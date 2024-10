À mesure que nos vies se déplacent de plus en plus en ligne — que ce soit pour la banque, la santé ou rester connecté — il devient essentiel de comprendre le fonctionnement des outils numériques. Pour les adultes plus âgés, certaines tâches, qui paraissent simples aux plus jeunes, comme télécharger une application VPN pour Windows ou configurer une authentification à deux facteurs, peuvent s’avérer être de véritables casse-têtes. Une faible littératie numérique expose également ces personnes à un risque accru d’arnaques, d’atteintes à la vie privée et d’autres menaces en ligne.

C’est dans ce contexte que les membres de la famille plus jeunes interviennent souvent, devenant le soutien technique de prédilection pour leurs parents et grands-parents. Que ce soit pour configurer un nouvel appareil, donner des conseils sur la sécurité en ligne, ou expliquer les dernières tendances technologiques, ce rôle peut être gratifiant, mais il comporte aussi son lot de défis.

Pour mieux comprendre ce fossé générationnel en matière de technologie, ExpressVPN a interrogé 5 000 personnes âgées de 27 ans et plus aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Italie. Les résultats offrent une image claire de la manière dont les adultes plus âgés naviguent — ou peinent à naviguer — dans le monde numérique, et montrent à quel point ils comptent sur leurs enfants et petits-enfants pour les aider. Ces données mettent en lumière un écart persistant en matière de littératie numérique, même dans un monde où la technologie est plus accessible que jamais.

Alors, comment combler ce fossé et garantir que nos parents et grands-parents puissent utiliser ces technologies, devenues essentielles à la vie quotidienne, en toute sécurité et avec confiance ? Continuez à lire pour le découvrir.



Le retard de l’Espagne en matière de confiance numérique

En matière de compréhension de la technologie, toutes les générations, ou tous les pays, ne sont pas au même niveau. Les résultats de notre enquête révèlent à quel point la littératie numérique peut varier, certaines générations se sentant plus confiantes que d’autres lorsqu’il s’agit de naviguer dans la technologie. Mais à travers les générations, nous avons constaté que les répondants en Espagne sont les moins confiants lorsqu’il s’agit d’utiliser la technologie moderne, tandis que ceux aux États-Unis et en Italie affichent une littératie numérique relativement élevée.

En commençant par les jeunes Millennials (âgés de 27 à 34 ans), on constate une assez bonne maîtrise de la technologie numérique dans l’ensemble. Dans tous les pays, la majorité estime avoir une bonne ou très bonne compréhension. Dans des pays comme la France et l’Italie, la confiance est particulièrement élevée, avec environ 80 % des répondants de cette tranche d’âge se sentant bien équipés en technologie. Pendant ce temps, l’Espagne est légèrement en retard, où seulement 66 % se sentent au même niveau de confiance.

En passant aux Millennials plus âgés (âgés de 35 à 42 ans), l’histoire commence à changer. La confiance reste relativement élevée, en particulier aux États-Unis et en Italie, où environ 76-78 % estiment avoir une bonne compréhension. Mais il y a une baisse notable en Espagne, où seulement 57 % se sentent confiants dans la navigation technologique.

La génération X (âgée de 43 à 58 ans) montre une baisse plus significative de la confiance. Dans ce groupe, moins de la moitié des répondants en France et en Espagne estiment avoir une bonne compréhension de la technologie. Même aux États-Unis, où la confiance est généralement plus élevée, seulement 63 % pensent avoir une bonne maîtrise. Cette génération, qui a probablement assisté au passage de l’analogique au numérique, peut trouver plus difficile de suivre le rythme rapide du changement technologique.

Au moment où nous atteignons la génération des jeunes baby-boomers (âgés de 59 à 68 ans), l’écart se creuse encore. Dans des pays comme la France et l’Espagne, les chiffres sont frappants : moins d’un tiers des répondants se sentent confiants dans leurs compétences technologiques. Même dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, où la littératie numérique est généralement plus élevée, seuls environ la moitié des répondants de ce groupe d’âge se sentent à l’aise avec la technologie.

Enfin, dans la génération des baby-boomers plus âgés (âgés de 69 ans et plus), les données racontent une histoire claire : plus les répondants sont âgés, plus ils ont des difficultés avec la technologie. En Italie et en Espagne, par exemple, la majorité de ceux que nous avons interrogés admettent ne savoir que très peu ou rien du tout en matière de technologie. Même dans des pays plus technologiquement avancés comme les États-Unis et le Royaume-Uni, les niveaux de confiance sont bas, avec seulement environ un tiers des répondants se sentant bien informés.

