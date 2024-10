Quelle est la voiture de F1 la plus rapide de tous les temps ?

La Formule 1 compte certaines des voitures les plus rapides et les plus technologiquement avancées de la planète. Depuis plus de 70 ans, les écuries conçoivent des merveilles d’ingénierie portées par des pilotes talentueux dans leur quête perpétuelle d’être les premiers à atteindre la ligne d’arrivée.

Parmi les centaines de voitures de F1 qui ont sillonné les circuits les plus prestigieux de l’histoire, quelques-unes ont la particularité d’être les meilleures en termes de vitesse pure et de puissance brute. Nous avons répertorié celles qui repoussent les limites en termes de vitesse moyenne ou de vitesse de pointe, ou par rapport à d’autres séries comme NASCAR et IndyCar.

Les 10 voitures de Formule 1 les plus rapides de tous les temps

Lorsque l’on établit le classement des voitures de Formule 1 les plus rapides de l’histoire, il ne s’agit pas seulement de vitesse brute sur les lignes droites, mais aussi de performances globales, notamment en termes de maniabilité, de fiabilité et de domination en course. Chaque voiture de cette liste représente une combinaison d’innovations techniques, de talent du pilote et d’excellence sur le plan stratégique. Nous avons pris en compte les vitesses maximales, les victoires en course et les technologies révolutionnaires qui font de ces voitures les plus rapides de l’histoire de la F1.

10. Lotus 78 (1978) : la pionnière du « ground effect » (effet de sol)

La Lotus 78, célèbre pour son emblématique peinture noire et or John Player Special, a changé la donne en Formule 1. Mario Andretti l’a pilotée pour remporter le championnat du monde de 1978, grâce à son utilisation révolutionnaire de l’aérodynamique à effet de sol, qui a considérablement amélioré la force d’appui et la maniabilité. Cette conception innovante a rendu la voiture plus rapide, ce qui a conduit à cinq victoires au cours de la saison 1978 et a établi une nouvelle référence en matière de vitesse et de performance en F1.

9. Williams FW14B (1992) : en avance sur son temps

La Williams FW14B, une voiture révolutionnaire, a dominé la saison 1992 de F1, permettant à l’écurie du même nom de remporter un record de neuf victoires. Adrian Newey a conçu la FW14B pour qu’elle soit incroyablement légère, avec un châssis en fibre de carbone et des technologies avancées comme la suspension active et le contrôle de traction. Nigel Mansell et Riccardo Patrese, les principaux pilotes de la voiture, ont exploité sa vitesse et sa maniabilité supérieures pour remporter des courses par des marges significatives. À la fin de la saison 1992, Mansell a remporté le championnat des pilotes, Patrese a terminé deuxième et Williams s’est assuré le titre des constructeurs.

8.Brawn BGP 001 (2009) : l’outsider qui a déjoué les pronostics

La saison 2009 de F1 était un véritable conte de fées pour Brawn GP. Honda avait commencé à concevoir le bolide, mais a abandonné le projet juste avant le début de la saison. Ross Brawn a racheté cette écurie, a achevé la construction de la BGP 001 en utilisant des pièces mal assorties et un moteur de Mercedes, et a résolu quelques autres problèmes. Malgré ces difficultés, la BGP 001 de Brawn s’est avérée incroyablement rapide, dépassant Ferrari lors des qualifications, en grande partie grâce à son aileron » double diffuser » controversé, qui lui conférait un avantage significatif en termes de force portante. Avec Jenson Button et Rubens Barrichello au volant, Brawn GP a dominé la saison, remportant à la fois le championnat des pilotes et celui des constructeurs.

7. Williams BMW FW26 (2004) : le légendaire « nez de morse »

En termes de vitesse brute, la BMW FW26 était la voiture la plus rapide de 2004, même si elle n’a pas pu gagner autant de courses que la Ferrari F2004. Juan Pablo Montoya a établi le record officieux du tour lors des qualifications, atteignant 162,950 mph. Le design distinctif du « nez de morse » de la BMW, destiné à maximiser le flux d’air, s’est avéré prometteur lors des essais, mais a eu du mal à maintenir sa vitesse élevée et ses performances durant toute une course.

6. Ferrari F2004 (2004) : La puissance invincible de Schumacher

Michael Schumacher a piloté la Ferrari F2004 pour remporter son septième championnat du monde, un record. Sous la direction technique de Ross Brawn, Ferrari a perfectionné cette monoplace, remportant 15 des 18 courses disputées en 2004, ce qui en fait l’une des voitures les plus dominantes de l’histoire de la F1. La F2004 a établi des records du tour à Monza, Magny-Cours et Shanghai, démontrant sa vitesse et sa fiabilité avec une vitesse de pointe de 200 mph, et a remporté les championnats des pilotes et des constructeurs.

