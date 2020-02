Online privacy in Frankrijk en in het buitenland

Met ExpressVPN kunt u veilig verbinden met ieder wifi netwerk of het nu publiek is of privé, in de wetenschap dat uzelf, uw data en uw privacy beschermd worden.

ExpressVPN doet zijn uiterste best om uw privéleven te beschermen. Wij loggen uw online activiteiten niet, of u nu in Frankrijk bent of in het buitenland. ExpressVPN heeft baanbrekende technologie ontwikkeld, TrustedServer, om ervoor te zorgen dat er absoluut nooit gegevens worden vastgelegd op de harde schijf van een VPN server.