Les Millennials valorisent le plus la littératie numérique

Qu’il s’agisse de protéger ses données personnelles, d’éviter les arnaques en ligne ou de rester en contact avec ses proches, être numériquement alphabétisé signifie être équipé pour gérer les exigences de la technologie en évolution. Et bien que la confiance dans la navigation technologique varie selon les générations et les pays, notre enquête révèle une compréhension commune : la littératie numérique est importante. Cependant, l’urgence d’adopter ces compétences n’est pas ressentie de la même manière dans toutes les tranches démographiques.

Les Millennials semblent bien comprendre le concept de littératie numérique. Dans des pays comme le Royaume-Uni et l’Espagne, environ la moitié des répondants de cette tranche d’âge reconnaissent qu’il est important de suivre la technologie. Pourtant, en France, seulement 21 % des jeunes Millennials partagent ce sentiment d’urgence, ce qui pourrait indiquer un manque de sensibilisation aux risques de prendre du retard.

Pour les Millennials plus âgés, l’importance accordée à la littératie numérique reste élevée, notamment aux États-Unis et en Italie, où 45 % à 46 % des répondants la considèrent comme extrêmement importante. L’Espagne affiche également des chiffres solides, avec 46 % la jugeant essentielle. Cependant, une fois de plus, la France est à la traîne, avec moins de répondants mettant l’accent sur son importance.



Lorsque l’on regarde la génération X, l’importance accordée à la littératie numérique commence à diminuer. Alors que 44 % à 51 % des répondants aux États-Unis et en Italie la considèrent toujours comme vitale, seuls 18 % de leurs homologues en France le pensent.



En passant à la génération des baby-boomers, la reconnaissance de l’importance de la littératie numérique diminue encore. Malgré les risques évidents d’être déconnecté numériquement, seuls 13 % des répondants en France la considèrent comme extrêmement importante, contre environ 43 % en Espagne et en Italie. Cela suggère que bien que certains baby-boomers soient conscients de la nécessité de rester alphabétisés numériquement, beaucoup ne comprennent peut-être pas pleinement les implications de ne pas suivre la technologie.



Enfin, parmi les baby-boomers plus âgés, il existe une nette division. En Italie, 40 % reconnaissent encore l’importance de la littératie numérique, ce qui montre qu’une part importante de cette tranche d’âge comprend la nécessité de rester informée. Cependant, en France et en Espagne, respectivement 17 % et 25 % des répondants la considèrent comme une priorité. Cela pourrait être dû à un sentiment de déconnexion du monde numérique ou à la croyance que ces compétences sont moins pertinentes dans leur vie quotidienne.

Comment les adultes plus âgés restent connectés

Bien que la littératie numérique soit une partie du puzzle, comprendre comment les adultes plus âgés s’engagent avec la technologie au quotidien donne une image plus complète des défis et des opportunités auxquels ils sont confrontés. Des appareils qu’ils utilisent à leurs habitudes en ligne, en passant même par le soutien qu’ils reçoivent de la part des membres de leur famille, l’état actuel de l’engagement numérique parmi les générations plus âgées est plus complexe qu’il n’y paraît.



Cependant, bien que les générations plus âgées ne soient pas toujours à la pointe de la technologie, elles ne sont certainement pas aussi déconnectées que certains pourraient le penser. La majorité est déjà branchée au monde numérique à travers une variété d’appareils.



La plupart des générations possèdent un smartphone

Selon notre enquête, 85 % de tous les répondants possèdent un iPhone ou un téléphone Android, ce qui en fait la pièce de technologie la plus courante dans leur vie. Les ordinateurs portables et les PC ne sont pas loin derrière, 81 % des répondants en possédant un. Ces appareils servent souvent d’outil principal pour des tâches plus complexes, comme le shopping en ligne, la gestion des finances ou le télétravail. Les téléviseurs jouent également un rôle important dans leur vie numérique, avec 68 % des répondants possédant une TV traditionnelle et 66 % une Smart TV, qui apporte des services de streaming et une connectivité Internet dans leur salon.



Les tablettes sont également très populaires, 60 % des répondants en possédant une. Fait intéressant, 42 % des répondants possèdent une console de jeux vidéo, ce qui suggère que le jeu vidéo n’est pas réservé aux jeunes générations. Cependant, les nouvelles technologies comme les casques VR sont encore en marge, seuls 7 % des répondants en possédant un.