5. McLaren MP4-4 (1988) : une saison de domination

La saison 1988 de la F1 restera inoubliable, avec Alain Prost et Ayrton Senna au volant de la McLaren MP4-4, jusqu’à la victoire quasi-totale. La voiture était propulsée par un moteur Honda V6 de 1,5 litre et 650 chevaux, techniquement moins puissant que les autres voitures de F1 sur le circuit, mais incroyablement efficace. La conception légère et aérodynamique est venue compenser le manque de puissance, aidant Senna à décrocher 13 pole positions et les deux pilotes à remporter 15 des 16 courses. Cette domination a permis à Senna de remporter le championnat des pilotes en 1988, à Prost de terminer deuxième et à McLaren de remporter le titre des constructeurs, marquant ainsi l’une des saisons les plus dominantes de l’histoire de la F1.

4. McLaren MP4-4 (1988) : Le chef-d’œuvre de Red Bull

La Red Bull RB7 est l’une des voitures de F1 les plus performantes de tous les temps. Sebastian Vettel a décroché 18 des 19 pole positions, 12 victoires, et n’a jamais terminé en dessous de la 5e place au volant de la RB7 en 2011. Elle a joué un rôle clé dans ses quatre championnats du monde consécutifs de 2010 à 2013. Propulsée par un moteur Renault V8 atmosphérique de 2,4 litres et dotée d’un diffuseur soufflé à l’échappement, la RB7 était inégalée sur la piste, malgré la controverse entourant son aérodynamique innovante.

3. Ferrari SF70H (2017) : un retour en forme triomphal

Ferrari est allé très loin pour défier Mercedes et Red Bull avec la SF70H, une voiture qui marquait avec style le 70e anniversaire de la Scuderia Ferrari. Pilotée par les champions du monde Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel, la SF70H était dotée d’un puissant moteur V6 de 1600 cm3 qui partait à la conquête de 1 000 chevaux, associé à un châssis léger en fibre de carbone et à une transmission semi-automatique de pointe. Les performances impressionnantes de la voiture ont valu à Ferrari 20 podiums en 20 courses, Vettel terminant deuxième du championnat des pilotes et remportant une victoire mémorable au Grand Prix de Monaco.

2 Red Bull RB18 (2022) : une conception aérodynamique avancée

Après avoir passé près d’une décennie dans l’ombre de Mercedes, Red Bull a renoué avec la réussite grâce à la RB18. Adrian Newey a profité de la mise à jour de la réglementation aérodynamique de la F1 pour ajouter une conception à effet de sol qui fournit une force d’appui exceptionnelle. Cela a permis d’améliorer considérablement la stabilité et de rendre la voiture plus rapide dans les virages. Propulsée par un moteur Honda fiable, la RB18 a mené Max Verstappen à 16 victoires et Sergio Perez à deux, assurant le championnat des constructeurs pour Red Bull et permettant à Verstappen de remporter son deuxième championnat du monde.

1. Mercedes W11 (2020) : le summum de la performance

La Mercedes W11 est largement considérée comme la voiture de F1 la plus rapide de tous les temps. Entamant la saison 2020 avec l’immense pression de maintenir sa domination sur les circuits, Mercedes a produit une véritable bête de course, digne de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas. Avec un châssis finement optimisé, une transmission avancée et une unité de puissance Mercedes V6 développant 1 025 chevaux, la W11 a non seulement tenu tête à Red Bull, mais a également établi de multiples records de tour. Ses performances exceptionnelles, associées au talent inégalé d’Hamilton, lui ont permis de remporter les championnats des pilotes et des constructeurs, faisant de la W11 une référence dans l’histoire de la F1.

Quel est le bolide de F1 le plus rapide de 2024 ?

La Red Bull RB20 était considérée comme la voiture la plus rapide lors des essais de pré-saison de 2024. Cependant, plusieurs écuries ont enregistré des progrès significatifs, ce qui leur a permis de réaliser des performances égales ou supérieures à celles de la RB20. Mercedes a retrouvé le chemin de la victoire et s’est imposée à trois reprises avant la pause estivale, tandis que Ferrari et McLaren comptent actuellement deux victoires chacune.

Qui est le plus grand pilote de F1 de tous les temps ?

Plusieurs noms se retrouvent souvent dans l’interminable débat sur la question de savoir qui est le plus grand pilote de F1 de tous les temps. Citons notamment Lewis Hamilton et Michael Schumacher, qui ont remporté sept championnats chacun. Hamilton a cependant un avantage en tant que pilote en activité, avec 105 victoires (et ce n’est pas fini !). Juan Miguel Fangio est également considéré comme l’un des plus grands, ses cinq championnats étant restés invaincus pendant des décennies.

Alain Prost et Sebastian Vettel, qui comptent tous deux quatre championnats, ainsi qu’Ayrton Senna et Max Verstappen, qui en comptent trois, font également partie de la liste. Verstappen, qui est actuellement en tête du championnat des pilotes, pourrait remporter son quatrième titre cette année s’il maintient sa position face à une concurrence de plus en plus féroce.

