles de jeux vidéo sont également en jeu.

Pour la musique, les chiffres évoluent un peu. Pas moins de 82 % des répondants écoutent sur leur téléphone, ce qui montre à quel point notre consommation de musique est devenue mobile. Les téléviseurs et ordinateurs portables suivent, mais avec moins de domination, soulignant la préférence pour une écoute portable et en déplacement.

Le jeu vidéo, en revanche, reste fortement ancré dans les consoles, avec 62 % des utilisateurs jouant via ces appareils. Cependant, les jeux mobiles ne sont pas loin derrière, avec 51 % jouant sur leur téléphone, illustrant la tendance croissante du jeu en déplacement.

L’impact émotionnel de la fatigue des abonnements

Au-delà des coûts et de l’appareil utilisé, la gestion de multiples abonnements peut entraîner une surcharge mentale. Selon notre sondage, 40 % des répondants se sentent submergés par le nombre d’abonnements qu’ils doivent gérer.

Principales raisons de se sentir submergé par les abonnements numériques

Raison % de répondants Trop cher 49 % Difficile de suivre tous les abonnements 37 % Pas assez de temps pour tout utiliser 35 % Contenu qui se chevauche entre les services 20 % Difficulté à gérer différents comptes/mots de passe 15 % Trop de notifications et d’e-mails 12 %

Pour 15 % des personnes, ce sentiment de submersion est constant, tandis que 25 % l’éprouvent parfois. Les raisons varient, mais le principal coupable est le coût : 49 % des répondants ont pointé du doigt la dépense élevée des abonnements numériques comme un facteur de stress important. Mais ce n’est pas tout ; 37 % des personnes disent qu’il est difficile de suivre tous leurs abonnements, tandis que 35 % affirment qu’elles n’ont tout simplement pas assez de temps pour utiliser tous les services pour lesquels elles paient.

D’autres facteurs contribuent également à cette fatigue croissante des abonnements : 20 % sont frustrés par le chevauchement du contenu entre les services, 15 % peinent à gérer différents comptes et mots de passe, et 12 % sont accablés par le flot constant de notifications et d’e-mails.

38 % des répondants admettent souffrir de fatigue des abonnements, 12 % la ressentant en permanence.

Le partage d’abonnements : une épée à double tranchant

Le partage d’abonnements, bien que tentant pour économiser, peut aussi ajouter des complications. D’après notre sondage, 47 % des répondants partagent leurs abonnements avec d’autres. Toutefois, cette pratique n’est pas sans risques.

Selon notre sondage, 31 % des personnes partagent leurs abonnements numériques avec des membres de leur famille, tandis que 14 % étendent ce partage à leurs amis. À l’inverse, 7 % des répondants bénéficient des abonnements payés par quelqu’un d’autre. Cela signifie que près de la moitié des utilisateurs sont impliqués dans une forme de partage d’abonnements.



À première vue, le partage d’abonnements semble être une solution gagnant-gagnant. Vous pouvez partager le coût, rendant ainsi les services coûteux plus abordables. Pour les familles, cela peut signifier que tout le monde a accès au contenu en streaming ou aux plateformes musicales pour une fraction du prix. Pour les amis, c’est une façon de profiter de contenus premium sans en supporter entièrement le coût.

Cependant, cette approche n’est pas sans inconvénients. Le partage de comptes peut rapidement devenir compliqué. Gérer des comptes partagés nécessite souvent une grande confiance, surtout en ce qui concerne les mots de passe. Il y a aussi le risque que la sécurité des comptes soit compromise si les informations de connexion sont partagées trop largement. De plus, certains services partagés entre plusieurs utilisateurs peuvent créer des conflits, comme l’impossibilité de diffuser en continu sur plusieurs appareils en même temps, car certains abonnements ne le permettent pas, ce qui peut engendrer des frustrations. Notamment, certains services comme Netflix autorisent le partage au sein d’un même foyer mais ont commencé à restreindre le partage en dehors, nécessitant des options supplémentaires pour les abonnés.