Combien de temps passons-nous en ligne ?

Il est facile de supposer que ce sont les jeunes générations qui sont scotchées à leurs écrans, mais la réalité est un peu plus nuancée. Il s’avère que ce ne sont pas seulement les Millennials qui accumulent ces heures.



Les jeunes et les plus âgés Millennials montrent des habitudes en ligne similaires, la majorité passant entre 6 et 20 heures par semaine en ligne. Environ 14 % de chaque groupe étirent cela à 21-30 heures. Ce temps est partagé entre le travail, la socialisation et le divertissement. Fait intéressant, un petit pourcentage de jeunes Millennials passent plus de 100 heures par semaine en ligne, ce qui équivaut à quatre jours complets passés en ligne.



La génération X suit un schéma similaire. La plupart des personnes de ce groupe (22 %) passent 11 à 20 heures en ligne chaque semaine, avec environ 16 % consacrant 21 à 30 heures à leurs appareils. Et, malgré ce que l’on pourrait attendre, les jeunes et les plus âgés baby-boomers suivent la tendance. Respectivement, 22 % et 24 % des répondants passent 11 à 20 heures en ligne chaque semaine, ce qui est plus que certaines des générations plus jeunes. En fait, 15 % des boomers plus âgés passent 21 à 30 heures en ligne chaque semaine, tandis que 12 % passent 31 à 40 heures en ligne.

Quatre adultes sur cinq assistent leurs parents avec le support technique

Autant la technologie a apporté de la commodité dans nos vies, autant elle a créé un espace qui peut être accablant, surtout pour les adultes plus âgés. C’est là que la famille entre en jeu. Le rôle des jeunes générations s’est élargi au-delà de l’appel ou de la visite occasionnelle ; ils sont maintenant le support technique incontournable pour leurs parents et grands-parents.

Dépendez-vous de vos enfants pour le support technique ? (% de répondants ayant répondu oui)

États-Unis Royaume-Uni France Espagne Italie Génération X 60% 63% 69% 77% 56% Jeunes baby-boomers 58% 61% 76% 87% 71% Baby-boomers plus âgés 63% 76% 72% 88% 77%

Notre enquête a révélé que de nombreux adultes plus âgés dépendent de leurs familles pour le support technique. Environ 66 % des membres de la génération X comptent sur leurs enfants pour obtenir de l’aide, et ce besoin ne fait qu’augmenter avec l’âge. Pour les baby-boomers, ce chiffre atteint 69 %, et pour les boomers plus âgés, il est de 71 %.

L’Espagne se distingue par une plus grande dépendance : 77 % des membres de la génération X y demandent de l’aide à leurs enfants pour des questions techniques, contre 60 % aux États-Unis et 63 % au Royaume-Uni. Le même schéma se poursuit avec les baby-boomers en Espagne et en France, qui sont plus susceptibles de s’appuyer sur leurs familles pour naviguer dans l’espace numérique.

Aidez-vous vos parents avec le support technique ? (% de répondants ayant des parents vivants ayant répondu oui)

États-Unis Royaume-Uni France Espagne Italie Jeunes Millennials 82% 96% 91% 95% 99% Millennials plus âgés 82% 91% 86% 91% 95% Génération X 64% 66% 67% 76% 82% Jeunes baby-boomers 24% 26% 44% 40% 57%

Mais il ne s’agit pas seulement des générations plus âgées qui cherchent de l’aide. Les Millennials sont plus que disposés à aider, 94 % affirmant qu’ils soutiennent leurs parents avec la technologie. L’Italie et l’Espagne montrent la voie, où presque tous les jeunes Millennials apportent leur aide. En vieillissant, cette tendance ne ralentit pas : 89 % des Millennials plus âgés continuent d’offrir un support technique.

La génération X est également très impliquée, 72 % aidant encore leurs parents. Et même parmi les jeunes baby-boomers, 40 % se mobilisent pour aider leurs parents vieillissants.

Les risques cachés de nos parents en restant connectés

Bien qu’aider nos parents à configurer un nouvel appareil ou à résoudre un problème technique fasse partie de la tâche, le plus grand défi réside dans leur protection contre les risques liés à une utilisation plus fréquente d’Internet. Ce n’est un secret pour personne que l’internet peut être un champ de mines, surtout pour ceux qui n’ont pas grandi avec lui. Nos parents et grands-parents sont souvent plus confiants, ce qui en fait des cibles de choix pour les escroqueries en ligne, les violations de données et les atteintes à la vie privée.

