4 raisons d’utiliser un VPN chez soi

Vous utilisez peut-être déjà un VPN au travail, dans votre établissement scolaire, ou tout simplement lors de vos déplacements. En chiffrant votre connexion et en l’envoyant à travers un tunnel sécurisé, un VPN est le moyen le plus rapide et le plus sûr pour vous protéger sur les réseaux publics.

Cela peut ne pas sembler être un problème lorsque vous naviguez sur un Wi-Fi domestique auquel vous faites confiance—mais ça ne signifie pas que vous devez renoncer à l’utilisation d’un VPN domestique. Voici donc les quatres principales raisons pour lesquelles vous avez besoin d’un VPN chez vous.

1. Restez discret via-à-vis de votre FAI

Sans un VPN pour masquer votre adresse IP, il est presque sûr que votre activité en ligne est surveillée par votre fournisseur d’accès à internet (FAI) et/ou les diverses institutions, et ce, même sur votre Wi-Fi privé. Une étude récente effectuée par le Federal Trade Commission aux États-Unis a montré que les FAI collectent et utilisent beaucoup plus d’informations utilisateurs que prévu, incluant les données personnelles sensibles.

La solution ? Vous l’avez deviné – un VPN domestique.

2. Combattez les limitations pour améliorer les performances de votre connexion internet

Imaginez (ou revivez) la situation suivante : vous êtes blotti sur le canapé après une longue journée, prêt à vous détendre sur YouTube. Mais, à la place du streaming fluide dont vous avez l’habitude, votre vidéo est constamment interrompue car la mise en mémoire tampon se fait à une vitesse d’escargot. Cela pourrait être compréhensible si c’était le cas lorsque vous êtes sur du Wi-Fi public; mais pourquoi est-ce le cas sur votre Wi-Fi domestique ?

On pourrait accuser les limitations du FAI, qui ralentissent délibérément votre vitesse internet. Cela arrive le plus souvent lorsque vous utilisez un service qui consomme une bande passante élevée (comme Netflix ou YouTube), étant donné que votre FAI peut détecter les paquets de données importants venant de ces services et cherche à limiter votre vitesse. En utilisant un VPN domestique, vous pouvez contourner les limitations du FAI et profiter d’une vitesse plus rapide et sans tracas.

3. Accédez à du contenu du monde entier

En plus de sécuriser votre activité, masquer votre adresse IP avec un VPN peut vous faire apparaître comme dans un pays différent – ce qui est une excellente manière de contourner les restrictions géographiques et la censure en ligne. En vous connectant à un serveur VPN dans une autre localisation, vous pourrez naviguer avec plus de liberté et avoir le choix parmi divers applications, sites et services, depuis chez vous.

4. Protégez tous les appareils de votre maison

Même après avoir connecté votre téléphone, tablette et ordinateur à un VPN, il reste des appareils dans votre maison qui doivent encore être protégés. Il s’agit de vos appareils intelligents. Cela inclut les Smart TV, les assistants vocaux, les réfrigérateurs intelligents, et bien plus. Bien que ce ne soit pas courant, des tentatives de piratage sur les appareils intelligents ont eu lieu dans le passé. L’utilisation d’un VPN chez vous sécurisera vos appareils ordinaires, mais aussi vos appareils intelligents.

Pour protéger vos appareils intelligents, utilisez ExpressVPN sur votre routeur (voir plus bas).

Obtenez un VPN sur votre routeur domestique

Vous pouvez installer ExpressVPN sur votre routeur domestique (vérifiez si votre routeur est compatible) ou obtenir un routeur avec ExpressVPN déjà pré-installé dessus. Si vous avez un abonnement ExpressVPN, il n’y aura pas de coût supplémentaire pour l’utiliser sur votre routeur. Quelques avantages :