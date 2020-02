Tegen extra kosten kunnen gebruikers een gebundeld abonnement nemen met daarin Disney+, ESPN+ en Hulu.

Hulu biedt populaire tv series van lokale VS netwerken en kabelkanalen alsook originele programmering. De streamingdienst staat er bekend om tv series te bieden binnen slechts enkele dagen nadat deze uitgezonden zijn. Er is ook een tal van films beschikbaar. De versie van Hulu die deel uitmaakt van het Disney+ bundelpakket is het basisplan, waar ook reclame bij zit.

ESPN+ biedt een breed scala aan sportprogramma's waarvan sommige niet op de ESPN kabelkanalen beschikbaar zijn. Of u nu van Amerikaans football, basketbal, tennis of collegesporten houdt, ESPN+ biedt de sporten die u graag kijkt.