Escroqueries courantes ciblant les adultes

Imaginez ouvrir votre e-mail et voir un message qui semble provenir de votre banque, vous demandant de vérifier vos informations de compte. Ou recevoir un SMS de ce qui semble être votre opérateur téléphonique, vous invitant à cliquer sur un lien pour mettre à jour vos coordonnées de paiement. Pour de nombreux adultes plus âgés, ces scénarios sont trop réels et bien trop faciles à croire.



Selon notre enquête, 24 % des jeunes Millennials et 19 % des Millennials plus âgés ont un membre de leur famille qui a été victime d’une arnaque. Environ 20 % des répondants de la génération X ont déclaré avoir eux-mêmes été arnaqués, et ce chiffre tombe à moins d’un quart (17 %) pour les baby-boomers. Parmi ceux âgés de 69 ans et plus, 16 % ont été victimes d’une arnaque.

Mais quelles sont les escroqueries qui prennent nos parents et grands-parents au dépourvu ? La méthode la plus courante est par e-mail : 42 % des victimes d’arnaque âgées de 69 ans et plus ont été ciblées de cette manière. Les arnaques par e-mail vont des tentatives de phishing, où les escrocs se font passer pour des entreprises légitimes pour voler des informations personnelles, à des stratagèmes plus élaborés comme le faux support technique, où la victime est convaincue de donner un accès à distance à son ordinateur.



Les réseaux sociaux ne sont pas loin derrière en tant que terrain propice aux arnaques, en particulier à mesure que les adultes plus âgés deviennent plus actifs sur des plateformes comme Facebook. Selon notre enquête, 27 % des victimes d’escroquerie de la génération X, 25 % des jeunes victimes d’escroquerie chez les baby-boomers et 19 % des victimes d’escroquerie chez les boomers plus âgés sont tombés dans le piège des arnaques sur les réseaux sociaux.



Ici, ils pourraient rencontrer de faux profils, des offres trop belles pour être vraies, ou des publicités frauduleuses conçues pour extraire des informations personnelles ou de l’argent. Par exemple, une arnaque courante consiste à recevoir une demande d’argent d’un “ami” pour une urgence, profitant de la bonne volonté et de la confiance de la génération plus âgée.



Les arnaques par SMS et WhatsApp sont également en augmentation, notamment chez les utilisateurs plus jeunes, mais ces méthodes sont de plus en plus utilisées pour cibler les adultes plus âgés. Ces arnaques impliquent souvent des messages qui semblent provenir de sociétés réputées, demandant au destinataire de cliquer sur un lien ou de fournir des informations personnelles. La simplicité et l’urgence de ces messages les rendent particulièrement dangereux pour ceux qui ne sont peut-être pas aussi avertis numériquement.

Problèmes de collecte de données et de confidentialité

Les grandes entreprises technologiques comme Google, Facebook et Amazon collectent d’énormes quantités de données sur leurs utilisateurs, des habitudes de navigation aux préférences personnelles, qu’elles utilisent ensuite pour personnaliser les publicités, vendre à des tiers ou même influencer les décisions. Pour les générations plus âgées, qui pourraient ne pas comprendre ou même ignorer ces pratiques, cela peut ressembler à une trahison de confiance.



Les paramètres de confidentialité sont souvent enfouis profondément dans les applications et les sites Web, ce qui les rend difficiles à trouver et à ajuster. Cela laisse de nombreux adultes plus âgés vulnérables à la collecte de leurs données sans leur consentement éclairé. Par exemple, les services de localisation, l’accès à la caméra et les autorisations du microphone sont souvent activés par défaut, donnant aux applications accès à plus de données personnelles que la plupart des utilisateurs ne le réalisent.

Les dangers du Wi-Fi public

Les réseaux Wi-Fi publics sont partout : cafés, bibliothèques, aéroports, et ils offrent un moyen pratique de rester connecté en déplacement. Mais pour les adultes plus âgés, qui pourraient ne pas être conscients des risques, utiliser ces réseaux peut représenter une menace importante pour la sécurité.



