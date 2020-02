Wat is de beste manier om het afknijpen van bandbreedte door providers te voorkomen?

Als uw provider uw bandbreedte afknijpt en u niet van provider kunt veranderen is de makkelijkste oplossing om te verbinden via een VPN. VPN, of virtual private networking, versleutelt uw internetverkeer, waardoor het verborgen is voor uw dienst provider. Het is voor hen niet mogelijk om de datapakketten te inspecteren, dus ze kunnen het ook niet afknijpen op basis van de dienst die u gebruikt. Het resultaat is ware, onbeperkte video streaming.