Il y a aussi l’impact sur la fatigue des abonnements. Bien que le partage puisse réduire la charge financière, il ne facilite pas nécessairement la gestion de ces abonnements. En réalité, cela peut ajouter une couche supplémentaire de complexité. Lorsque vous partagez des comptes, vous devez vous coordonner avec les autres, vous souvenir de qui utilise quoi, et potentiellement gérer la récupération de comptes en cas de problème. Cela peut alourdir la charge mentale, contribuant ainsi à la fatigue même que le partage était censé alléger.

Gérer la fatigue des abonnements

Si partager peut alléger la facture, cela n’aide pas toujours à simplifier la gestion des abonnements. Voici quelques astuces pour éviter que ces abonnements ne deviennent un fardeau mental.

Pensez-vous à réduire vos abonnements ? Si oui, combien en supprimeriez-vous ?

1 : 20 %

2 : 12 %

3 : 3 %

4 : 1 %

5 ou plus : 1 %

Je ne prévois pas de réduire : 63 %

Curieusement, malgré la fatigue, la plupart des gens ne prévoient pas de réduire le nombre de leurs abonnements. Cependant, pour les 37 % qui envisagent des changements, il s’agit surtout de petites réductions qui peuvent faire une grande différence.

6 astuces pour reprendre le contrôle de vos abonnements

Les résultats de notre sondage ont mis en avant certaines stratégies claires pour alléger le fardeau de la gestion des abonnements. Qu’il s’agisse de simplifier les services ou de mettre en place des rappels, voici six façons pratiques de prendre le contrôle et de réduire le stress :

1. Regroupez vos services

Simplifiez vos abonnements en choisissant des services qui offrent des solutions groupées. Par exemple, les plateformes de streaming qui combinent musique, films et séries peuvent offrir une meilleure valeur et réduire le nombre de comptes à gérer.

2. Utilisez une plateforme unifiée

Un pourcentage significatif de 38 % des répondants estiment qu’une plateforme unique pour gérer tous leurs abonnements serait une solution idéale. Pensez à des applications comme Rocket Money, qui permettent de suivre, gérer et même annuler des abonnements depuis un seul endroit, vous aidant à garder une vue d’ensemble claire de vos dépenses.

3. Privilégiez la qualité plutôt que la quantité

Au lieu de jongler avec de nombreux abonnements, choisissez des services offrant une valeur complète. Un téléchargement de VPN d’ExpressVPN, par exemple, sécurise non seulement votre connexion Internet, mais propose également une prise en charge multi-appareils, ce qui vous permet de ne pas avoir besoin de solutions de sécurité distinctes pour chaque appareil. Avec un abonnement, vous pouvez protéger toute votre maison en connectant jusqu’à huit appareils simultanément, réduisant ainsi le besoin de plusieurs comptes et atténuant la fatigue des abonnements. De plus, chaque abonnement ExpressVPN comprend un gestionnaire de mots de passe complet, un type de service qui nécessite généralement son propre abonnement.

4. Configurez des rappels pour les renouvellements

Évitez les frais inattendus en configurant des rappels pour les dates de renouvellement de vos abonnements. Selon 26 % des répondants, des rappels réguliers peuvent aider à mieux gérer les abonnements. Utilisez des applications de calendrier ou des fonctionnalités intégrées à votre téléphone pour recevoir des notifications à l’avance.

5. Évaluez régulièrement la valeur

Passez régulièrement en revue vos abonnements pour vous assurer qu’ils valent leur coût. Avec 30 % des personnes souhaitant plus de transparence sur les prix, il est essentiel d’évaluer si chaque service apporte la valeur attendue. Sinon, il est peut-être temps d’annuler ou de rétrograder.

6. Profitez des forfaits familiaux et des contrôles parentaux

Les forfaits familiaux sont plus coûteux, mais ils offrent un bon rapport qualité-prix. Les membres de la famille peuvent généralement avoir leurs propres profils et utiliser un service librement sans se soucier d’atteindre une limite d’appareils. Dans l’ensemble, cela coûte bien moins cher que si chaque personne avait un abonnement individuel. Certains forfaits familiaux permettent également au titulaire de l’abonnement de contrôler les profils des enfants en spécifiant un âge pour le contenu approprié.

Combien d’abonnements numériques avez-vous et auxquels ne pourriez-vous pas renoncer ? Dites-le-nous dans les commentaires ci-dessous.