Le Wi-Fi public est souvent non sécurisé, ce qui signifie que les données envoyées sur le réseau peuvent potentiellement être interceptées par des pirates informatiques. Cela peut inclure des informations sensibles telles que les mots de passe, les numéros de carte de crédit ou même des e-mails personnels. Pour les adultes plus âgés, qui peuvent utiliser le Wi-Fi public pour vérifier leurs comptes bancaires ou se connecter à des services personnels, le risque de devenir victime d’une attaque de type “man-in-the-middle”, un scénario où un pirate intercepte et peut-être modifie la communication entre l’utilisateur et le site Web est élevé.

Guide pour protéger vos parents en ligne

Alors, vous avez déjà pris l’initiative d’aider vos parents à naviguer dans le monde numérique, que ce soit en configurant un nouvel appareil ou en dépannant une application. Mais autant ils peuvent compter sur vous pour le support technique, il y a un autre aspect : les aider à rester en sécurité en ligne.



Internet est un vaste espace, plein de commodités mais aussi de risques. Comme le montre notre enquête, de nombreux adultes plus âgés sont de plus en plus en ligne, mais cela ne signifie pas qu’ils sont pleinement équipés pour faire face aux menaces qui en découlent. Voici comment vous pouvez vous assurer qu’ils sont non seulement connectés mais également protégés.

Outils essentiels pour la confidentialité et la sécurité en ligne

Quels outils utilisez-vous pour protéger la confidentialité et la sécurité de vos données ? (% de répondants)

Outil Jeunes Millennials Millennials plus âgés Génération X Jeunes baby-boomers Baby-boomers plus âgés Pare-feu 28% 28% 30% 32% 31% Anti-malware 22% 23% 26% 29% 32% Filtre anti-spam 23% 27% 25% 25% 21% 2FA 28% 24% 22% 22% 25% VPN 29% 25% 21% 17% 14% Sauvegarde des fichiers 21% 23% 22% 20% 16% Navigation en mode incognito 26% 22% 19% 11% 11% Bloqueur de traqueurs/cookies 19% 14% 13% 11% 12% Contrôles parentaux/Filtre de contenu 16% 18% 13% 3% 4% Navigateur sécurisé (ex. Brave, Tor Browser, etc.) 16% 16% 10% 6% 7% Anti-phishing 11% 12% 10% 9% 8% Surveillance du vol d’identité/crédit 7% 7% 9% 10% 13% Proxy 10% 9% 7% 4% 1% DNS sécurisé 9% 8% 6% 3% 2% Surveillance des violations de compte 6% 6% 5% 4% 3% Falsificateur de localisation 5% 2% 2% 1% 0% Réseau Onion 3% 2% 1% 1% 0%

La première ligne de défense est de s’assurer que vos parents disposent des bons outils pour protéger leurs activités en ligne. Ces outils bloquent les menaces et offrent également une tranquillité d’esprit, sachant que leurs informations personnelles sont sécurisées.

1. Pare-feu

Les pare-feux sont la première ligne de défense pour bloquer l’accès non autorisé aux appareils de vos parents. Ils agissent comme une barrière entre leurs appareils et les menaces potentielles d’Internet. La bonne nouvelle ? 31 % des baby-boomers plus âgés utilisent déjà un pare-feu. Mais il vaut la peine de vérifier que celui-ci est actif et à jour sur tous leurs appareils.

2. Logiciel anti-malware

Les malwares peuvent être une menace invisible, détruisant silencieusement les ordinateurs de vos parents. Le logiciel anti-malware est leur bouclier contre ces dangers cachés. Les adultes plus âgés le comprennent : 32 % des baby-boomers plus âgés ont un anti-malware installé. Assurez-vous que le logiciel de vos parents est mis à jour régulièrement pour garder leurs appareils propres et sécurisés.

3. Filtres anti-spam

Les boîtes de réception de courriels peuvent être un champ de mines pour les adultes plus âgés, les spams étant souvent la porte d’entrée des escroqueries. Les filtres anti-spam aident en triant automatiquement les courriels indésirables, réduisant ainsi le risque de tomber dans les tentatives de phishing. Bien que 21 % des baby-boomers plus âgés utilisent des filtres anti-spam, il est important de s’assurer qu’ils sont correctement configurés et vérifiés régulièrement.

4. Authentification à deux facteurs (2FA)

Les mots de passe seuls ne suffisent pas à sécuriser les comptes. L’authentification à deux facteurs (2FA) renforce leurs défenses numériques en exigeant une deuxième forme de vérification, comme un code envoyé sur leur téléphone. C’est une étape simple qui peut faire une grande différence pour protéger vos parents contre les accès non autorisés. Fait surprenant, 25 % des baby-boomers plus âgés ont adopté la 2FA, un pourcentage plus élevé que dans d’autres générations.

