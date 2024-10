Où regarder The Walking Dead Daryl Dixon en streaming

Envie d’un peu d’action avec des zombies ? Suivez le périple de Daryl Dixon et Carol Peletier dans le cinquième spin-off de la série acclamée par la critique The Walking Dead sur AMC. La première saison est déjà disponible en streaming, et la saison deux — intitulée Le Livre de Carol — arrive bientôt. Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder la dernière saison, peu importe où vous êtes.

Où regarder ‘The Walking Dead : Daryl Dixon’ en ligne en France

En France, plusieurs plateformes vous permettent de suivre les aventures de The Walking Dead : Daryl Dixon. Voici comment profiter de la série dans l’Hexagone : AMC+ La série est disponible via AMC+, accessible en France grâce à des plateformes telles que Apple TV ou Prime Video Channels. Avec un abonnement AMC+, vous pouvez visionner la série sans publicité. La saison 1 est déjà en ligne, et la saison 2, intitulée The Book of Carol, sera diffusée simultanément avec sa sortie aux États-Unis​. OCS (Orange Cinéma Séries) OCS, la chaîne partenaire d’AMC en France, propose souvent les séries de l’univers The Walking Dead. Vous pouvez regarder The Walking Dead : Daryl Dixon en direct ou à la demande sur OCS, comme c’était le cas avec la série principale The Walking Dead. OCS propose également un large catalogue de séries AMC, ce qui en fait une excellente option pour les fans​.

Où regarder ‘The Walking Dead : Daryl Dixon’ en ligne aux États-Unis

Voici les différentes façons de regarder la série en ligne.

AMC+

The Walking Dead : Daryl Dixon est disponible à la demande avec un abonnement AMC+. La saison 2 sera diffusée le même jour que sa première à la télévision, tandis que la saison 1 peut être visionnée dès maintenant. De plus, vous pouvez également regarder la série originale The Walking Dead et tous les autres spin-offs. Si vous êtes nouveau sur AMC+, profitez de l'essai gratuit de 7 jours.

Netflix

Vous pouvez regarder la première saison de The Walking Dead : Daryl Dixon sur Netflix aux États-Unis. Le Livre de Carol sera probablement ajouté après la fin de la saison, bien qu'aucune date précise ne soit encore fixée.

Roku

Le Roku Channel propose une autre option de streaming pour les fans américains de The Walking Dead : Daryl Dixon en ligne ou via un appareil Roku. Vous pouvez regarder le premier épisode gratuitement avec un compte Roku. Ensuite, il vous faudra ajouter un abonnement AMC+ payant à votre compte Roku, soit sous forme d’abonnement mensuel, soit annuel, tous deux incluant un essai gratuit de 7 jours pour les nouveaux utilisateurs.

Où regarder ‘The Walking Dead : Daryl Dixon’ en ligne en Nouvelle-Zélande

Les fans néo-zélandais qui veulent suivre The Walking Dead : Daryl Dixon ont deux options, dont une gratuite.

TVNZ+

TVNZ+ est une plateforme de streaming gratuite avec publicité disponible pour tous les Néo-Zélandais. Il vous suffit de créer un compte gratuit pour accéder à une multitude de contenus. La première saison de The Walking Dead : Daryl Dixon est déjà disponible et la saison 2 sortira en même temps qu'aux États-Unis.

AMC+

Si vous recherchez un moyen premium et sans publicité pour regarder la série en Nouvelle-Zélande, AMC+ est l'option idéale. AMC+ propose un essai gratuit de 7 jours pour rattraper la première saison et ajoutera de nouveaux épisodes chaque semaine, le même jour que leur diffusion à la télévision.

Où regarder ‘The Walking Dead : Daryl Dixon’ en ligne en Australie

Pour les fans australiens qui souhaitent suivre The Walking Dead : Daryl Dixon, voici comment regarder les deux saisons.

Stan

Stan propose aux spectateurs australiens de suivre la saison 2 de The Walking Dead : Daryl Dixon le même jour que sa diffusion aux États-Unis. La saison 1 est déjà disponible, tout comme la plupart de la bibliothèque de The Walking Dead. Notez que vous aurez besoin d'un code postal et d'un mode de paiement australiens pour créer un compte.

Où regarder ‘The Walking Dead : Daryl Dixon’ en ligne au Canada

Les fans canadiens de The Walking Dead : Daryl Dixon ont une option fiable pour diffuser la série en ligne.

Shudder

Avec un compte Shudder, vous pouvez regarder la première saison de The Walking Dead : Daryl Dixon à la demande dès maintenant. Shudder propose un essai gratuit de 7 jours pour les nouveaux abonnés et un tarif mensuel bas après cela, alors pourquoi ne pas essayer ? De plus, Shudder propose un code promotionnel limité dans le temps pour 30 jours gratuits sur AMC+ afin de regarder la nouvelle saison.

Où regarder ‘The Walking Dead : Daryl Dixon’ en ligne au Royaume-Uni

Les fans britanniques de l'univers The Walking Dead ont une excellente option pour regarder toutes les séries de l'univers, y compris The Walking Dead : Daryl Dixon.

NOW

NOW est une excellente manière de regarder la première saison de The Walking Dead : Daryl Dixon avec un abonnement Entertainment. La saison 2 ne sera diffusée qu'à partir du 24 octobre, mais en attendant, vous pouvez regarder tous les spin-offs de The Walking Dead avec votre abonnement. Différents abonnements mensuels avec ou sans publicité sont disponibles.

Comment regarder ‘The Walking Dead : Daryl Dixon’ gratuitement

Regardez The Walking Dead : Daryl Dixon gratuitement sur AMC+ grâce à l’essai gratuit de 7 jours. De plus, le premier épisode est disponible gratuitement avec un compte Roku, ou si vous habitez en Nouvelle-Zélande, vous pouvez utiliser TVNZ+ pour regarder l’intégralité de la série gratuitement.

Streamer ‘The Walking Dead : Daryl Dixon’ en 3 étapes faciles

