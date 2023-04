5 applications à utiliser lorsque vous voyagez à l’étranger

Alors que les réglementations sur les voyages dans divers pays ont été assouplies, de plus en plus de personnes partent de nouveau à l’étranger. Il semble que de plus en plus de personnes soient enthousiasmées par leur premier voyage à l’étranger en près de deux ans. Ce blog se penchera sur cinq applications utiles que vous devriez télécharger pour profiter de votre voyage à l’étranger en toute sécurité.

Google Maps

Rien n’excite autant les voyageurs que d’explorer une nouvelle destination. Mais que se passe-t-il si vous ne savez pas où aller ? Dans ce cas, Google Maps devient les yeux et les oreilles du voyageur. Vous pouvez trouver le chemin le plus rapide vers votre destination, savoir comment utiliser les différents transports en commun, se rendre aux supermarchés à proximité, restaurants, clubs, hôpitaux et parcs. Trouvez tous les endroits que vous souhaitez sur Google Maps, ainsi que des avis honnêtes de personnes qui les ont visités. Si vous téléchargez à l’avance une carte Google Maps, vous aurez même la possibilité de trouver une destination en mode hors ligne même si vous ne disposez pas de réseau mobile. Ne paniquez pas et arrivez en toute sécurité à votre destination avec Google Maps.

Airbnb

Comme le slogan de l’entreprise l’indique, « Voyager c’est vivre », Airbnb propose une variété d’activités locales en plus de ses solutions d’hébergement. Avez-vous choisi une destination, mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous voulez profiter de vos vacances, mais ne savez-pas comment faire ? Airbnb propose des expériences locales uniques, des visites de bars, jusqu’aux cours de cuisine locale. Même si vous ne l’expérimentez pas via Airbnb, cette application est une excellente source d’idées et d’activités lors de vos vacances.

Google Traduction

Être un touriste dans une ville inconnue peut être à la fois excitant et effrayant. Google Traduction deviendra le couteau suisse des voyageurs là à l’étranger où de nombreuses situations inattendues peuvent se produire. Ne paniquez pas si vous voyez des panneaux ou des panneaux de menu inconnus (suggestion: Ne paniquez pas si vous voyez des affiches ou des tableaux de menu inconnus). L’application Google Translate dispose d’une fonctionnalité de traduction instantanée via l’appareil photo, traduisant le texte de l’image dans la langue de votre choix lorsque vous ouvrez l’application et pointez l’appareil photo vers le tableau de menu. Que se passe-t-il si vous vous rendez dans un endroit où votre accès à internet est médiocre ? Google Translate prend également en charge la traduction hors ligne de certaines langues, tout comme Google Maps. Si vous téléchargez les packs de langues nécessaires, vous pouvez traduire même hors ligne pour continuer votre voyage l’esprit tranquille.

Uber et autres applications de covoiturage

Même si vous planifiez bien votre voyage, vous pouvez tomber sur une destination difficilement accessible en transports en commun. Dans ce cas, vous pourriez vous sentir mal à l’aise lorsque vous essayez d’expliquer des destinations inconnues au chauffeur de taxi dans une langue étrangère ou craindre de vous faire arnaquer. Dans ce cas, la réponse est d’utiliser une application de covoiturage comme Uber. Ce système définit facilement une destination avec l’application et permet de payer automatiquement un tarif de trajet prédéfini avec une carte bleu connectée, vous facilitant la vie. Il est également possible de voir l’itinéraire vers votre destination sur la carte de l’application Uber lors de vos déplacements et partager votre position en temps réel avec une personne de votre choix, ce qui en fait un moyen sûr et pratique d’accéder à des destinations inconnues.

Un VPN

Internet est essentiel lorsque vous voyagez à l’étranger, mais il existe de nombreux endroits où la 4G/5G ne fonctionne pas bien selon la destination. Dans ce cas, le Wi-Fi public fourni localement est très précieux. Saviez-vous cependant que le Wi-Fi gratuit n’est pas sécurisé lorsque vous voyagez ? Vous avez peut-être entendu parler de cas fréquents de piratage lors de l’utilisation du Wi-Fi fourni par un aéroport ou un hôtel à l’étranger ? À une époque où la confidentialité est très importante, l’un des éléments indispensables pour empêcher que cela ne se produise est un VPN. Un VPN est un tunnel sécurisé entre votre téléphone/ordinateur et votre fournisseur d’accès internet, vous protégeant des attaques de piratage. Assurez-vous également que le Wi-Fi public que vous utilisez avec votre VPN est un fournisseur fiable. Si vous utilisez du Wi-Fi gratuit fourni par un café ou un hôtel, il reste important de confirmer avec le personnel le nom du Wi-Fi. En plus de protéger votre vie privée, l’utilisation d’un VPN vous donne la liberté d’utiliser n’importe quel service internet de votre choix, à tout moment et en tout lieu. Si le pays dans lequel vous voyagez n’autorise pas certains services tels que YouTube ou Instagram, il reste possible d’utiliser un VPN pour passer à une autre zone et utiliser le service internet de votre choix. De plus, certains d’entre vous ont peut-être vu le message « Cette vidéo ne peut pas être visionnée dans votre région » lorsque vous activez Watcha ou Netflix et cliquez sur votre drama préféré ? Dans ce cas, ouvrez l’application VPN et accédez à votre emplacement favori. Vous pouvez afficher la vidéo que vous voulez avec une seule actualisation de votre réseau. Fini le temps où vous manquiez vos séries préférées en voyage. Utilisez internet en toute sécurité et librement grâce à un VPN.