5. Un VPN

Un VPN est indispensable pour quiconque souhaite réellement protéger sa vie privée en ligne, et cela inclut vos parents. Un VPN premium tel qu’ExpressVPN, par exemple, non seulement sécurise leur connexion Internet en la cryptant, mais vient aussi avec son propre DNS privé et crypté, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de protection. Cela signifie que vos parents peuvent naviguer, faire des achats et gérer leurs comptes bancaires en ligne sans se soucier de voir leurs données interceptées par des pirates.

Et n’oublions pas l’avantage supplémentaire des contrôles parentaux. Avec ExpressVPN, vous pouvez aider vos parents à configurer des filtres qui bloquent les contenus inappropriés, rendant ainsi Internet plus sûr pour tous les membres du foyer. Bien que l’utilisation des VPN soit en augmentation : 29 % des jeunes Millennials en utilisent un : il y a une nette diminution parmi les générations plus âgées. Veiller à ce que vos parents aient un VPN installé sur leurs appareils pourrait être l’étape la plus importante que vous puissiez franchir pour sécuriser leur présence en ligne.

6. Sauvegarde des fichiers

Nous savons tous combien il est frustrant de perdre des fichiers importants à cause d’un crash d’ordinateur ou d’une suppression accidentelle. Pour les adultes plus âgés, cela peut être particulièrement stressant, surtout s’ils perdent des photos irremplaçables ou des documents importants. C’est là qu’intervient la sauvegarde des fichiers. Sauvegarder régulièrement des fichiers garantit que toutes leurs données importantes sont stockées en toute sécurité et facilement récupérables en cas de problème. Malgré son importance, seuls 16 % des baby-boomers plus âgés utilisent actuellement des outils de sauvegarde de fichiers.

7. Navigateurs sécurisés

Pour les parents qui sont plus soucieux de la vie privée, des navigateurs sécurisés comme Brave ou Tor peuvent leur offrir une sécurité supplémentaire en empêchant le suivi et en améliorant l’anonymat en ligne. Bien que seulement 7 % des baby-boomers plus âgés utilisent des navigateurs sécurisés, leur présenter ces options pourrait être bénéfique, surtout lorsqu’ils traitent des informations sensibles.

8. Surveillance du vol d’identité et des violations de compte

À mesure que de plus en plus d’informations personnelles sont partagées en ligne, le risque de vol d’identité augmente. Les services de surveillance du vol d’identité peuvent aider à détecter des activités suspectes, telles que l’utilisation non autorisée d’une carte de crédit ou des modifications des détails personnels avant qu’elles ne causent des dommages sérieux.



De même, la surveillance des violations de compte alerte les utilisateurs si leurs identifiants de connexion ont été compromis lors d’une violation de données. Cela leur permet de changer rapidement de mot de passe et de sécuriser leurs comptes. Cependant, seuls 3 % des baby-boomers plus âgés utilisent des outils de surveillance des violations de compte. Présenter vos parents à ces services peut améliorer leur sécurité en ligne, en veillant à ce qu’ils soient immédiatement informés si leurs comptes sont en danger.

9. Gestion des mots de passe

Des mots de passe forts et uniques sont essentiels pour chaque compte en ligne. Configurez un gestionnaire de mots de passe pour vos parents, tel qu’ExpressVPN Keys, qui les aidera à créer et à stocker des mots de passe sécurisés sans avoir à se souvenir de chacun. Même avec un gestionnaire de mots de passe, activer l’authentification multi-facteurs sur leurs comptes ajoute une protection supplémentaire, garantissant que leurs activités en ligne restent protégées.

10. Mises à jour logicielles

S’assurer que les appareils de vos parents fonctionnent avec les dernières versions de leurs systèmes d’exploitation, navigateurs et logiciels antivirus est également essentiel pour leur sécurité. Pour les appareils Apple comme les iPhones et iPads, la mise à jour des applications est la meilleure protection, car il n’existe pas de logiciel antivirus pour ces appareils. Pour les appareils Android, envisagez d’installer un logiciel antivirus pour une vigilance supplémentaire.

