ExpressVPN voor Xbox: Eenvoudige opties voor instellen

Gebruik onze MediaStreamer dienst

Met MediaStreamer kunt u content kijken die anders mogelijk niet beschikbaar zou zijn. Het is eenvoudiger in te stellen maar biedt niet dezelfde bescherming of game-voordelen die een VPN biedt. (Leer MediaStreamer in te stellen op Xbox One of Xbox 360.)

Maak verbinding met een router met VPN

Met ExpressVPN op uw router heeft u alle privacy en veiligheid van een VPN voor elk nieuw apparaat, zoals uw Xbox. Om uzelf te beschermen hoeft u alleen maar te verbinden met uw wifi netwerk. (Nog niet toe aan een VPN router? U kunt ook overwegen om uw Mac of Windows computer te gebruiken als “virtuele router”.)