In 2016 bood Facebook de Indiase bevolking gratis toegang tot een gelimiteerde versie van het internet welke deze zelf zou beheren, middels een programma genaamd "Free Basics". Er werd wijd tegen geprotesteerd en uiteindelijk verworpen tegen het initiatief door de overheid. In november 2017 verklaarde de Telecom Regulatory Authority dat het internet een fundamenteel mensenrecht is , waardoor het verboden werd voor internet providers om internetverkeer gebaseerd op inhoud te manipuleren. De beslissing werd breed aanschouwd als een overwinning voor netneutraliteit.

Overheidstoezicht

Maar de toekomst van internetvrijheid in India is nog steeds in gevaar. In december 2018 heeft de Indiase Minister van Binnenlandse Zaken 10 overheidsinstellingen de macht gegeven om het internetverkeer van hun burgers te onderscheppen en te controleren, wat boosheid heeft veroorzaakt onder degenen die bang zijn dat de macht gebruikt zal worden om een toezichtstaat in India te bevorderen. Het gebruikmaken van een VPN is de eenvoudigste manier om pogingen tegen te houden om uw internet te beheren. ExpressVPN verbergt uw IP adres en versleutelt uw verkeer zodat uw activiteiten anoniem en veilig gehouden worden.