Comment éduquer vos parents sur la sécurité en ligne

S’il est une chose d’installer les bons outils, il en est une autre de s’assurer que vos parents savent les utiliser efficacement. De nombreux adultes plus âgés sont désireux d’apprendre, mais ils ne savent peut-être pas par où commencer.

Qu’est-ce qui a le plus façonné votre compréhension de la technologie et d’Internet ? (% de répondants)

Sources influentes Jeunes Millennials Millennials plus âgés Génération X Jeunes baby-boomers Baby-boomers plus âgés Je me suis formé moi-même à la technologie 26% 30% 31% 34% 28% Expérience personnelle/recherche 26% 25% 29% 31% 32% Conseil d’un ami 7% 8% 12% 15% 19% Éducation en présentiel (ex. Université) 9% 9% 8% 6% 5% Éducation en ligne (ex. cours Zoom) 6% 5% 4% 1% 1% Contenu d’influenceur en format long (ex. podcasts, vidéos YouTube) 6% 4% 3% 2% 1% Recommandation d’un influenceur (ex. podcast, YouTube) 7% 5% 2% 1% 1% Recommandation d’un influenceur (ex. podcast, YouTube) 6% 3% 2% 0% 0% Forums communautaires 2% 4% 2% 1% 1% Articles de blog 1% 2% 1% 1% 0%

Notre enquête a révélé que de nombreux adultes plus âgés préfèrent apprendre par l’expérience personnelle : 34 % des jeunes boomers et 28 % des personnes âgées de 69 ans et plus ont déclaré s’être formés eux-mêmes à la technologie. Mais l’apprentissage ne se fait pas en isolation. Voici comment vous pouvez soutenir leur parcours :

Apprentissage pratique

Encouragez vos parents à se lancer et à explorer, mais soyez là pour les guider lorsqu’ils rencontrent un obstacle. Parfois, savoir qu’ils peuvent compter sur vous pour les aider suffit à leur donner la confiance nécessaire pour essayer quelque chose de nouveau. Étant donné que la plupart des répondants ont compté sur leur expérience personnelle pour comprendre la technologie, votre rôle en tant que guide de soutien est primordial.

Cours en ligne et contenu éducatif

Bien que l’éducation en présentiel ne soit pas aussi populaire (seuls 5 %-9 % la trouvent influente), les cours en ligne comme le cours gratuit d’ExpressVPN sur Udemy peuvent changer la donne. Ils permettent à vos parents d’apprendre à leur propre rythme. Qu’il s’agisse d’un cours sur la littératie numérique ou la sécurité en ligne, ces ressources peuvent les aider à se sentir plus maîtres de la situation et plus confiants à mesure qu’ils naviguent dans l’espace virtuel.

Apprentissage en communauté et entre pairs

Les adultes plus âgés se tournent souvent vers des amis ou des forums communautaires pour des conseils : 15 % des jeunes boomers et 19 % des personnes âgées de 69 ans et plus le font. Encouragez vos parents à participer à ces discussions : c’est un excellent moyen pour eux d’apprendre des expériences des autres et de partager leurs propres perspectives.

Contenu d’influenceur

Certains adultes plus âgés commencent à explorer du contenu en format long, comme des podcasts ou des vidéos YouTube. Bien que cela soit moins courant, avec seulement 1 %-7 % trouvant les influenceurs ou le contenu en format long utile, cela vaut la peine de les initier à des sources réputées qui expliquent des sujets complexes de manière simple.

Cependant, alors que vous aidez vos parents à se familiariser avec ces outils, il est également important de les mettre à jour sur les dernières technologies comme l’IA.

Présentation des nouvelles technologies à vos parents : Naviguer dans l’IA et au-delà

Imaginez l’enthousiasme de vos parents lorsqu’ils ont maîtrisé pour la première fois les e-mails ou appris à diffuser leurs émissions préférées. Maintenant, imaginez le chemin qu’ils parcourent lorsqu’ils commencent à explorer le monde de l’IA, des appareils domestiques intelligents et d’autres technologies émergentes. Pour de nombreux adultes plus âgés, plonger dans ces nouveaux domaines peut donner l’impression de tenter de déchiffrer une langue étrangère.

Comment les générations plus âgées perçoivent vraiment l’IA

En ce qui concerne l’utilisation des outils d’IA, il existe un fossé notable entre les générations. Notre enquête montre que 63 % des jeunes Millennials s’engagent avec l’IA sous une forme ou une autre, qu’il s’agisse de chatbots, d’assistants intelligents ou d’applications plus avancées. Cependant, à mesure que l’on monte dans l’échelle des âges, l’enthousiasme diminue. Seuls 45 % de la génération X disent utiliser l’IA occasionnellement ou tout le temps, et ce chiffre chute à seulement 24 % parmi les personnes âgées de 69 ans et plus.

Pourquoi cette hésitation ? Pour de nombreux adultes plus âgés, le concept de l’IA semble lointain : comme quelque chose sorti d’un film de science-fiction plutôt qu’un outil dont ils pourraient bénéficier au quotidien. Et pourtant, l’IA est de plus en plus intégrée dans les services qu’ils utilisent déjà, des assistants vocaux aux recommandations personnalisées sur les plateformes de streaming.

Perceptions de l’IA : Ami ou ennemi ?

Les sentiments partagés sur l’IA ne sont pas surprenants. Lorsqu’on leur a demandé comment ils voyaient les développements rapides de l’IA, 55 % des jeunes Millennials pensent que c’est une bonne chose, en embrassant le potentiel qu’elle apporte. Mais en regardant les générations plus âgées, le scepticisme grandit. Près de 30 % des jeunes baby-boomers considèrent l’IA comme une mauvaise chose, et parmi les répondants les plus âgés (69+), le sentiment reste prudent, avec 28 % la voyant plus comme une menace qu’une opportunité.



Cette réticence est souvent enracinée dans un manque de compréhension. Lorsque vous ne comprenez pas pleinement comment quelque chose fonctionne, il est naturel de l’aborder avec prudence. C’est pourquoi il est important de guider vos parents à travers ce nouveau terrain technologique, en les aidant à voir l’IA : et d’autres avancées technologiques non pas comme quelque chose à craindre, mais comme un outil qui peut faciliter leur vie lorsqu’il est utilisé avec prudence.

Comment rendre les nouvelles technologies moins intimidantes

Quels aspects des nouvelles technologies sont les plus difficiles à apprendre pour vous ?

Aspect difficile Génération X Jeunes baby-boomers Baby-boomers plus âgés Apprendre à utiliser de nouveaux logiciels (ex. outils de productivité, logiciels de conception graphique) 33% 35% 38% Comprendre les tendances comme ChatGPT et l’IA 32% 37% 42% Configurer et utiliser des appareils domestiques intelligents (ex. thermostats intelligents, lumières intelligentes, assistants vocaux) 20% 24% 27% Pratiques de sécurité et de confidentialité en ligne (ex. gestionnaires de mots de passe, authentification à deux facteurs) 20% 20% 24% Naviguer dans un nouveau système d’exploitation (ex. Windows, iOS, Linux) 19% 22% 23% Utiliser des plateformes de réseaux sociaux (ex. Instagram, TikTok) 11% 7% 11%



L’un des plus grands obstacles que rencontrent les adultes plus âgés avec les nouvelles technologies, y compris l’IA, est simplement de commencer. Selon notre enquête, 42 % des personnes âgées de 69 ans et plus trouvent particulièrement difficile d’apprendre l’IA et les tendances comme ChatGPT. Ce n’est pas seulement l’IA : qu’il s’agisse de configurer des appareils domestiques intelligents ou de naviguer dans de nouveaux systèmes d’exploitation, la courbe d’apprentissage peut être abrupte.

Voici où vous pouvez faire la différence :

Commencez par les bases

Qu’il s’agisse d’expliquer ce que peut faire l’IA ou comment configurer un nouvel appareil, commencez par des exemples simples et parlants. Relier la nouvelle technologie à quelque chose qu’ils comprennent déjà peut la rendre moins intimidante.

Encouragez l’exploration

L’apprentissage pratique est essentiel. Laissez vos parents explorer la nouvelle technologie à leur propre rythme, en offrant de l’aide seulement lorsqu’ils en ont besoin. Parfois, la meilleure façon d’apprendre est en faisant, et savoir que vous êtes là pour les soutenir peut renforcer leur confiance.

Restez patient et positif

Apprendre quelque chose de nouveau, surtout lorsqu’il s’agit de technologie complexe, prend du temps. Soyez patient, offrez des encouragements et célébrez chaque petite victoire en cours de route.

Gardez la sécurité au centre

Alors qu’ils explorent ces nouvelles technologies, rappelez-leur l’importance de la sécurité en ligne. Encouragez-les à poser des questions, à être prudents avec les informations personnelles et à se tenir informés des dernières pratiques de sécurité.